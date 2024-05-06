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Новини
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Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Каллас обговорили Саміт миру та завершення роботи над безпековою угодою

Телефонні переговори Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Про це глава держави написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив телефоном із Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Подякував за готовність брати участь у Саміті миру у Швейцарії. Розповів про порядок денний інавгураційної зустрічі та спроби Росії перешкодити її успішному проведенню", - зазначив Зеленський.

Також президент поінформував Каллас про ситуацію на полі бою та нагальну потребу України в засобах ППО. Співрозмовники обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою. Ключовими темами розмови став перший Саміт миру, подальша оборонна співпраця та робота над двосторонньою безпековою угодою.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Естонія (1600) Каллас Кая (251) Глобальний саміт миру (278)


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це та, шо віласіпєд подарувала найвелишнішому ?
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06.05.2024 18:56 Відповісти
Скоро йому светр хутряний подарують, а народ візьме ********* дрючки, електроенергію потрібно видобувати.
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06.05.2024 19:08 Відповісти
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06.05.2024 19:28 Відповісти
Що це з ними ?
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06.05.2024 19:31 Відповісти
Не знаю. Соромно дивитись в очі найзеленішого.
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06.05.2024 19:39 Відповісти
Розповів про порядок денний інавгураційної зустрічі та спроби Росії перешкодити її успішному проведенню", - зазначив Зеленський.

Інавгура́ція церемонія вступу на посаду голови держави або на високий духовний сан.

Тоді або моя голова тормозить, або ...(навіть лячно написати)
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06.05.2024 19:59 Відповісти
 
 