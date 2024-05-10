Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Звертатися до Конституційного Суду немає сенсу, - Малюська
Президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Вони триватимуть до обрання наступного глави держави.
Про це в інтерв’ю BBC News Україна заявив міністр юстиції України Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного. Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде. Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України й тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції", - зазначив Малюська.
На його думку, наразі не на часі звертатись до Конституційного Суду за роз’ясненням щодо тих чи інших неточностей Конституції.
"Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного Суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного Суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі", - наголосив Малюська.
Також міністр юстиції запевнив, що всі укази та документи президента є абсолютно чинними.
"Жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само. Дискусії конституціоналістів були, але, знову ж таки, врешті-решт, ця норма про строк повноважень – вона напряму ніколи не застосовувалась. Це лише як певний орієнтир, який слід тлумачити і застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів", - зазначив він.
Малюська додав, що в Конституції є безліч норм, які потрібно було б змінювати і вдосконалювати, тому що "дірок там дуже багато", і ніколи текст Конституції не опрацьовувався з метою, щоб прибрати юридичні недосконалості.
Раніше повідомлялося, що в Офісі Президента підготували текст звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції.
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Шкода.
П.С - Я просто реаліст а не мрійник і сподівун..... Є факти які вказують на певні обставини, і картина вимальовується печальна. Тож надіюсь я помилюсь але як вже є....
Для мене Зеленський був гандоном з початку 2000, бо будував свою акторську карєру на виміюванні людей кращих за себе у 200 разів, про що я і казав всім оточуючим.
Зеленський не президент, а звичайна ХУНТА і ти Малюська прислужник Хунти.
То що тоді Януковіча лишався легітимним до обрання Порошенка?
То тоді все що було впроваджено ДО Порошенко було незаконним? Малюска ти що взагалі ох@в? Ти створює небезпечний прецедент!
То по перше.
А по друге: Україна парламентська республіка, від того що керуватиме технічний уряд, створений парламентом не є незаконним!
Навпаки! Крана продемонструє свою демократичність. Випустять Червінського, почнуть зникати жополізи, корумповані гілки ОПа -МО почнуть ліквідуватися. Народ почне знову довіряти крані ,( не відразу). Українцю стане зрозумілим за що воює!!!
То тоді все, що було впроваджено ДО Порошенко було
НЕзаконним ?!
@boikobogdan1
Охфіс"Трусить".Повний піз..єц!Зельц бушує.Підписав Призначення Залужного.Ще Вчора забороняв Згадувати прізвище Генерала(демарш в Київраді)!Кубраков пригрозив"Послєдствіями".Уряд опинився без половини міністрів.Сирський не виходить на звязок.Вчергове Поміняв Командуючих!Калігула!
"Єдиним джерелом влади в Україні україні є Народ"
!!!
Тому знищуються всі інституції.
Ніхто не звітує, не пояснюють зміну.
Де Малюк ?В парламенті не має що звітувати? Що з правками лозового?
Що там з судовою реформою?
Лайно собаче.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. П'ять років минуло з березня 2019 і ось зараз мають бути нові вибори, так записано чорним по білому, або навіщо тоді вам та Конституція, права та обов'язки громадянина?
Так ось вона працює з метою забезпечення безперервності виборчого процесу та лігітимної передачі владних повноважень, із зазначеними кінцевими строками цих повноважень Президента України які конкретизовані це саме п'ять років, не шість, не десять чи п'ятнадцять.
Всі узурпатори які брали участь у прокремлівському перевороті з метою поховати в Україні демократію мають бути притягнуті до законної відповідальності і понести заслужене покарання.