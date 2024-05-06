В Эстонии Московский патриархат признали институтом, поддерживающим российскую агрессию
В понедельник, 6 мая, Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявил Московский патриархат институтом, который поддерживает военную агрессию Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Как отмечается, это касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, которые придерживаются традиций православия.
Сообщается, что за такое решение проголосовали 75 депутатов, "против" - 8 депутатов.
В заявлении осуждается война, развязанная Российской Федерацией против Украины, и незаконная аннексия захваченных территорий и отмечается, что террористический путинский режим, угрожающий ядерным оружием, стал самой большой угрозой миру как в Европе, так и по всему миру.
"Патриарх московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной Российской Федерацией в 2022 году полномасштабной войны против Украины открыто поддерживает агрессию террористического режима Российской Федерации. В качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "Русского мира", при помощи которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризируется российское общество и оправдывается агрессия, с целью расширить Российскую Федерацию на все исторически находившиеся под влиянием России территории, в том числе на Украину", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в марте созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, которым руководит патриарх Московский, принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому агрессивная война в Украине является священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сфера влияния РФ распространяется за пределы территории бывшей Российской империи.
"Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии", - отмечается в заявлении.
Также Парламент призывает все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию влияния.
Напомним, во время съезда Всемирного русского народного собора, который состоялся 27-28 марта и возглавлялся лидером РПЦ патриархом Кириллом, был принят документ, в котором изложено намерение Кремля уничтожить Украину. В "приказе" вторжение России в Украину названо "священной войной", подчеркивая явную цель уничтожения украинской независимости и установления прямого российского правления.
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Дехто (татаров, наприклад) може вбачати у ваших висловлюваннях "заклик до насильницької зміни влади", адже МП то кістяк електорату Зе.
Якій гамак?
Чому саме гамак?
А гамак якраз гойдається туди-сюди.
Між Україною і кремлем.
руZZкому міру повірити - себе обманути!