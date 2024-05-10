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Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Звертатися до Конституційного Суду немає сенсу, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Вони триватимуть до обрання наступного глави держави.

Про це в інтерв’ю BBC News Україна заявив міністр юстиції України Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного. Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде. Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України й тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції", - зазначив Малюська.

На його думку, наразі не на часі звертатись до Конституційного Суду за роз’ясненням щодо тих чи інших неточностей Конституції.

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"Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного Суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного Суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі", - наголосив Малюська.

Також міністр юстиції запевнив, що всі укази та документи президента є абсолютно чинними.

"Жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само. Дискусії конституціоналістів були, але, знову ж таки, врешті-решт, ця норма про строк повноважень – вона напряму ніколи не застосовувалась. Це лише як певний орієнтир, який слід тлумачити і застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів", - зазначив він.

Малюська додав, що в Конституції є безліч норм, які потрібно було б змінювати і вдосконалювати, тому що "дірок там дуже багато", і ніколи текст Конституції не опрацьовувався з метою, щоб прибрати юридичні недосконалості.

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Раніше повідомлялося, що в Офісі Президента підготували текст звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Конституція (548) Президент (815) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+56
А при чём тут малюська? Есть Конституция. Я её прочитал два раза. Про малюську в ней ничего не написано.
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10.05.2024 10:07
+53
Не бреши, чучело. Був би легітимним, не сцявся б звернутися до Конс. суду. Ви чудово знаєте, що вам суд відповість, виродки зелені. Тварюки, узурпувати владу, користуючись війною.
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10.05.2024 10:10
+38
Без заключения КС все ваши речи - бред.

Не обращались - значит боитесь, значит - нелегитимный и пора возвращаться в свое шапито.
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10.05.2024 10:10
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То відійдіть від дзеркала і починайте свій тур.
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13.05.2024 22:15 Відповісти
Товаришу нав'язлива у вас поведінка і нав'язливі ідеї з дзеркалом це дійсно 🆘
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13.05.2024 22:48 Відповісти
Відходьте від дзеркала і збирайтеся у турне.
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13.05.2024 23:38 Відповісти
а зо там з "ПОВАГОЮ" до своєї країни??
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13.05.2024 20:25 Відповісти
Та може до своєї у нього повага і є. Але не до України.
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13.05.2024 22:16 Відповісти
На відміну від різних імбіцілів я поважаю Україну і ії основний закон Конституцію, ну на то вони і імбіцили щоб не мати такої поваги.
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13.05.2024 22:50 Відповісти
Та залиште вже то дзеркало у спокої. Лягайте спати. Вам завтра у турне вирушати.
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13.05.2024 23:39 Відповісти
Йди до лікаря зі своїм дзеркалом, замахав вже, ліки приймай.
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14.05.2024 12:21 Відповісти
Як там ваше турне?
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15.05.2024 09:23 Відповісти
Бачу ліками які вам доктор прописав ви не скористалися....
Шкода.
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15.05.2024 14:10 Відповісти
Ви знов, замість турне, до дзеркала вчепилися?
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15.05.2024 19:22 Відповісти
Скажи свому сусіду по палаті щоб нагадав тобі ліки випити ....
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15.05.2024 21:54 Відповісти
Як ви правильно про себе сказали...
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15.05.2024 21:56 Відповісти
Бачу твій сусід вийшов з палати і спілкуватися тобі ні з ким, таке буває, не огорчайся.
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15.05.2024 22:01 Відповісти
Відчіпіться вже від дзеркала, бо вже аж на *********** переходите від напруження
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15.05.2024 22:05 Відповісти
Та позови вже чергового лікаря чи санітарку.... як маленький.
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15.05.2024 22:08 Відповісти
Бідне зеркало. Ви його вже, схоже, зовсім заплювали у своїй істериці...
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15.05.2024 22:11 Відповісти
Не буду тебе турбувати, тобі треба спокій і відсутність подразників, відпочивай в палаті.
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15.05.2024 22:19 Відповісти
Бідне дзеркало...
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15.05.2024 22:23 Відповісти
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15.05.2024 22:34 Відповісти
на території США були воєнні дії?? До чого ви це ? У 1944-му 20 відсотків США було окуповано??
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13.05.2024 20:23 Відповісти
Трохи роздуплися і ознайомся з постами вище, з одним "кладєзєм істини" вже спілкувався, з другим не збираюсь це повторювати.
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13.05.2024 22:12 Відповісти
я не можу зрозуміти кажете я телепень із секти "все пропало" але країну нещасною і яку добивають називаєте ви)? Де тут логіка?)
П.С - Я просто реаліст а не мрійник і сподівун..... Є факти які вказують на певні обставини, і картина вимальовується печальна. Тож надіюсь я помилюсь але як вже є....
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10.05.2024 13:48 Відповісти
Ще хотілось би запитати вас, що для вас краще ризикнути стабільністю держави і повісити зеЛебобіка і 5-6 дефективних менеджерів, що у випадку успіху хотяби поверне народу надію на майбутнє. Чи краще повільно і систематично бути перемеленеми орками, бо нами керує хрипатий членограй і ті хто лишиться телепортнуться в ніщиту, розруху і бандитизм по повній, а хрипатий з кодлом втече як і прийнято.
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10.05.2024 13:51 Відповісти
кого вибрали, той вами і керує.
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10.05.2024 14:56 Відповісти
Та хто знає, можу це ви як раз за нього і голосували.
Для мене Зеленський був гандоном з початку 2000, бо будував свою акторську карєру на виміюванні людей кращих за себе у 200 разів, про що я і казав всім оточуючим.
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10.05.2024 16:46 Відповісти
я його не дивилась, не знаю кого він висміював а кого ні. Але вибрали.
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13.05.2024 20:21 Відповісти
Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Звертатися до Конституційного Суду немає сенсу, - Малюська Джерело:

Зеленський не президент, а звичайна ХУНТА і ти Малюська прислужник Хунти.
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10.05.2024 13:00 Відповісти
Тобто, тварюки лицемірні, "електроний кабінет призовника" можна робити, а от "електроний кабінет виборця" щоб проголосувати навіть закордоном в будь-який час, наприклад протягом кількох тижнів - це вже вам западло.
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10.05.2024 13:02 Відповісти
Бляха так це просто геніально) сказати, що нетре конституційного суду, нетре заїбувати зеленського, просто "КОНСТИТУЦІЯ ХРЕНОВО І НЕДОСКОНАЛО НАПИСАНА!!!".... Думаю був би тоді ярмачидло конституція була б ідеальна, а так недосконала
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10.05.2024 13:05 Відповісти
Амінь.
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10.05.2024 13:20 Відповісти
Малюск.
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10.05.2024 13:12 Відповісти
Згадаємо хто такий Малюськаі ціна його словам -
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10.05.2024 13:15 Відповісти
"Это тебе кто-то сказал? Или ты сам придумал?" (с)
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10.05.2024 13:18 Відповісти
Як то до обрання наступного???
То що тоді Януковіча лишався легітимним до обрання Порошенка?
То тоді все що було впроваджено ДО Порошенко було незаконним? Малюска ти що взагалі ох@в? Ти створює небезпечний прецедент!
То по перше.
А по друге: Україна парламентська республіка, від того що керуватиме технічний уряд, створений парламентом не є незаконним!
Навпаки! Крана продемонструє свою демократичність. Випустять Червінського, почнуть зникати жополізи, корумповані гілки ОПа -МО почнуть ліквідуватися. Народ почне знову довіряти крані ,( не відразу). Українцю стане зрозумілим за що воює!!!
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10.05.2024 13:38 Відповісти
Правка...
То тоді все, що було впроваджено ДО Порошенко було НЕ законним ?!
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10.05.2024 13:41 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

Охфіс"Трусить".Повний піз..єц!Зельц бушує.Підписав Призначення Залужного.Ще Вчора забороняв Згадувати прізвище Генерала(демарш в Київраді)!Кубраков пригрозив"Послєдствіями".Уряд опинився без половини міністрів.Сирський не виходить на звязок.Вчергове Поміняв Командуючих!Калігула!
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10.05.2024 13:51 Відповісти
та всора можливо просто з колумбії привезли новий хмурий.... От бідака і занюхнув так, що бушував
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10.05.2024 13:55 Відповісти
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10.05.2024 13:54 Відповісти
5 стаття Конституції України:
"Єдиним джерелом влади в Україні україні є Народ"
!!!
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10.05.2024 14:48 Відповісти
Сам факт наявності такого коментаря від міністра юстиції говорить про достатність причин звернутись до КС. Рано чи пізно (звісно якщо ця влада коли небудь піде, в чому вже є сумніви) таке звернення має бути, тільки в вже рамках іншого провадження. Це жалюгідно, гарант Конституції боїться запитати у КС, чи є в нього право залишатись на посаді по закінченню 5 річного терміну. Міністр юстиції підміняє собою КС, і по-пацанські зуб дає, що все добре. ОП підміняє собою і президента, і часом Кабмін, і просто не париться. Голова комітету ВР поводиться щонайменше як голова податкової. А Стефанчук сором'язливо просить підводні човни (!!!) у Німеччини. Що ж тут не так? Та все не так. Рішення КС поставило б крапку і не було б ніяких питань. Яким би це рішення не було.
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10.05.2024 15:15 Відповісти
Малюська поплутав легітимність і легальність.
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10.05.2024 15:19 Відповісти
Легітимність є суспільна та конституційна. Обидві під великим питанням.
Тому знищуються всі інституції.
Ніхто не звітує, не пояснюють зміну.
Де Малюк ?В парламенті не має що звітувати? Що з правками лозового?
Що там з судовою реформою?
Лайно собаче.
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10.05.2024 23:16 Відповісти
Тому що парлемент беззуба горбата кляча, продався за 30 срібняків кремлівському агресору
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11.05.2024 20:33 Відповісти
Навіщо КС?
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11.05.2024 06:37 Відповісти
Ну а що КСУ скаже? Якщо виборів немає це конституційний переворот, бо немає в основному законі згадок про призупинення обрання нового президента по причині військових дій в країні.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. П'ять років минуло з березня 2019 і ось зараз мають бути нові вибори, так записано чорним по білому, або навіщо тоді вам та Конституція, права та обов'язки громадянина?
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11.05.2024 19:02 Відповісти
Ті хто згадають "Статтю 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
Так ось вона працює з метою забезпечення безперервності виборчого процесу та лігітимної передачі владних повноважень, із зазначеними кінцевими строками цих повноважень Президента України які конкретизовані це саме п'ять років, не шість, не десять чи п'ятнадцять.
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11.05.2024 19:13 Відповісти
Так написав як у воду дивився, всі 100%. Конституційний переворот організували окрім тих московських ставлеників, що зараз при владі, також самозвана "опозиція".
Всі узурпатори які брали участь у прокремлівському перевороті з метою поховати в Україні демократію мають бути притягнуті до законної відповідальності і понести заслужене покарання.
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11.05.2024 20:40 Відповісти
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