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Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая. Обращаться в Конституционный Суд нет смысла, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет своей легитимности после того, как 21 мая закончится его пятилетний срок полномочий. Они продлятся до избрания следующего главы государства.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, он не потеряет свою легитимность... Полномочия президента продолжаются до избрания следующего. Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора - то он это найдет. Поэтому стоит ожидать много шума и крика, особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому достаточно неуклюже повели себя в отношении соответствующих норм, которые прописаны в Конституции", - отметил Малюська.

По его мнению, пока не время обращаться в Конституционный Суд за разъяснением относительно тех или иных неточностей Конституции.

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"Такое обращение означает, что вопрос есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам надо целый авторитет Конституционного Суда, который бы эту ситуацию урегулировал. Учитывая коммуникационную и безопасностную ситуацию в стране, официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой. Поэтому я думаю, что сейчас нет смысла обращаться в Конституционный Суд. Когда-то, где-то - возможно было бы, но опять же - не на данном этапе", - подчеркнул Малюська.

Также министр юстиции заверил, что все указы и документы президента являются абсолютно действующими.

"Ни один президент никогда не работал день в день, как это определяет Конституция. Это касается и парламента так же. Дискуссии конституционалистов были, но, опять же, в конце концов, эта норма о сроке полномочий - она напрямую никогда не применялась. Это лишь как определенный ориентир, который следует толковать и применять в привязке к нормам, которые определяют дату выборов", - отметил он.

Малюська добавил, что в Конституции есть множество норм, которые нужно было бы менять и совершенствовать, потому что "дыр там очень много", и никогда текст Конституции не прорабатывался с целью, чтобы убрать юридические несовершенства.

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Ранее сообщалось, что в Офисе Президента подготовили текст обращения в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок его полномочий.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Конституция (2236) Президент (4424) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+56
А при чём тут малюська? Есть Конституция. Я её прочитал два раза. Про малюську в ней ничего не написано.
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10.05.2024 10:07
+53
Не бреши, чучело. Був би легітимним, не сцявся б звернутися до Конс. суду. Ви чудово знаєте, що вам суд відповість, виродки зелені. Тварюки, узурпувати владу, користуючись війною.
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10.05.2024 10:10
+38
Без заключения КС все ваши речи - бред.

Не обращались - значит боитесь, значит - нелегитимный и пора возвращаться в свое шапито.
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10.05.2024 10:10
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Страница 4 из 4
То відійдіть від дзеркала і починайте свій тур.
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13.05.2024 22:15 Ответить
Товаришу нав'язлива у вас поведінка і нав'язливі ідеї з дзеркалом це дійсно 🆘
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13.05.2024 22:48 Ответить
Відходьте від дзеркала і збирайтеся у турне.
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13.05.2024 23:38 Ответить
а зо там з "ПОВАГОЮ" до своєї країни??
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13.05.2024 20:25 Ответить
Та може до своєї у нього повага і є. Але не до України.
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13.05.2024 22:16 Ответить
На відміну від різних імбіцілів я поважаю Україну і ії основний закон Конституцію, ну на то вони і імбіцили щоб не мати такої поваги.
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13.05.2024 22:50 Ответить
Та залиште вже то дзеркало у спокої. Лягайте спати. Вам завтра у турне вирушати.
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13.05.2024 23:39 Ответить
Йди до лікаря зі своїм дзеркалом, замахав вже, ліки приймай.
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14.05.2024 12:21 Ответить
Як там ваше турне?
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15.05.2024 09:23 Ответить
Бачу ліками які вам доктор прописав ви не скористалися....
Шкода.
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15.05.2024 14:10 Ответить
Ви знов, замість турне, до дзеркала вчепилися?
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15.05.2024 19:22 Ответить
Скажи свому сусіду по палаті щоб нагадав тобі ліки випити ....
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15.05.2024 21:54 Ответить
Як ви правильно про себе сказали...
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15.05.2024 21:56 Ответить
Бачу твій сусід вийшов з палати і спілкуватися тобі ні з ким, таке буває, не огорчайся.
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15.05.2024 22:01 Ответить
Відчіпіться вже від дзеркала, бо вже аж на *********** переходите від напруження
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15.05.2024 22:05 Ответить
Та позови вже чергового лікаря чи санітарку.... як маленький.
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15.05.2024 22:08 Ответить
Бідне зеркало. Ви його вже, схоже, зовсім заплювали у своїй істериці...
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15.05.2024 22:11 Ответить
Не буду тебе турбувати, тобі треба спокій і відсутність подразників, відпочивай в палаті.
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15.05.2024 22:19 Ответить
Бідне дзеркало...
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15.05.2024 22:23 Ответить
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15.05.2024 22:34 Ответить
на території США були воєнні дії?? До чого ви це ? У 1944-му 20 відсотків США було окуповано??
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13.05.2024 20:23 Ответить
Трохи роздуплися і ознайомся з постами вище, з одним "кладєзєм істини" вже спілкувався, з другим не збираюсь це повторювати.
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13.05.2024 22:12 Ответить
я не можу зрозуміти кажете я телепень із секти "все пропало" але країну нещасною і яку добивають називаєте ви)? Де тут логіка?)
П.С - Я просто реаліст а не мрійник і сподівун..... Є факти які вказують на певні обставини, і картина вимальовується печальна. Тож надіюсь я помилюсь але як вже є....
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10.05.2024 13:48 Ответить
Ще хотілось би запитати вас, що для вас краще ризикнути стабільністю держави і повісити зеЛебобіка і 5-6 дефективних менеджерів, що у випадку успіху хотяби поверне народу надію на майбутнє. Чи краще повільно і систематично бути перемеленеми орками, бо нами керує хрипатий членограй і ті хто лишиться телепортнуться в ніщиту, розруху і бандитизм по повній, а хрипатий з кодлом втече як і прийнято.
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10.05.2024 13:51 Ответить
кого вибрали, той вами і керує.
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10.05.2024 14:56 Ответить
Та хто знає, можу це ви як раз за нього і голосували.
Для мене Зеленський був гандоном з початку 2000, бо будував свою акторську карєру на виміюванні людей кращих за себе у 200 разів, про що я і казав всім оточуючим.
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10.05.2024 16:46 Ответить
я його не дивилась, не знаю кого він висміював а кого ні. Але вибрали.
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13.05.2024 20:21 Ответить
Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Звертатися до Конституційного Суду немає сенсу, - Малюська Джерело:

Зеленський не президент, а звичайна ХУНТА і ти Малюська прислужник Хунти.
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10.05.2024 13:00 Ответить
Тобто, тварюки лицемірні, "електроний кабінет призовника" можна робити, а от "електроний кабінет виборця" щоб проголосувати навіть закордоном в будь-який час, наприклад протягом кількох тижнів - це вже вам западло.
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10.05.2024 13:02 Ответить
Бляха так це просто геніально) сказати, що нетре конституційного суду, нетре заїбувати зеленського, просто "КОНСТИТУЦІЯ ХРЕНОВО І НЕДОСКОНАЛО НАПИСАНА!!!".... Думаю був би тоді ярмачидло конституція була б ідеальна, а так недосконала
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10.05.2024 13:05 Ответить
Амінь.
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10.05.2024 13:20 Ответить
Малюск.
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10.05.2024 13:12 Ответить
Згадаємо хто такий Малюськаі ціна його словам -
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10.05.2024 13:15 Ответить
"Это тебе кто-то сказал? Или ты сам придумал?" (с)
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10.05.2024 13:18 Ответить
Як то до обрання наступного???
То що тоді Януковіча лишався легітимним до обрання Порошенка?
То тоді все що було впроваджено ДО Порошенко було незаконним? Малюска ти що взагалі ох@в? Ти створює небезпечний прецедент!
То по перше.
А по друге: Україна парламентська республіка, від того що керуватиме технічний уряд, створений парламентом не є незаконним!
Навпаки! Крана продемонструє свою демократичність. Випустять Червінського, почнуть зникати жополізи, корумповані гілки ОПа -МО почнуть ліквідуватися. Народ почне знову довіряти крані ,( не відразу). Українцю стане зрозумілим за що воює!!!
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10.05.2024 13:38 Ответить
Правка...
То тоді все, що було впроваджено ДО Порошенко було НЕ законним ?!
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10.05.2024 13:41 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

Охфіс"Трусить".Повний піз..єц!Зельц бушує.Підписав Призначення Залужного.Ще Вчора забороняв Згадувати прізвище Генерала(демарш в Київраді)!Кубраков пригрозив"Послєдствіями".Уряд опинився без половини міністрів.Сирський не виходить на звязок.Вчергове Поміняв Командуючих!Калігула!
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10.05.2024 13:51 Ответить
та всора можливо просто з колумбії привезли новий хмурий.... От бідака і занюхнув так, що бушував
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10.05.2024 13:55 Ответить
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10.05.2024 13:54 Ответить
5 стаття Конституції України:
"Єдиним джерелом влади в Україні україні є Народ"
!!!
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10.05.2024 14:48 Ответить
Сам факт наявності такого коментаря від міністра юстиції говорить про достатність причин звернутись до КС. Рано чи пізно (звісно якщо ця влада коли небудь піде, в чому вже є сумніви) таке звернення має бути, тільки в вже рамках іншого провадження. Це жалюгідно, гарант Конституції боїться запитати у КС, чи є в нього право залишатись на посаді по закінченню 5 річного терміну. Міністр юстиції підміняє собою КС, і по-пацанські зуб дає, що все добре. ОП підміняє собою і президента, і часом Кабмін, і просто не париться. Голова комітету ВР поводиться щонайменше як голова податкової. А Стефанчук сором'язливо просить підводні човни (!!!) у Німеччини. Що ж тут не так? Та все не так. Рішення КС поставило б крапку і не було б ніяких питань. Яким би це рішення не було.
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10.05.2024 15:15 Ответить
Малюська поплутав легітимність і легальність.
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10.05.2024 15:19 Ответить
Легітимність є суспільна та конституційна. Обидві під великим питанням.
Тому знищуються всі інституції.
Ніхто не звітує, не пояснюють зміну.
Де Малюк ?В парламенті не має що звітувати? Що з правками лозового?
Що там з судовою реформою?
Лайно собаче.
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10.05.2024 23:16 Ответить
Тому що парлемент беззуба горбата кляча, продався за 30 срібняків кремлівському агресору
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11.05.2024 20:33 Ответить
Навіщо КС?
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11.05.2024 06:37 Ответить
Ну а що КСУ скаже? Якщо виборів немає це конституційний переворот, бо немає в основному законі згадок про призупинення обрання нового президента по причині військових дій в країні.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. П'ять років минуло з березня 2019 і ось зараз мають бути нові вибори, так записано чорним по білому, або навіщо тоді вам та Конституція, права та обов'язки громадянина?
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11.05.2024 19:02 Ответить
Ті хто згадають "Статтю 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
Так ось вона працює з метою забезпечення безперервності виборчого процесу та лігітимної передачі владних повноважень, із зазначеними кінцевими строками цих повноважень Президента України які конкретизовані це саме п'ять років, не шість, не десять чи п'ятнадцять.
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11.05.2024 19:13 Ответить
Так написав як у воду дивився, всі 100%. Конституційний переворот організували окрім тих московських ставлеників, що зараз при владі, також самозвана "опозиція".
Всі узурпатори які брали участь у прокремлівському перевороті з метою поховати в Україні демократію мають бути притягнуті до законної відповідальності і понести заслужене покарання.
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11.05.2024 20:40 Ответить
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