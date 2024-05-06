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Новини
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В Естонії Московський патріархат визнали інститутом, який підтримує російську агресію

рпц

У понеділок, 6 травня, Парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату з виправдання та підтримки спрямованої проти України російської агресії та оголосив Московський патріархат інститутом, який підтримує військову агресію Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Як наголошується, це стосується Московського патріархату як інституту та керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ'я.

Повідомляється, що за таке рішення проголосували 75 депутатів, "проти" - 8 депутатів.

У заяві засуджується війна, розв'язана Російською Федерацією проти України, і незаконна анексія захоплених територій і зазначається, що терористичний путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і по всьому світу.

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"Патріарх московський і всієї Русі Кирил з початку розв'язаної Російською Федерацією в 2022 році повномасштабної війни проти України відкрито підтримує агресію терористичного режиму Російської Федерації. Як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату і патріарх Кирил використовують ідеологію "Русского мира", за допомогою якої знищуються прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство і виправдовується агресія з метою розширити Російську Федерацію на всі території, що історично перебували під впливом Росії, у тому числі на Україну", – йдеться в заяві.

Згідно із заявою, у березні створений під егідою Російської православної церкви Всесвітній російський народний собор, яким керує патріарх Московський, ухвалив програмний документ "Сьогодення та майбутнє Русского мира", згідно з яким агресивна війна в Україні є священною війною як проти України, так і проти всього західного світу, а сфера впливу РФ поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

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"Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, у тому числі пряму загрозу суспільному та конституційному порядку в Естонії", - зазначається в заяві.

Також Парламент закликає всі держави та міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату щодо здійснення впливу.

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Нагадаємо, під час з'їзду Всесвітнього російського народного собору, який відбувся 27-28 березня й очолюється лідером РПЦ патріархом Кирилом, було ухвалено  документ, у якому викладено намір Кремля знищити Україну. У "наказі" вторгнення Росії в Україну названо "священною війною", підкреслюючи явну мету знищення української незалежності та встановлення прямого російського правління.

Автор: 

Кирил (453) РПЦ (511) Естонія (1600)


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Топ коментарі
+12
Не при Вові з дЕрьмаком та слугах. Куратор з фсб не позволить.
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06.05.2024 17:38
+11
Гарний прецедент. Черга за РПЦвУ
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06.05.2024 17:33
+9
Треба гнати цих кацапських попів пенделями під сраку до кордону їхньої лапотної орди, пад радния бярезки.
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06.05.2024 17:36
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Гарний прецедент. Черга за РПЦвУ
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06.05.2024 17:33 Відповісти
У тому то й справа, що з нашими рашистами у владі таке не можлив
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06.05.2024 17:37 Відповісти
Не при Вові з дЕрьмаком та слугах. Куратор з фсб не позволить.
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06.05.2024 17:38 Відповісти
Треба гнати цих кацапських попів пенделями під сраку до кордону їхньої лапотної орди, пад радния бярезки.
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06.05.2024 17:36 Відповісти
Обережніше!
Дехто (татаров, наприклад) може вбачати у ваших висловлюваннях "заклик до насильницької зміни влади", адже МП то кістяк електорату Зе.
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06.05.2024 18:07 Відповісти
Ну тут у ЗЕбанутих нічого не вийде, блазень і сам ( це та мікроскопічна його заслуга перед Україною ) зробив не мало, коли почав в Україні щемити кацапське бандитське кубло яке ховаеться під рясами попів і, до речі, чудово розмовляють українською мовою. А враховуючи те, як я "пресую" на цензорі блазня і його ЗЕбануту банду ідіотів, то наїзд на попів МП - дуже мала величина.
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06.05.2024 18:22 Відповісти
І , до речі, я не вимагаю негайно нагнати цю ЗЕбануту наволоч, а потерпіти до перемоги над кацапнею а потім на виборах дати цій кошерній ЗЕбанутій срані пенделя і вичистити після цього країну від всїеї Зебанутої банди.
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06.05.2024 18:28 Відповісти
А что ты конкретно имеешь против него, путинутый, что-ли?
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06.05.2024 20:13 Відповісти
Півник ЗЕбанутий, думаеш, тобі кошерна банда випише премію за твій висер? Хоча, таким як ти д,Ермак розволяе пососати. В якості премії. Те, чим блазень любить грати на піаніно. Дивись, тільки не подавись, петушок.
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06.05.2024 20:22 Відповісти
Ты видимо, тупой, спрашиваю ещё раз: что ты конкретно имеешь против него, путинутый, что-ли?
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06.05.2024 21:36 Відповісти
Дрюля, а чого ти, півник прикацаплений, кукурікаеш на кацапській собачій мові? Ти шо, дебіл обісраний, з Лахта 2 через впн прийшов на український Цензор? Кацап всраний, водкі нет, можеш тільки випросити ногою в козломарде лапотне рило.
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06.05.2024 21:47 Відповісти
Точно, в доску путинутый, таких много в расее..
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06.05.2024 22:35 Відповісти
А в нас, це управління нквд-кгб-фсб квітне та продовжуе свою підривну діяльність.
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06.05.2024 17:37 Відповісти
Де буде гамак 9 травня ?
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06.05.2024 18:07 Відповісти
Чій гамак?
Якій гамак?
Чому саме гамак?
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06.05.2024 19:11 Відповісти
Бо дєрьмак звучить негарно.
А гамак якраз гойдається туди-сюди.
Між Україною і кремлем.
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06.05.2024 19:31 Відповісти
А мені звучить гарно - дЕрьмак курва його мати.
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06.05.2024 22:22 Відповісти
М. попяку на гілляку )
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06.05.2024 17:40 Відповісти
Якщо цакапи у Естонії зажадають почути Бога - нехай ідуть в Українську православну церкву.
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06.05.2024 17:52 Відповісти
Гарний ляпас зеленій владі.
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06.05.2024 17:52 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.05.2024 18:20 Відповісти
В пархате-zатанате нет христианства! И нет духовности, нет благочестия!
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06.05.2024 18:30 Відповісти
А в самій Україні у влади очі повилазили, геть не бачать...
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06.05.2024 18:32 Відповісти
Я не понимаю, почему в Украине до сих пор открыто, нагло и официально продолжает свою подрывную и диверсионную деятельность филиал ФСБ по название УПЦ МП!?
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06.05.2024 21:09 Відповісти
Местная вата так воет что финны слышат.
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06.05.2024 22:45 Відповісти
 
 