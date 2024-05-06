Зеленский и премьер-министр Эстонии Каллас обсудили Саммит мира и завершение работы над соглашением о безопасности
Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил по телефону с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Поблагодарил за готовность участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Рассказал о повестке дня инаугурационной встречи и попытках России помешать ее успешному проведению", - отметил Зеленский.
Также президент проинформировал Каллас о ситуации на поле боя и насущной потребности Украины в средствах ПВО. Собеседники обсудили финализацию двустороннего соглашения о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что Зеленский провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Ключевыми темами разговора стал первый Саммит мира, дальнейшее оборонное сотрудничество и работа над двусторонним соглашением по безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інавгура́ція церемонія вступу на посаду голови держави або на високий духовний сан.
Тоді або моя голова тормозить, або ...(навіть лячно написати)