Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Каллас обговорили Саміт миру та завершення роботи над безпековою угодою
Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.
Про це глава держави написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорив телефоном із Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Подякував за готовність брати участь у Саміті миру у Швейцарії. Розповів про порядок денний інавгураційної зустрічі та спроби Росії перешкодити її успішному проведенню", - зазначив Зеленський.
Також президент поінформував Каллас про ситуацію на полі бою та нагальну потребу України в засобах ППО. Співрозмовники обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою. Ключовими темами розмови став перший Саміт миру, подальша оборонна співпраця та робота над двосторонньою безпековою угодою.
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