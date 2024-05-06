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В Эстонии Московский патриархат признали институтом, поддерживающим российскую агрессию

рпц

В понедельник, 6 мая, Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявил Московский патриархат институтом, который поддерживает военную агрессию Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Как отмечается, это касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, которые придерживаются традиций православия.

Сообщается, что за такое решение проголосовали 75 депутатов, "против" - 8 депутатов.

В заявлении осуждается война, развязанная Российской Федерацией против Украины, и незаконная аннексия захваченных территорий и отмечается, что террористический путинский режим, угрожающий ядерным оружием, стал самой большой угрозой миру как в Европе, так и по всему миру.

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"Патриарх московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной Российской Федерацией в 2022 году полномасштабной войны против Украины открыто поддерживает агрессию террористического режима Российской Федерации. В качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "Русского мира", при помощи которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризируется российское общество и оправдывается агрессия, с целью расширить Российскую Федерацию на все исторически находившиеся под влиянием России территории, в том числе на Украину", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, в марте созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, которым руководит патриарх Московский, принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому агрессивная война в Украине является священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сфера влияния РФ распространяется за пределы территории бывшей Российской империи.

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"Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии", - отмечается в заявлении.

Также Парламент призывает все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию влияния.

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Напомним, во время съезда Всемирного русского народного собора, который состоялся 27-28 марта и возглавлялся лидером РПЦ патриархом Кириллом, был принят документ, в котором изложено намерение Кремля уничтожить Украину. В "приказе" вторжение России в Украину названо "священной войной", подчеркивая явную цель уничтожения украинской независимости и установления прямого российского правления.

Автор: 

Кирилл (1083) РПЦ (743) Эстония (1414)


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Топ комментарии
+12
Не при Вові з дЕрьмаком та слугах. Куратор з фсб не позволить.
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06.05.2024 17:38
+11
Гарний прецедент. Черга за РПЦвУ
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06.05.2024 17:33
+9
Треба гнати цих кацапських попів пенделями під сраку до кордону їхньої лапотної орди, пад радния бярезки.
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06.05.2024 17:36
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Гарний прецедент. Черга за РПЦвУ
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06.05.2024 17:33 Ответить
У тому то й справа, що з нашими рашистами у владі таке не можлив
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06.05.2024 17:37 Ответить
Не при Вові з дЕрьмаком та слугах. Куратор з фсб не позволить.
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06.05.2024 17:38 Ответить
Треба гнати цих кацапських попів пенделями під сраку до кордону їхньої лапотної орди, пад радния бярезки.
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06.05.2024 17:36 Ответить
Обережніше!
Дехто (татаров, наприклад) може вбачати у ваших висловлюваннях "заклик до насильницької зміни влади", адже МП то кістяк електорату Зе.
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06.05.2024 18:07 Ответить
Ну тут у ЗЕбанутих нічого не вийде, блазень і сам ( це та мікроскопічна його заслуга перед Україною ) зробив не мало, коли почав в Україні щемити кацапське бандитське кубло яке ховаеться під рясами попів і, до речі, чудово розмовляють українською мовою. А враховуючи те, як я "пресую" на цензорі блазня і його ЗЕбануту банду ідіотів, то наїзд на попів МП - дуже мала величина.
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06.05.2024 18:22 Ответить
І , до речі, я не вимагаю негайно нагнати цю ЗЕбануту наволоч, а потерпіти до перемоги над кацапнею а потім на виборах дати цій кошерній ЗЕбанутій срані пенделя і вичистити після цього країну від всїеї Зебанутої банди.
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06.05.2024 18:28 Ответить
А что ты конкретно имеешь против него, путинутый, что-ли?
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06.05.2024 20:13 Ответить
Півник ЗЕбанутий, думаеш, тобі кошерна банда випише премію за твій висер? Хоча, таким як ти д,Ермак розволяе пососати. В якості премії. Те, чим блазень любить грати на піаніно. Дивись, тільки не подавись, петушок.
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06.05.2024 20:22 Ответить
Ты видимо, тупой, спрашиваю ещё раз: что ты конкретно имеешь против него, путинутый, что-ли?
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06.05.2024 21:36 Ответить
Дрюля, а чого ти, півник прикацаплений, кукурікаеш на кацапській собачій мові? Ти шо, дебіл обісраний, з Лахта 2 через впн прийшов на український Цензор? Кацап всраний, водкі нет, можеш тільки випросити ногою в козломарде лапотне рило.
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06.05.2024 21:47 Ответить
Точно, в доску путинутый, таких много в расее..
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06.05.2024 22:35 Ответить
А в нас, це управління нквд-кгб-фсб квітне та продовжуе свою підривну діяльність.
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06.05.2024 17:37 Ответить
Де буде гамак 9 травня ?
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06.05.2024 18:07 Ответить
Чій гамак?
Якій гамак?
Чому саме гамак?
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06.05.2024 19:11 Ответить
Бо дєрьмак звучить негарно.
А гамак якраз гойдається туди-сюди.
Між Україною і кремлем.
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06.05.2024 19:31 Ответить
А мені звучить гарно - дЕрьмак курва його мати.
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06.05.2024 22:22 Ответить
М. попяку на гілляку )
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06.05.2024 17:40 Ответить
Якщо цакапи у Естонії зажадають почути Бога - нехай ідуть в Українську православну церкву.
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06.05.2024 17:52 Ответить
Гарний ляпас зеленій владі.
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06.05.2024 17:52 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.05.2024 18:20 Ответить
В пархате-zатанате нет христианства! И нет духовности, нет благочестия!
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06.05.2024 18:30 Ответить
А в самій Україні у влади очі повилазили, геть не бачать...
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06.05.2024 18:32 Ответить
Я не понимаю, почему в Украине до сих пор открыто, нагло и официально продолжает свою подрывную и диверсионную деятельность филиал ФСБ по название УПЦ МП!?
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06.05.2024 21:09 Ответить
Местная вата так воет что финны слышат.
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06.05.2024 22:45 Ответить
 
 