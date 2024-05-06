Зеленский провел телефонный разговор с Науседой: президент Литвы согласился принять участие в Глобальном саммите мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Ключевыми темами разговора стали первый Саммит мира, дальнейшее оборонное сотрудничество и работа над двусторонним соглашением о безопасности.
Об этом президент Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент Литвы Гитанас Науседа в разговоре с Зеленским согласился принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.
"Провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы лично пригласить его на Саммит мира в Швейцарии. Спасибо, Гитанас, за подтверждение твоего присутствия, а также за готовность активно способствовать участию других стран!" - сообщил глава Украинского государства.
Кроме этого, лидеры двух государств обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и работу над двусторонним соглашением по безопасности, в частности, определили возможные даты его подписания. Также Зеленский и Науседа поделились ожиданиями от предстоящего саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Саммит мира в Швейцарии
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны всех континентов.
По данным СМИ, на конференции, в частности, может присутствовать президент США Джо Байден.
К слову, президент Зеленский не исключил, что Россия будет пытаться сорвать саммит в Швейцарии.
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шо на фронті?
лінії укріплень закінчилися???
за спиною наших воїнів лише степ???
А навіщо він погодився? Це ж тут багато розумних пишуть що це зовсім нічого для нас не рішає. Вони там усі збираються мабуть тому, що їм нема чим зайнятися і хочуть щоб ми від них відчепилися і вирішували свої проблеми самі.