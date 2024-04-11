Столиця збільшує допомогу військовим до 6,5 млрд грн, - Кличко

Київрада на сьогоднішньому засіданні голосуватиме за збільшення допомоги захисникам з бюджету столиці ще більш ніж на 1,5 млрд гривень. Таким чином, цього року столиця виділила вже 6,5 млрд гривень силам безпеки та оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада має виділити ще понад 1,5 млрд гривень на допомогу нашим військовим. Із них 995 млн за програмою "Захисник Києва", 30 млн - субвенція Міністерству оборони України, майже 80 млн - на облаштування фортифікаційних споруд і майже 460 млн - на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що на одному з минулих засідань фінансування потреб сил безпеки та оборони вже було збільшено до понад 5 млрд гривень.

"Тепер збільшуємо ще. Тобто сумарно Київ виділив понад 6,5 млрд за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів", - наголосив Кличко.

Також дивіться: Передали на фронт 150 дронів, РЕБи і броньоване авто, - Кличко. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.