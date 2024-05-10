Не всі партнери України оперативно виконують домовленості. Треба прискорити постачання, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдячна всім партнерам за військову допомогу, але деякі з них виконують домовленості не дуже оперативно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.

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Затримки із постачанням зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська довіра до союзників по Альянсу зменшилась через повільні темпи постачання озброєнь.

Президент Зеленський раніше заявив, що будь-яка затримка зараз щодо зброї чи комплектування наших бригад коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто справді хоче захисту від Росії.

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