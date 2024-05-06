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Новини
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Зеленський провів телефонну розмову з Науседою: президент Литви погодився взяти участь у Глобальному саміті миру

Зеленський провів телефонну розмову Науседою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою. Ключовими темами розмови став перший Саміт миру, подальша оборонна співпраця та робота над двосторонньою безпековою угодою.

Про це президент Зеленський повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент Литви Гітанас Науседа у розмові з Зеленським погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

"Провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб особисто запросити його на Саміт миру у Швейцарії. Дякую, Гітанасе, за підтвердження твоєї присутності, а також за готовність активно сприяти участі інших країн!", - повідомив очільник Української держави.

Читайте також: Зеленський зустрівся з Науседою: Обговорили боєприпаси для України, ППО та посилення взаємодії на рівні ЄС і НАТО

Крім цього, лідери двох держав обговорили подальшу оборонну співпрацю та роботу над двосторонньою безпековою угодою, зокрема, визначили можливі дати її підписання. Також Зеленський та Науседа поділилися очікуваннями від майбутнього саміту НАТО, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів.

За даними ЗМІ, на конференції, зокрема, може бути присутній президент США Джо Байден.

До слова, президент Зеленський не виключив, що Росія намагатиметься зірвати саміт у Швейцарії.

Читайте також: Папу Римського запросили на Глобальний саміт миру в Швейцарії

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Науседа Гітанас (333) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
Зелене нелегітивне чмо
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06.05.2024 18:09
+2
папа римский буде?
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06.05.2024 17:52
+2
Зазначається, що президент Литви Гітанас Науседа у розмові з Зеленським погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Джерело:

А навіщо він погодився? Це ж тут багато розумних пишуть що це зовсім нічого для нас не рішає. Вони там усі збираються мабуть тому, що їм нема чим зайнятися і хочуть щоб ми від них відчепилися і вирішували свої проблеми самі.
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06.05.2024 18:01
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папа римский буде?
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06.05.2024 17:52 Відповісти
Однієї богопротивної особи вовіка достатньо.
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06.05.2024 18:20 Відповісти
це потужно
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06.05.2024 17:53 Відповісти
самміт може вже запізднитися, чи опіздати..
шо на фронті?
лінії укріплень закінчилися???
за спиною наших воїнів лише степ???
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06.05.2024 17:58 Відповісти
і шо характєрно, степ як танець

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06.05.2024 18:14 Відповісти
Зазначається, що президент Литви Гітанас Науседа у розмові з Зеленським погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Джерело:

А навіщо він погодився? Це ж тут багато розумних пишуть що це зовсім нічого для нас не рішає. Вони там усі збираються мабуть тому, що їм нема чим зайнятися і хочуть щоб ми від них відчепилися і вирішували свої проблеми самі.
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06.05.2024 18:01 Відповісти
"Моя лилипуточка, приди ко мне..." (с)
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06.05.2024 18:02 Відповісти
Зелене нелегітивне чмо
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06.05.2024 18:09 Відповісти
Нажаль на 73% легітимне. Треба вміти признавать свої помилки мудрий наріде.
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06.05.2024 18:22 Відповісти
рамштайн тра' активізовувати, а не ці дурниці. Дозаглядався путєну в очко
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06.05.2024 18:13 Відповісти
Балти , а "прибалты " то радянщина .
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06.05.2024 18:29 Відповісти
Tut pensioneri polucajet pensiji 5 raz bolse cem rosiji,tak mozet sto to skazat
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06.05.2024 18:38 Відповісти
Мне почему то кажетсья что бубочка с товарищем дермаком решили попытка не пытка, 27 квитня 2022 года в Стамбуле непрокатило, авось небось как нибудь получится....С другой стороны зеля он человек слова, сказал што будет садить милиард дерев и слово сдержал...правда посадил только беню.....обещал милион дронов и ву аля...дронов столько что даже больше чем комаров на болотах рашки....И все украинцы на кухнях перестали готовить еду и собирают дроны...На фронте тоже так себе ничего...сказал что будут укрепления фактически линия Маннергейма и вот почти есть, ну а если дге то и нет то виновные кто? Правильно солдаты с лопатами, раслабились и слишком медленно копают....Ето конечно жарт...И бубочка обещал сезон шашлыков было такое? было. И возможно слово сдержит...если на самите так называемого мира согласятся на переговоры и перемирие...Вы думайте зеля за пять лет поменялся, да поменялся- стал гораздо наглее и порой ведёт себя как маленький путлер...Помните: самое главное перестать стрелять...я не лох...хотя в последнем я неуверен...Очень интересно будет посмотреть на так называемые переговоры с гопником который занėс в конституцию рашки 5 областей Украины и Крым...И что бубочка предложит путлеру? Клоун забыл что в Украине живут не крипаки а свободные люди, Воля або Смерть...Допустим бубосик решает что пора с етим делом кончать, так сказать постреляли и хватит...Ну ну янукович тоже наверное был уверен что если хорошо надавить украинцы сдадуться....янукович успел с помощью поссийского спецназа и местных предателей смататься, но гарантий нет что если што подобное удасться пересиденту...Слава Украине Героям Слава, Слава Нации Смерть ворогам.
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06.05.2024 18:43 Відповісти
З=1/3Н
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06.05.2024 23:44 Відповісти
 
 