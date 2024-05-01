Президент Украины несет ответственность за оборону государства и должен выполнять свои функции до окончания войны, - Кличко

Президент Украины должен выполнять свои функции до завершения войны.

Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вопрос о легитимности Президента Украины и Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского после 20 мая этого года, информирует Цензор.НЕТ.

"Много манипуляций сейчас по этому вопросу, но я считаю их опасными, когда в стране война. Потому что президент как Верховный главнокомандующий принимает решения, несет ответственность за управление государством и его защиту и оборону. Поэтому, по моему мнению, он должен выполнять эти функции до завершения войны. Но я - не юрист. Это - мое мнение", - заявил Кличко.

Мэр Киева также скептически оценил возможность проведения демократических выборов во время войны.

"Во время войны - как вы представляете проведение демократических выборов на всей территории Украины?" - подчеркнул Кличко.

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