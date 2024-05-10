Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая. Обращаться в Конституционный Суд нет смысла, - Малюська

Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет своей легитимности после того, как 21 мая закончится его пятилетний срок полномочий. Они продлятся до избрания следующего главы государства.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, он не потеряет свою легитимность... Полномочия президента продолжаются до избрания следующего. Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора - то он это найдет. Поэтому стоит ожидать много шума и крика, особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому достаточно неуклюже повели себя в отношении соответствующих норм, которые прописаны в Конституции", - отметил Малюська.

По его мнению, пока не время обращаться в Конституционный Суд за разъяснением относительно тех или иных неточностей Конституции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Украины несет ответственность за оборону государства и должен выполнять свои функции до окончания войны, - Кличко

"Такое обращение означает, что вопрос есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам надо целый авторитет Конституционного Суда, который бы эту ситуацию урегулировал. Учитывая коммуникационную и безопасностную ситуацию в стране, официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой. Поэтому я думаю, что сейчас нет смысла обращаться в Конституционный Суд. Когда-то, где-то - возможно было бы, но опять же - не на данном этапе", - подчеркнул Малюська.

Также министр юстиции заверил, что все указы и документы президента являются абсолютно действующими.

"Ни один президент никогда не работал день в день, как это определяет Конституция. Это касается и парламента так же. Дискуссии конституционалистов были, но, опять же, в конце концов, эта норма о сроке полномочий - она напрямую никогда не применялась. Это лишь как определенный ориентир, который следует толковать и применять в привязке к нормам, которые определяют дату выборов", - отметил он.

Малюська добавил, что в Конституции есть множество норм, которые нужно было бы менять и совершенствовать, потому что "дыр там очень много", и никогда текст Конституции не прорабатывался с целью, чтобы убрать юридические несовершенства.

Читайте также: До 43% выросло количество украинцев, которые считают, что Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента подготовили текст обращения в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок его полномочий.