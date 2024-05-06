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Дуда підтвердив свою участь у саміті миру в Швейцарії

Володимир Зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Президенти провели телефонну розмову, під час якої Дуда підтвердив свою участь в саміті.

Крім, того співрозмовники обговорили кроки для забезпечення якомога ширшої участі країн Глобального Півдня.

"Єдиний надійний мир - це мир, заснований на справедливих умовах. Наш Саміт миру надає найкращу можливість досягти цього", - резюмував Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що глава держави та прем’єр-міністерка Естонії Кайя Каллас обговорювали Саміт миру.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Дуда Анджей (770) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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сам буде, чи з хвермерами?
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06.05.2024 20:34 Відповісти
Портніков про те, як Хйло, оголосивши в розшук Петра Порошенко та вовку , обнуляє оту майбутню "піарігрушку" Єрмака у Швейцарії.

Путін «обнуляє» перемовини | Віталій Портников
https://www.youtube.com/channel/UCH9H_b9oJtSHBovh94yB5HA @https://www.youtube.com/watch?v=2BzHCxUC5YM
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06.05.2024 20:38 Відповісти
Зустріч була малозначущою.
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06.05.2024 21:55 Відповісти
росіяни в день по селу захоплюють, а цей дурень далі зайнятий лише сценою та оплесками...
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06.05.2024 22:13 Відповісти
 
 