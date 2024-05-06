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Новости
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Зеленский и премьер-министр Эстонии Каллас обсудили Саммит мира и завершение работы над соглашением о безопасности

Телефонні переговори Володимира Зеленського

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Поблагодарил за готовность участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Рассказал о повестке дня инаугурационной встречи и попытках России помешать ее успешному проведению", - отметил Зеленский.

Также президент проинформировал Каллас о ситуации на поле боя и насущной потребности Украины в средствах ПВО. Собеседники обсудили финализацию двустороннего соглашения о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Зеленский провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Ключевыми темами разговора стал первый Саммит мира, дальнейшее оборонное сотрудничество и работа над двусторонним соглашением по безопасности.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Эстония (1414) Каллас Кая (185)


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це та, шо віласіпєд подарувала найвелишнішому ?
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06.05.2024 18:56 Ответить
Скоро йому светр хутряний подарують, а народ візьме ********* дрючки, електроенергію потрібно видобувати.
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06.05.2024 19:08 Ответить
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06.05.2024 19:28 Ответить
Що це з ними ?
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06.05.2024 19:31 Ответить
Не знаю. Соромно дивитись в очі найзеленішого.
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06.05.2024 19:39 Ответить
Розповів про порядок денний інавгураційної зустрічі та спроби Росії перешкодити її успішному проведенню", - зазначив Зеленський.

Інавгура́ція церемонія вступу на посаду голови держави або на високий духовний сан.

Тоді або моя голова тормозить, або ...(навіть лячно написати)
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06.05.2024 19:59 Ответить
 
 