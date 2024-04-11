УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7820 відвідувачів онлайн
Новини
799 6

Столиця збільшує допомогу військовим до 6,5 млрд грн, - Кличко

кличко

Київрада на сьогоднішньому засіданні голосуватиме за збільшення допомоги захисникам з бюджету столиці ще більш ніж на 1,5 млрд гривень. Таким чином, цього року столиця виділила вже 6,5 млрд гривень силам безпеки та оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада має виділити ще понад 1,5 млрд гривень на допомогу нашим військовим. Із них 995 млн за програмою "Захисник Києва", 30 млн - субвенція Міністерству оборони України, майже 80 млн - на облаштування фортифікаційних споруд і майже 460 млн - на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що на одному з минулих засідань фінансування потреб сил безпеки та оборони вже було збільшено до понад 5 млрд гривень.

"Тепер збільшуємо ще. Тобто сумарно Київ виділив понад 6,5 млрд за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів", - наголосив Кличко.

Також дивіться: Передали на фронт 150 дронів, РЕБи і броньоване авто, - Кличко. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.

Автор: 

Київ (19457) Київрада (794) Кличко Віталій (3512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а яка теперишня ситуация? не особо отличаеться по фронту чем полгода назад,дырдыр кацы мясом сунут села по пару месяцев берут,вообщем дырдыр стандартный без особых прорывов
показати весь коментар
11.04.2024 16:45 Відповісти
показати весь коментар
11.04.2024 16:30 Відповісти
По структурі витрат - роздача грошей значно переважає фізичні витрати (фортифікації).
Знати б ще, що саме зараз у програмі "Захисник Києва".
Початково це були програми вишколу, зараз туди вкидають майже мільярд гривень.
Конкретних фактів немає, але передчуття недобрі ...
показати весь коментар
11.04.2024 16:38 Відповісти
У Кривому Розі асфальтують вулицю Світлогорську та міняють бордюри.
показати весь коментар
11.04.2024 18:40 Відповісти
 
 