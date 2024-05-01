Президент України несе відповідальність за оборону держави і має виконувати свої функції до закінчення війни, - Кличко

Президент України має виконувати свої функції до завершення війни.

Так мер Києва Віталій Кличко прокоментував питання щодо легітимності Президента України та Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського після 20 травня цього року, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання, але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо президент як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою й її захист та оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни. Але я не юрист. Це – моя думка", - заявив Кличко.

Мер Києва також скептично оцінив можливість проведення демократичних виборів під час війни.

"Під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?" – наголосив Кличко.

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