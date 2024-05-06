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Зеленский провел телефонный разговор с Науседой: президент Литвы согласился принять участие в Глобальном саммите мира

Зеленський провів телефонну розмову Науседою

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Ключевыми темами разговора стали первый Саммит мира, дальнейшее оборонное сотрудничество и работа над двусторонним соглашением о безопасности.

Об этом президент Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент Литвы Гитанас Науседа в разговоре с Зеленским согласился принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

"Провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы лично пригласить его на Саммит мира в Швейцарии. Спасибо, Гитанас, за подтверждение твоего присутствия, а также за готовность активно способствовать участию других стран!" - сообщил глава Украинского государства.

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Кроме этого, лидеры двух государств обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и работу над двусторонним соглашением по безопасности, в частности, определили возможные даты его подписания. Также Зеленский и Науседа поделились ожиданиями от предстоящего саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны всех континентов.

По данным СМИ, на конференции, в частности, может присутствовать президент США Джо Байден.

К слову, президент Зеленский не исключил, что Россия будет пытаться сорвать саммит в Швейцарии.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) саммит (1170) Науседа Гитанас (262)


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Топ комментарии
+3
Зелене нелегітивне чмо
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06.05.2024 18:09
+2
папа римский буде?
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06.05.2024 17:52
+2
Зазначається, що президент Литви Гітанас Науседа у розмові з Зеленським погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Джерело:

А навіщо він погодився? Це ж тут багато розумних пишуть що це зовсім нічого для нас не рішає. Вони там усі збираються мабуть тому, що їм нема чим зайнятися і хочуть щоб ми від них відчепилися і вирішували свої проблеми самі.
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06.05.2024 18:01
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папа римский буде?
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06.05.2024 17:52 Ответить
Однієї богопротивної особи вовіка достатньо.
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06.05.2024 18:20 Ответить
це потужно
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06.05.2024 17:53 Ответить
самміт може вже запізднитися, чи опіздати..
шо на фронті?
лінії укріплень закінчилися???
за спиною наших воїнів лише степ???
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06.05.2024 17:58 Ответить
і шо характєрно, степ як танець

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06.05.2024 18:14 Ответить
Зазначається, що президент Литви Гітанас Науседа у розмові з Зеленським погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Джерело:

А навіщо він погодився? Це ж тут багато розумних пишуть що це зовсім нічого для нас не рішає. Вони там усі збираються мабуть тому, що їм нема чим зайнятися і хочуть щоб ми від них відчепилися і вирішували свої проблеми самі.
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06.05.2024 18:01 Ответить
"Моя лилипуточка, приди ко мне..." (с)
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06.05.2024 18:02 Ответить
Зелене нелегітивне чмо
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06.05.2024 18:09 Ответить
Нажаль на 73% легітимне. Треба вміти признавать свої помилки мудрий наріде.
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06.05.2024 18:22 Ответить
рамштайн тра' активізовувати, а не ці дурниці. Дозаглядався путєну в очко
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06.05.2024 18:13 Ответить
Балти , а "прибалты " то радянщина .
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06.05.2024 18:29 Ответить
Tut pensioneri polucajet pensiji 5 raz bolse cem rosiji,tak mozet sto to skazat
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06.05.2024 18:38 Ответить
Мне почему то кажетсья что бубочка с товарищем дермаком решили попытка не пытка, 27 квитня 2022 года в Стамбуле непрокатило, авось небось как нибудь получится....С другой стороны зеля он человек слова, сказал што будет садить милиард дерев и слово сдержал...правда посадил только беню.....обещал милион дронов и ву аля...дронов столько что даже больше чем комаров на болотах рашки....И все украинцы на кухнях перестали готовить еду и собирают дроны...На фронте тоже так себе ничего...сказал что будут укрепления фактически линия Маннергейма и вот почти есть, ну а если дге то и нет то виновные кто? Правильно солдаты с лопатами, раслабились и слишком медленно копают....Ето конечно жарт...И бубочка обещал сезон шашлыков было такое? было. И возможно слово сдержит...если на самите так называемого мира согласятся на переговоры и перемирие...Вы думайте зеля за пять лет поменялся, да поменялся- стал гораздо наглее и порой ведёт себя как маленький путлер...Помните: самое главное перестать стрелять...я не лох...хотя в последнем я неуверен...Очень интересно будет посмотреть на так называемые переговоры с гопником который занėс в конституцию рашки 5 областей Украины и Крым...И что бубочка предложит путлеру? Клоун забыл что в Украине живут не крипаки а свободные люди, Воля або Смерть...Допустим бубосик решает что пора с етим делом кончать, так сказать постреляли и хватит...Ну ну янукович тоже наверное был уверен что если хорошо надавить украинцы сдадуться....янукович успел с помощью поссийского спецназа и местных предателей смататься, но гарантий нет что если што подобное удасться пересиденту...Слава Украине Героям Слава, Слава Нации Смерть ворогам.
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06.05.2024 18:43 Ответить
З=1/3Н
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06.05.2024 23:44 Ответить
 
 