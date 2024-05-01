Президент України несе відповідальність за оборону держави і має виконувати свої функції до закінчення війни, - Кличко
Президент України має виконувати свої функції до завершення війни.
Так мер Києва Віталій Кличко прокоментував питання щодо легітимності Президента України та Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського після 20 травня цього року, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання, але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо президент як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою й її захист та оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни. Але я не юрист. Це – моя думка", - заявив Кличко.
Мер Києва також скептично оцінив можливість проведення демократичних виборів під час війни.
"Під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?" – наголосив Кличко.
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По Конституції Зеленський повинен передати повноваження президента Стефанчуку.
Крапка.
Різниця в тому спікер знімається і обирається 226-ма голосами.
Крапка.
А можна пункт, де саме це написано? Що у разі спливання терміну каденції повноваження автоматично переходять до спікера.
Це навмисно було прописано з метою узурпації влади покидьками.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
{Пункт 2 частини другої статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n158 № 1401-VIII від 02.06.2016 }
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
У нас зараз який з чотирьох випадків, визначених Конституцією?
Якщо виборів немає - то повноваження стікають за терміном.
Це навмисно так прописано - про це казали ті хто писав Конституцію.
По 108 статті зєля сидить доти, доки нового не оберуть. І тільки чотири причини можуть його звідти посунути.
якщо призначені вибори - то до вступу нового президента - це окремо прописано.
За замовчанням - термін до 20-го.
Під рукою просто було це
https://youtu.be/IJ7QK3oR5eg?t=83 Що має бути й буде після 20.V? http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIJ7QK3oR5eg%3Ft%3D83&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Невже він усуне від важелів д'Єрьмака і 5-6 "ефективних менеджерів"?
По перше - так повинно бути за законом!
По друге - Стефанчук не наркоман і не такий дурний.
По третє - спікер переобирається 226 голосами.
І обрання Турчинова - був приклад коли ригоанальна Рада обрала Турчинова.
Були й інша стаття про "тіньове правління".
Цінність усунення зєлі тільки в тому, що нова людина може одним указом розігнати всю ОПу та інших пов'язаних з нею людей.
Якщо цього не зробити, результатів не буде.
Дуже сильно сумніваюсь, що Стефанчук розпустить ОПу.
Питання не про усунення - питання про виконання законодавства.
1. Якщо Стефанчук - то і гнусавий, і Дєрьмак не будуть офіційними.
2. Стефанчук і розумний і значно менший ризик що він завербований.
3. Стефанчук знімається 226 голосами..
...
1. д'Єрьмак і зараз неофіційний, це йому не заважає
2. І що? Коли все вирішує фсбшний д'Єрьмак, ставте хоч Черчілля, хоч Губку Боба - результат буде як від царювання англійської королеви.
3. Див. п. 2.
Вода камінь точить.
Потрібно втягувати в законодавче поле - виявляти дрібних виконавців-прорушників і на них відкривати кримінальні справи.
Всіх своїх блох дєрьмак просто не вспіє кришувати - а дрібні виконавці тоді задумаються чи воно варте їм сидіти у тюрмі?
А без виконавців ті дєрьмаки і гнусаві - просто клоуни.
А так - я не розумію - чому політичні партії ходять і ниють - нас ображають, нас ображають - замість відкривати справи - проти мілкої шушари на яку опирається верхівка.
Вибити цю шушару і верхівка впаде.
Питання щоб мати таку кількість юристів щоб вести стільки справ - але я думаю що люди підтримають це.
Та й гучні справи - не сам Татаров їм не дає ходу - а виконавці. Так на виконавців відкривати справи. І на тих що не відкривають відкривати справи.
Це і є правова держава...
Прямої вказівки, що робити з чинним Президентом у разі необрання нового у визначений строк, Конституція не містить.
Якщо людина незаконно бере на себе право виконання обов'язків на які він юридично не вповноважений - то це захоплення влади з дуже жорсткою відповідальністю.
Ось чому потрібно щоб система працювала а не ганятись за окремими особами.
Якщо призначені вибори - новообраного президента.
Немає ні виборів, ні новообраного президента.
Працює:
"...Президент України обирається на п'ять років..."
Я чув це по відео в інеті і від творця конституції. І проскочило відео Т. Чорновіл, де в заголовку що станеться з Конституційним судом без Головатого - але ніколи дивитись...
ok ніколи я пішов
Ось чому не був поданий запит до Конституційного суду. І добивають зараз і Конституційний суд.
юрист по конституційному праву
https://youtu.be/IJ7QK3oR5eg?t=83 Що має бути й буде після 20.V?
Так на скільки будемо саджати за злив півдня за тиждень???
По друге: чому не голосувати в електронному військовому кабінеті ( де все чітко і не можливі підробки) !!!
Навіть в окопі тицкнув на кандидата і все. І ВСЕ !
Так пенсіонери, жінки того не мають, але і для них можна зробити чудову аплікацію.
Нинішний виконувач обов'язків "Президента України" виявився ворогом України й може конкурувати з путіним - хто з них ворог №1, а хто №2.