Українські прикордонники пройшли курс бойової підготовки у Франції. ВIДЕО

Українські прикордонники під керівництвом іноземних інструкторів пройшли курс із бойової підготовки на території Франції. Під час навчань відпрацьовувались різні способи протидії ворогу різними видами озброєння.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Іноземні інструктори навчали українських прикордонників діяти поодинці, невеликими групами, а також у складі підрозділу під час виконання завдань у лісистій місцевості та міській забудові. Зазначається, що окремо пройшли курс і снайпери та оператори БпЛА.

"Прикордонники під керівництвом іноземних інструкторів навчалися найголовнішого, що є на війні - вижити за будь-яких умов та знищити ворога усіма можливими способами й різними видами озброєння", - йдеться в повідомленні", - йдеться у повідомленні пресслужби.

До слова, у День прикордонника України, глава МВС Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".