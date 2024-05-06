Зеленський провів телефонну розмову з Науседою: президент Литви погодився взяти участь у Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою. Ключовими темами розмови став перший Саміт миру, подальша оборонна співпраця та робота над двосторонньою безпековою угодою.

Про це президент Зеленський повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент Литви Гітанас Науседа у розмові з Зеленським погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

"Провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб особисто запросити його на Саміт миру у Швейцарії. Дякую, Гітанасе, за підтвердження твоєї присутності, а також за готовність активно сприяти участі інших країн!", - повідомив очільник Української держави.

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Крім цього, лідери двох держав обговорили подальшу оборонну співпрацю та роботу над двосторонньою безпековою угодою, зокрема, визначили можливі дати її підписання. Також Зеленський та Науседа поділилися очікуваннями від майбутнього саміту НАТО, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів.

За даними ЗМІ, на конференції, зокрема, може бути присутній президент США Джо Байден.

До слова, президент Зеленський не виключив, що Росія намагатиметься зірвати саміт у Швейцарії.

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