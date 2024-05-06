Дуда підтвердив свою участь у саміті миру в Швейцарії
Президент Польщі Анджей Дуда братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії в червні.
Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Президенти провели телефонну розмову, під час якої Дуда підтвердив свою участь в саміті.
Крім, того співрозмовники обговорили кроки для забезпечення якомога ширшої участі країн Глобального Півдня.
"Єдиний надійний мир - це мир, заснований на справедливих умовах. Наш Саміт миру надає найкращу можливість досягти цього", - резюмував Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що глава держави та прем’єр-міністерка Естонії Кайя Каллас обговорювали Саміт миру.
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