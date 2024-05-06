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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили фронт та постачання зброї від партнерів. ВIДЕО

У щоденному зверненні Володимир Зеленський розповів про хід засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Щойно провів засідання Ставки. Перше - це фронт. Доповідь Головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів.

Окремо обговорили постачання від партнерів: терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", - розповів Зеленський.

Читайте: Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604) Ставка (135)


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Топ коментарі
+8
З генералами Залужного було щось схоже на ставку , хоча з прихованими військовими таємницями від банди Нетряпки , а тепер це - закрита вечірка для тупого неголеного коміка, розіграна його челяддю.
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06.05.2024 20:48
+6
Воно працює.
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06.05.2024 20:19
+6

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06.05.2024 20:27
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А хто армією керує поки Сирський "в окопі"?
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06.05.2024 20:16 Відповісти
Воно працює.
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06.05.2024 20:19 Відповісти
Дуже сподобався анекдот від Луценко на аналогію про безголового вершника України ...

Один чоловік нахвалювався другому, що у нього є кінь, котрий уміє говорити. Той привів впевнитися недовірливого друга додому . Там сидить за столом Кінь , й підтверджує що й вміє говорити й не тільки, а й робити багато корисних справ -у домі господарювати, куховарити, й авто водити, й ...
Вийшли з дому друзі , й той що не повірив дорікає хазязіну - ти ж казав, що він лиш уміє говорити ...
А хазяїн йому - ТАК ТО ВІН ПРОСТО ВИ"oбуєтьсz...
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06.05.2024 20:35 Відповісти
Нове шоу - "Теревені з несмішним клоуном".
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06.05.2024 20:24 Відповісти
Поки сирський на Донбасі вирішує які населені пункти ще залишити ,армією керують єрмак , подоляк і безумна, а варену картоплю на столі переставляє зеленський.
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06.05.2024 20:26 Відповісти

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06.05.2024 20:27 Відповісти
Ставка -"говорили, балакали,сіли ,та й покакали"
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06.05.2024 20:33 Відповісти
З генералами Залужного було щось схоже на ставку , хоча з прихованими військовими таємницями від банди Нетряпки , а тепер це - закрита вечірка для тупого неголеного коміка, розіграна його челяддю.
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06.05.2024 20:48 Відповісти
"Через складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій"- стаття на ПРимародерній УП тому підтвердження
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06.05.2024 21:21 Відповісти
Де той Залужний, зібрав би своїх друзів і порозганяв би цю бидлотну команду...
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06.05.2024 20:47 Відповісти
"Стугни" немає від слова- зовсім! Дякуємо новорічному Зе-аудиту...
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06.05.2024 21:00 Відповісти
Ефективність його роботи зі знаком мінус
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06.05.2024 21:01 Відповісти
Нащо Зеленський грається в опудало "президента" та "верховного головнокомандувача" - то його проблема. Так наказали куратори з кремля - то й відпрацьовує. Але нащо решта країни приймає участь у цій тупій виставі? Зеленський робить вигляд, що він Президент, решта країни робить вигляд, що слухає його. А що там слухати, окрім торохтіння пустої макітри? Він же нуль, дірка від бубліка.. Який сенс цієї дурнуватої вистави аля квартал95?
Все би нічого, якби ця зелена шайка не підробляла в ФСБ....
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06.05.2024 21:01 Відповісти
Да ти вже ****@в зі своїми відосиками. Роби вже що небудь корисне для свого народа.
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06.05.2024 21:29 Відповісти
Ще нема передозу? Чекаэмо...
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06.05.2024 21:36 Відповісти
"Квартальная ставка"...
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06.05.2024 22:00 Відповісти
Я ставлю ! .... як Зе ... на піаніно!
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06.05.2024 22:36 Відповісти
Дайте вгадаю, обстановка складна, але контрольована.
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06.05.2024 23:09 Відповісти
Гадаю, що проведення Ставки, це пряма робота президента як Верховного головнокомандувача і нема потреби про це галасувати. Був час, коли Головнокомандувачем був Залужний і його не тільки не називали, що він був десь у військах, а й цькували. Тому без лишнього галасу робіть свою роботу і показуйте результати
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07.05.2024 08:54 Відповісти
 
 