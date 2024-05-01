Президент Украины несет ответственность за оборону государства и должен выполнять свои функции до окончания войны, - Кличко
Президент Украины должен выполнять свои функции до завершения войны.
Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вопрос о легитимности Президента Украины и Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского после 20 мая этого года, информирует Цензор.НЕТ.
"Много манипуляций сейчас по этому вопросу, но я считаю их опасными, когда в стране война. Потому что президент как Верховный главнокомандующий принимает решения, несет ответственность за управление государством и его защиту и оборону. Поэтому, по моему мнению, он должен выполнять эти функции до завершения войны. Но я - не юрист. Это - мое мнение", - заявил Кличко.
Мэр Киева также скептически оценил возможность проведения демократических выборов во время войны.
"Во время войны - как вы представляете проведение демократических выборов на всей территории Украины?" - подчеркнул Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По Конституції Зеленський повинен передати повноваження президента Стефанчуку.
Крапка.
Різниця в тому спікер знімається і обирається 226-ма голосами.
Крапка.
А можна пункт, де саме це написано? Що у разі спливання терміну каденції повноваження автоматично переходять до спікера.
Це навмисно було прописано з метою узурпації влади покидьками.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
{Пункт 2 частини другої статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n158 № 1401-VIII від 02.06.2016 }
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
У нас зараз який з чотирьох випадків, визначених Конституцією?
Якщо виборів немає - то повноваження стікають за терміном.
Це навмисно так прописано - про це казали ті хто писав Конституцію.
По 108 статті зєля сидить доти, доки нового не оберуть. І тільки чотири причини можуть його звідти посунути.
якщо призначені вибори - то до вступу нового президента - це окремо прописано.
За замовчанням - термін до 20-го.
Під рукою просто було це
https://youtu.be/IJ7QK3oR5eg?t=83 Що має бути й буде після 20.V? http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIJ7QK3oR5eg%3Ft%3D83&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Невже він усуне від важелів д'Єрьмака і 5-6 "ефективних менеджерів"?
По перше - так повинно бути за законом!
По друге - Стефанчук не наркоман і не такий дурний.
По третє - спікер переобирається 226 голосами.
І обрання Турчинова - був приклад коли ригоанальна Рада обрала Турчинова.
Були й інша стаття про "тіньове правління".
Цінність усунення зєлі тільки в тому, що нова людина може одним указом розігнати всю ОПу та інших пов'язаних з нею людей.
Якщо цього не зробити, результатів не буде.
Дуже сильно сумніваюсь, що Стефанчук розпустить ОПу.
Питання не про усунення - питання про виконання законодавства.
1. Якщо Стефанчук - то і гнусавий, і Дєрьмак не будуть офіційними.
2. Стефанчук і розумний і значно менший ризик що він завербований.
3. Стефанчук знімається 226 голосами..
...
1. д'Єрьмак і зараз неофіційний, це йому не заважає
2. І що? Коли все вирішує фсбшний д'Єрьмак, ставте хоч Черчілля, хоч Губку Боба - результат буде як від царювання англійської королеви.
3. Див. п. 2.
Вода камінь точить.
Потрібно втягувати в законодавче поле - виявляти дрібних виконавців-прорушників і на них відкривати кримінальні справи.
Всіх своїх блох дєрьмак просто не вспіє кришувати - а дрібні виконавці тоді задумаються чи воно варте їм сидіти у тюрмі?
А без виконавців ті дєрьмаки і гнусаві - просто клоуни.
А так - я не розумію - чому політичні партії ходять і ниють - нас ображають, нас ображають - замість відкривати справи - проти мілкої шушари на яку опирається верхівка.
Вибити цю шушару і верхівка впаде.
Питання щоб мати таку кількість юристів щоб вести стільки справ - але я думаю що люди підтримають це.
Та й гучні справи - не сам Татаров їм не дає ходу - а виконавці. Так на виконавців відкривати справи. І на тих що не відкривають відкривати справи.
Це і є правова держава...
Прямої вказівки, що робити з чинним Президентом у разі необрання нового у визначений строк, Конституція не містить.
Якщо людина незаконно бере на себе право виконання обов'язків на які він юридично не вповноважений - то це захоплення влади з дуже жорсткою відповідальністю.
Ось чому потрібно щоб система працювала а не ганятись за окремими особами.
Якщо призначені вибори - новообраного президента.
Немає ні виборів, ні новообраного президента.
Працює:
"...Президент України обирається на п'ять років..."
Я чув це по відео в інеті і від творця конституції. І проскочило відео Т. Чорновіл, де в заголовку що станеться з Конституційним судом без Головатого - але ніколи дивитись...
ok ніколи я пішов
Ось чому не був поданий запит до Конституційного суду. І добивають зараз і Конституційний суд.
юрист по конституційному праву
https://youtu.be/IJ7QK3oR5eg?t=83 Що має бути й буде після 20.V?
Так на скільки будемо саджати за злив півдня за тиждень???
По друге: чому не голосувати в електронному військовому кабінеті ( де все чітко і не можливі підробки) !!!
Навіть в окопі тицкнув на кандидата і все. І ВСЕ !
Так пенсіонери, жінки того не мають, але і для них можна зробити чудову аплікацію.
Нинішний виконувач обов'язків "Президента України" виявився ворогом України й може конкурувати з путіним - хто з них ворог №1, а хто №2.