Зеленський провів засідання Ставки: обговорили фронт та постачання зброї від партнерів. ВIДЕО
У щоденному зверненні Володимир Зеленський розповів про хід засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Щойно провів засідання Ставки. Перше - це фронт. Доповідь Головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів.
Окремо обговорили постачання від партнерів: терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", - розповів Зеленський.
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