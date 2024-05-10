Не всі партнери України оперативно виконують домовленості. Треба прискорити постачання, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдячна всім партнерам за військову допомогу, але деякі з них виконують домовленості не дуже оперативно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.
"Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", - наголосив президент.
Зеленський додав, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.
Затримки із постачанням зброї
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська довіра до союзників по Альянсу зменшилась через повільні темпи постачання озброєнь.
Президент Зеленський раніше заявив, що будь-яка затримка зараз щодо зброї чи комплектування наших бригад коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто справді хоче захисту від Росії.
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Жорсткіше!
фортифікація ? цілий день по радіо крутять рекламу по шаленному будівництву...ЖКХ !
курва!
у Великобританії навіть після війни був певний період дефіциту сталі
у нас Ахмєтов скаржиться що немає куди сбувати !
Ну и разумный. Аж страшно.
хоча ні, ЗЄліна стратегія то тактіка - мєлко пропєтлять
.
Запам'яиав, зробив висновки. Зараз працює на випередження- носить окуляри
жоден партнер тепер не пропєтляє під пильним взором
Кому то сказано? Президенту Словаччини Чапутовій.
Яке відношення Чапутова має до того, що хтось можливо щось і затримує?
Так, аби ото ляпнути?
Треба бикувати!
Минулої ж осені тебе наХ посилали?
Чом би й не "нада пафтаріть"?