В Естонії Московський патріархат визнали інститутом, який підтримує російську агресію

У понеділок, 6 травня, Парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату з виправдання та підтримки спрямованої проти України російської агресії та оголосив Московський патріархат інститутом, який підтримує військову агресію Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Як наголошується, це стосується Московського патріархату як інституту та керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ'я.

Повідомляється, що за таке рішення проголосували 75 депутатів, "проти" - 8 депутатів.

У заяві засуджується війна, розв'язана Російською Федерацією проти України, і незаконна анексія захоплених територій і зазначається, що терористичний путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і по всьому світу.

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"Патріарх московський і всієї Русі Кирил з початку розв'язаної Російською Федерацією в 2022 році повномасштабної війни проти України відкрито підтримує агресію терористичного режиму Російської Федерації. Як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату і патріарх Кирил використовують ідеологію "Русского мира", за допомогою якої знищуються прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство і виправдовується агресія з метою розширити Російську Федерацію на всі території, що історично перебували під впливом Росії, у тому числі на Україну", – йдеться в заяві.

Згідно із заявою, у березні створений під егідою Російської православної церкви Всесвітній російський народний собор, яким керує патріарх Московський, ухвалив програмний документ "Сьогодення та майбутнє Русского мира", згідно з яким агресивна війна в Україні є священною війною як проти України, так і проти всього західного світу, а сфера впливу РФ поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

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"Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, у тому числі пряму загрозу суспільному та конституційному порядку в Естонії", - зазначається в заяві.

Також Парламент закликає всі держави та міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату щодо здійснення впливу.

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Нагадаємо, під час з'їзду Всесвітнього російського народного собору, який відбувся 27-28 березня й очолюється лідером РПЦ патріархом Кирилом, було ухвалено документ, у якому викладено намір Кремля знищити Україну. У "наказі" вторгнення Росії в Україну названо "священною війною", підкреслюючи явну мету знищення української незалежності та встановлення прямого російського правління.