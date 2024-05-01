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Президент України несе відповідальність за оборону держави і має виконувати свої функції до закінчення війни, - Кличко

кличко

Президент України має виконувати свої функції до завершення війни.

Так мер Києва Віталій Кличко прокоментував питання щодо легітимності Президента України та Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського після 20 травня цього року, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання, але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо президент як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою й її захист та оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни. Але я не юрист. Це – моя думка", - заявив Кличко.

Мер Києва також скептично оцінив можливість проведення демократичних виборів під час війни.

"Під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?" – наголосив Кличко.

Також читайте: Столиця збільшує допомогу військовим до 6,5 млрд грн, - Кличко

Автор: 

вибори (6683) Кличко Віталій (3507) Президент (815)


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Топ коментарі
+40
Для цього потрібен президент який візьме на себе і керування і відповідальність, а не клован!
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01.05.2024 19:36
+22
Добре. А що робити в тому випадку що усїм вже вїдомо що воно не спроможне виконувати свої функцїї. а вїдчуття вїдповїдальностї в нього мабуть з самого народження не було.....,?
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01.05.2024 19:46
+20
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01.05.2024 19:42
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я вже не одноразово писав - що вибори в цих обставинах майже не можливі , а якщо і відбудуться то можуть привести до непередбачливих наслідків. І є впевненість що Зеленский програє ? В мене наприклад немає і те що на цих виборах отримає перемогу Поршенко ? в мене наприклад чималі сумніви , а ось вичистити оточення Зеленского це інша справа , це потрібно робити , тільки не знаю як , да мене і ніхто не питатиме
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01.05.2024 20:39 Відповісти
Є впевненість, якщо ціною влади буде війна, то їм буде вигідно ніколи її не закінчувати.
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01.05.2024 21:07 Відповісти
Ніхто про вибори не каже.

По Конституції Зеленський повинен передати повноваження президента Стефанчуку.
Крапка.

Різниця в тому спікер знімається і обирається 226-ма голосами.
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01.05.2024 23:51 Відповісти
По Конституції Зеленський повинен передати повноваження президента Стефанчуку.
Крапка.
А можна пункт, де саме це написано? Що у разі спливання терміну каденції повноваження автоматично переходять до спікера.
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02.05.2024 07:49 Відповісти
Якщо не призначені вибори то термін стікає 20 травня. Якщо президента немає то ВО - спікер Ради.

Це навмисно було прописано з метою узурпації влади покидьками.
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02.05.2024 09:25 Відповісти
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

{Пункт 2 частини другої статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n158 № 1401-VIII від 02.06.2016 }

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

У нас зараз який з чотирьох випадків, визначених Конституцією?
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02.05.2024 09:29 Відповісти
Новообраного президента.

Якщо виборів немає - то повноваження стікають за терміном.
Це навмисно так прописано - про це казали ті хто писав Конституцію.
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02.05.2024 09:33 Відповісти
Чому вони це в Конституцію не записали?
По 108 статті зєля сидить доти, доки нового не оберуть. І тільки чотири причини можуть його звідти посунути.
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02.05.2024 09:35 Відповісти
Повторюю - ніколи зараз цитати наводити:

якщо призначені вибори - то до вступу нового президента - це окремо прописано.
За замовчанням - термін до 20-го.

Під рукою просто було це
https://youtu.be/IJ7QK3oR5eg?t=83 Що має бути й буде після 20.V? http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIJ7QK3oR5eg%3Ft%3D83&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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02.05.2024 09:38 Відповісти
А що, в принципі, зміниться, якщо країною буде керувати Стефанчук?
Невже він усуне від важелів д'Єрьмака і 5-6 "ефективних менеджерів"?
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02.05.2024 09:40 Відповісти
та подивись же ж посилання. все аби в рота поклали.

По перше - так повинно бути за законом!
По друге - Стефанчук не наркоман і не такий дурний.
По третє - спікер переобирається 226 голосами.

І обрання Турчинова - був приклад коли ригоанальна Рада обрала Турчинова.
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02.05.2024 09:45 Відповісти

Були й інша стаття про "тіньове правління".
Цінність усунення зєлі тільки в тому, що нова людина може одним указом розігнати всю ОПу та інших пов'язаних з нею людей.
Якщо цього не зробити, результатів не буде.
Дуже сильно сумніваюсь, що Стефанчук розпустить ОПу.
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02.05.2024 09:55 Відповісти
"" - купив за гроші українських лохів місце в журналі.

Питання не про усунення - питання про виконання законодавства.
1. Якщо Стефанчук - то і гнусавий, і Дєрьмак не будуть офіційними.
2. Стефанчук і розумний і значно менший ризик що він завербований.
3. Стефанчук знімається 226 голосами..
...
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02.05.2024 10:10 Відповісти
Була й інша закордонна стаття про нього, що він "сірий кардинал".
1. д'Єрьмак і зараз неофіційний, це йому не заважає
2. І що? Коли все вирішує фсбшний д'Єрьмак, ставте хоч Черчілля, хоч Губку Боба - результат буде як від царювання англійської королеви.
3. Див. п. 2.
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02.05.2024 10:13 Відповісти
То що - скласти лапки, лягти і смерті дожидати?
Вода камінь точить.

Потрібно втягувати в законодавче поле - виявляти дрібних виконавців-прорушників і на них відкривати кримінальні справи.

Всіх своїх блох дєрьмак просто не вспіє кришувати - а дрібні виконавці тоді задумаються чи воно варте їм сидіти у тюрмі?

А без виконавців ті дєрьмаки і гнусаві - просто клоуни.
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02.05.2024 11:07 Відповісти
А ще люди повинні припинити війни і любити ближніх своїх.
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02.05.2024 11:08 Відповісти
Любити - то буде як наслідок.

А так - я не розумію - чому політичні партії ходять і ниють - нас ображають, нас ображають - замість відкривати справи - проти мілкої шушари на яку опирається верхівка.
Вибити цю шушару і верхівка впаде.
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02.05.2024 11:23 Відповісти
Татаров не дасть справам ходу.
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02.05.2024 11:31 Відповісти
Гучним справам Татаров не дасть ходу. А якщо багато дріб'язкових справ - то він навіть знати про них не встигне а тим більш їх контролювати.

Питання щоб мати таку кількість юристів щоб вести стільки справ - але я думаю що люди підтримають це.

Та й гучні справи - не сам Татаров їм не дає ходу - а виконавці. Так на виконавців відкривати справи. І на тих що не відкривають відкривати справи.

Це і є правова держава...
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02.05.2024 12:07 Відповісти
Взагалі-то мова йде про зєліну дупу в президентському кріслі.
Прямої вказівки, що робити з чинним Президентом у разі необрання нового у визначений строк, Конституція не містить.
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02.05.2024 12:15 Відповісти
Десь я колись читав що у кримінальному кодексі є типу:
Якщо людина незаконно бере на себе право виконання обов'язків на які він юридично не вповноважений - то це захоплення влади з дуже жорсткою відповідальністю.

Ось чому потрібно щоб система працювала а не ганятись за окремими особами.
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02.05.2024 12:19 Відповісти
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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02.05.2024 12:24 Відповісти
Та скільки ж можна!

Якщо призначені вибори - новообраного президента.
Немає ні виборів, ні новообраного президента.

Працює:

"...Президент України обирається на п'ять років..."
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02.05.2024 12:30 Відповісти
Можна якийсь висновок КС з цього питання? Бо не очевидне твердження.
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02.05.2024 12:32 Відповісти
Я пересічний...

Я чув це по відео в інеті і від творця конституції. І проскочило відео Т. Чорновіл, де в заголовку що станеться з Конституційним судом без Головатого - але ніколи дивитись...

ok ніколи я пішов
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02.05.2024 12:37 Відповісти
Це навмисно було внесено у Конституцію з метою недопущення диктатури.

Ось чому не був поданий запит до Конституційного суду. І добивають зараз і Конституційний суд.
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02.05.2024 12:33 Відповісти
Для людей, коротко
юрист по конституційному праву
https://youtu.be/IJ7QK3oR5eg?t=83 Що має бути й буде після 20.V?
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02.05.2024 09:31 Відповісти
Якщо пристрелити Єрмака, Татарова і ще пару десятків особливо одіозних корупціонерів і зрадників України з оточення президента, то є надія що діяльність Зє стане набагато конструктивніша...
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01.05.2024 20:51 Відповісти
Цар хароший - бояре винуваті...
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02.05.2024 09:27 Відповісти
"...відповідальність за оборону держави..." !!!
Так на скільки будемо саджати за злив півдня за тиждень???
По друге: чому не голосувати в електронному військовому кабінеті ( де все чітко і не можливі підробки) !!!
Навіть в окопі тицкнув на кандидата і все. І ВСЕ !
Так пенсіонери, жінки того не мають, але і для них можна зробити чудову аплікацію.
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01.05.2024 20:56 Відповісти
Так як він починав війну, і проводить, то з таким ми ніколи війни не виграєм, достатньо проаналізувати останні звільнення головнокомандуючого Залужного, а разом з ним було звільнено біля двадцяти генералів, без жодних на те підстав, і з таким пришелепком хтось хоче виграти війну.
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01.05.2024 21:09 Відповісти
а якщо не виконує? Все одне будемо чекати на зікенчення війни? Ото дочекаємось
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01.05.2024 21:53 Відповісти
Та всі оці мери - шмери , голови - дупи , старости - дармоїди будуть на цю війну молитися . Це безмежна влада . Маньоври в центрі Києва тому підтвердженн
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01.05.2024 21:56 Відповісти
"Президент України" - який зрадив державі ("просто перестати стріляти", "розвести війська", "зійтись з путіним посередині", згортання оборонних замовлень, розмінування Чонгару, передача всіх гілок влади неконституційному "офісу єрмака"…) - повинен бути у тюрмі, а не "виконувати функції до закінчення війни".

Нинішний виконувач обов'язків "Президента України" виявився ворогом України й може конкурувати з путіним - хто з них ворог №1, а хто №2.
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01.05.2024 22:04 Відповісти
Це він про кого? Про зелену шмарклю?
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01.05.2024 23:11 Відповісти
А якщо він приймає помилкові рішення, які можуть привести до зникнення держави, то який вихід? Відповідь - виходу немає, ми заручники некомпетентного чиновника, який може приймати будь-які рішення, наприклад, повністю змінити командування ЗСУ, під керівництвом якого Україна встояла.
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02.05.2024 00:28 Відповісти
Розпочалися вкиди про неможливість.....нах*уй зелена мразюка йде разом з 73 процентами,та діджеями,баристами,безуглою,та іншими зеленими!
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02.05.2024 01:33 Відповісти
Я так розумію, що і путіну і нашому президенту не вигідне закінчення війни
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02.05.2024 06:56 Відповісти
Я за Кличко. І вся, хто його намагається зняти, йдіть за руцьким кораблем. Де вони були під час Майдану ? У мацквє на Красной площадє. А зараз їм не подобаються "неправильні рішення" ? Подивіться на свої рішення, які призвели до війни й здачі пів України. І всім керує бо зна хто. Оце і було й є головним НЕПРАВИЛЬНИМ рішенням. Хто такий Єрмак ? Ніхто ! Просто ніхто. То чого ми, українці, будемо терпіти його кадрову діяльність ? Скільки будемо терпіти злочинність цього покидька ? Ми стерпіли звільнення Залужного за його клопотанням ? Сором мені, сором всім. То хто наступна його жертва ? Народ України ? Так, я не помилився. Саме ми, народ України. Він затикає рот всім, хто йому не подобається. Тягне ригівНАЛІВ у радники, порадники, секретарі, міністерства. Це його люди. Але ж не наші, бо ми їх вигнали у 2014 році. Скільки будемо мовчати ! Невже ми всі не можемо вийти й сказати своє рішуче слово ? Це ж не переворот, не Майдан. Це встановлення Справедливості в нашій країні. Геть дЄрмака і його банду, яка захоплює країну!
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02.05.2024 08:10 Відповісти
Увы, Зеленский должен оставаться...
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02.05.2024 10:28 Відповісти
73% вибрали "президента", а з початком війни виїхали за кордон. Ти народе України тепер живи з цим ще невідомо скільки.
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02.05.2024 10:43 Відповісти
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