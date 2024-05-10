Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Звертатися до Конституційного Суду немає сенсу, - Малюська

Президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Вони триватимуть до обрання наступного глави держави.

Про це в інтерв’ю BBC News Україна заявив міністр юстиції України Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного. Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде. Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України й тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції", - зазначив Малюська.

На його думку, наразі не на часі звертатись до Конституційного Суду за роз’ясненням щодо тих чи інших неточностей Конституції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент України несе відповідальність за оборону держави і має виконувати свої функції до закінчення війни, - Кличко

"Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного Суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного Суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі", - наголосив Малюська.

Також міністр юстиції запевнив, що всі укази та документи президента є абсолютно чинними.

"Жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само. Дискусії конституціоналістів були, але, знову ж таки, врешті-решт, ця норма про строк повноважень – вона напряму ніколи не застосовувалась. Це лише як певний орієнтир, який слід тлумачити і застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів", - зазначив він.

Малюська додав, що в Конституції є безліч норм, які потрібно було б змінювати і вдосконалювати, тому що "дірок там дуже багато", і ніколи текст Конституції не опрацьовувався з метою, щоб прибрати юридичні недосконалості.

Читайте також: До 43% зросла кількість українців, які вважають, що Зеленському варто обмежитися одним президентським терміном, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Раніше повідомлялося, що в Офісі Президента підготували текст звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції.