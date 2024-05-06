Зеленский и премьер-министр Эстонии Каллас обсудили Саммит мира и завершение работы над соглашением о безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Поблагодарил за готовность участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Рассказал о повестке дня инаугурационной встречи и попытках России помешать ее успешному проведению", - отметил Зеленский.

Также президент проинформировал Каллас о ситуации на поле боя и насущной потребности Украины в средствах ПВО. Собеседники обсудили финализацию двустороннего соглашения о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Зеленский провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Ключевыми темами разговора стал первый Саммит мира, дальнейшее оборонное сотрудничество и работа над двусторонним соглашением по безопасности.

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