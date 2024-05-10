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Новини Допомога Україні
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Не всі партнери України оперативно виконують домовленості. Треба прискорити постачання, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдячна всім партнерам за військову допомогу, але деякі з них виконують домовленості не дуже оперативно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.

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Затримки із постачанням зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська довіра до союзників по Альянсу зменшилась через повільні темпи постачання озброєнь.

Президент Зеленський раніше заявив, що будь-яка затримка зараз щодо зброї чи комплектування наших бригад коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто справді хоче захисту від Росії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) допомога (8304) Чапутова Зузана (47)


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Топ коментарі
+15
Вова, дам тобі, с.ц.у.к.а. ти неголена, пораду - перш ніж вказувати партнерам, згадай, як особисто ти, гнида оманська, "виконував та виконуєш" свої обов'язки згідно з Конституцією України.
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10.05.2024 16:05
+11
зе!гундос, на фоткє в окулярах?

Ну и разумный. Аж страшно.
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10.05.2024 16:04
+7
Суворіше треба з цими партнерами!
Жорсткіше!
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10.05.2024 16:02
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окуїти.....
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10.05.2024 16:00 Відповісти
Суворіше треба з цими партнерами!
Жорсткіше!
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10.05.2024 16:02 Відповісти
Бровки нахмурить! И ножкой топнуть! Блин, когда же эта гадость уже исчезнет с экранов, появляясь только в репортажах с судебных заседаний народного украинского трибунала!
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10.05.2024 17:58 Відповісти
А своє, де?
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10.05.2024 16:03 Відповісти
мобілізація ? не на часі
фортифікація ? цілий день по радіо крутять рекламу по шаленному будівництву...ЖКХ !

курва!
у Великобританії навіть після війни був певний період дефіциту сталі
у нас Ахмєтов скаржиться що немає куди сбувати !
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10.05.2024 16:26 Відповісти
зе!гундос, на фоткє в окулярах?

Ну и разумный. Аж страшно.
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10.05.2024 16:04 Відповісти
Это тактические,чтобы грозным быть.
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10.05.2024 16:06 Відповісти
а стратєгічєскії окуляри ?

хоча ні, ЗЄліна стратегія то тактіка - мєлко пропєтлять

.
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10.05.2024 16:28 Відповісти
Та то йому у морду плюнули
Запам'яиав, зробив висновки. Зараз працює на випередження- носить окуляри
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10.05.2024 16:33 Відповісти
"Єжелі чілавєк вчоний..."
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10.05.2024 17:26 Відповісти
Як ти іх прискориш - як іх навіть лякалки Трампа не беруть
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10.05.2024 16:04 Відповісти
Мабуть важко керувать партньорами, але справляється найвеличніший...
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10.05.2024 16:05 Відповісти
...фуля там! окуляри одягнув і світом рулить !
жоден партнер тепер не пропєтляє під пильним взором
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10.05.2024 16:30 Відповісти
Вова, дам тобі, с.ц.у.к.а. ти неголена, пораду - перш ніж вказувати партнерам, згадай, як особисто ти, гнида оманська, "виконував та виконуєш" свої обов'язки згідно з Конституцією України.
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10.05.2024 16:05 Відповісти
вся країна чекає вечірнього потужного гуносика
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10.05.2024 16:13 Відповісти
а ти їх відосиками!Відосиками!!!
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10.05.2024 16:15 Відповісти
Класичний випадок, коли не треба молоти язиком.
Кому то сказано? Президенту Словаччини Чапутовій.
Яке відношення Чапутова має до того, що хтось можливо щось і затримує?
Так, аби ото ляпнути?
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10.05.2024 16:19 Відповісти
Нахіба Єлдак ЗЄлі окуляри начепив? Він думає що клоун в них виглядатиме мудрішим?
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10.05.2024 16:29 Відповісти
Клоун , може, виглядатиме мудрішим, а от блазню що не причепи, статус блазня йому не зміниш.
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10.05.2024 18:00 Відповісти
З собою особисто він ситуацію не асоціює?
Треба бикувати!
Минулої ж осені тебе наХ посилали?
Чом би й не "нада пафтаріть"?
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10.05.2024 16:37 Відповісти
Мартышка и очки " То про отоє
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10.05.2024 19:04 Відповісти
Франція пропонувала допомогу і її війська могли стати на кордонах з білорашою і придністровьям тим самим вивільнивши наші сили. Але през чомусь відмовився від допомоги.
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10.05.2024 19:51 Відповісти
 
 