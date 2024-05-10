Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая. Обращаться в Конституционный Суд нет смысла, - Малюська
Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет своей легитимности после того, как 21 мая закончится его пятилетний срок полномочий. Они продлятся до избрания следующего главы государства.
Об этом в интервью BBC News Украина заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, он не потеряет свою легитимность... Полномочия президента продолжаются до избрания следующего. Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора - то он это найдет. Поэтому стоит ожидать много шума и крика, особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому достаточно неуклюже повели себя в отношении соответствующих норм, которые прописаны в Конституции", - отметил Малюська.
По его мнению, пока не время обращаться в Конституционный Суд за разъяснением относительно тех или иных неточностей Конституции.
"Такое обращение означает, что вопрос есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам надо целый авторитет Конституционного Суда, который бы эту ситуацию урегулировал. Учитывая коммуникационную и безопасностную ситуацию в стране, официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой. Поэтому я думаю, что сейчас нет смысла обращаться в Конституционный Суд. Когда-то, где-то - возможно было бы, но опять же - не на данном этапе", - подчеркнул Малюська.
Также министр юстиции заверил, что все указы и документы президента являются абсолютно действующими.
"Ни один президент никогда не работал день в день, как это определяет Конституция. Это касается и парламента так же. Дискуссии конституционалистов были, но, опять же, в конце концов, эта норма о сроке полномочий - она напрямую никогда не применялась. Это лишь как определенный ориентир, который следует толковать и применять в привязке к нормам, которые определяют дату выборов", - отметил он.
Малюська добавил, что в Конституции есть множество норм, которые нужно было бы менять и совершенствовать, потому что "дыр там очень много", и никогда текст Конституции не прорабатывался с целью, чтобы убрать юридические несовершенства.
Ранее сообщалось, что в Офисе Президента подготовили текст обращения в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок его полномочий.
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Шкода.
П.С - Я просто реаліст а не мрійник і сподівун..... Є факти які вказують на певні обставини, і картина вимальовується печальна. Тож надіюсь я помилюсь але як вже є....
Для мене Зеленський був гандоном з початку 2000, бо будував свою акторську карєру на виміюванні людей кращих за себе у 200 разів, про що я і казав всім оточуючим.
Зеленський не президент, а звичайна ХУНТА і ти Малюська прислужник Хунти.
То що тоді Януковіча лишався легітимним до обрання Порошенка?
То тоді все що було впроваджено ДО Порошенко було незаконним? Малюска ти що взагалі ох@в? Ти створює небезпечний прецедент!
То по перше.
А по друге: Україна парламентська республіка, від того що керуватиме технічний уряд, створений парламентом не є незаконним!
Навпаки! Крана продемонструє свою демократичність. Випустять Червінського, почнуть зникати жополізи, корумповані гілки ОПа -МО почнуть ліквідуватися. Народ почне знову довіряти крані ,( не відразу). Українцю стане зрозумілим за що воює!!!
То тоді все, що було впроваджено ДО Порошенко було
НЕзаконним ?!
@boikobogdan1
Охфіс"Трусить".Повний піз..єц!Зельц бушує.Підписав Призначення Залужного.Ще Вчора забороняв Згадувати прізвище Генерала(демарш в Київраді)!Кубраков пригрозив"Послєдствіями".Уряд опинився без половини міністрів.Сирський не виходить на звязок.Вчергове Поміняв Командуючих!Калігула!
"Єдиним джерелом влади в Україні україні є Народ"
!!!
Тому знищуються всі інституції.
Ніхто не звітує, не пояснюють зміну.
Де Малюк ?В парламенті не має що звітувати? Що з правками лозового?
Що там з судовою реформою?
Лайно собаче.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. П'ять років минуло з березня 2019 і ось зараз мають бути нові вибори, так записано чорним по білому, або навіщо тоді вам та Конституція, права та обов'язки громадянина?
Так ось вона працює з метою забезпечення безперервності виборчого процесу та лігітимної передачі владних повноважень, із зазначеними кінцевими строками цих повноважень Президента України які конкретизовані це саме п'ять років, не шість, не десять чи п'ятнадцять.
Всі узурпатори які брали участь у прокремлівському перевороті з метою поховати в Україні демократію мають бути притягнуті до законної відповідальності і понести заслужене покарання.