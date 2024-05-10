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Новини Відео Війна
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Додаємо сил на харківські напрямки, усе необхідне для захисту позицій забезпечуємо, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 807-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Додаємо наших сил на харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.

Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком, постійно на зв’язку з міністром оборони – усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України.

Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета", - сказав Зеленський.

Читайте також: Не всі партнери України оперативно виконують домовленості. Треба прискорити постачання, - Зеленський

Атаки військ РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+28
А що робити з відосиками, що ніяких значних угрупувань з того напрямку у кацапів нема?

Знов не знали, чи знов наїбали?
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10.05.2024 22:03
+25
***, як вже цей відеоблохєр ******. Скільки ще можна терпіти його щоденні відоси?
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10.05.2024 22:05
+23
Отакої! Занюхав доріжку незламності і тримайте мене серемо
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10.05.2024 22:08
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А що робити з відосиками, що ніяких значних угрупувань з того напрямку у кацапів нема?

Знов не знали, чи знов наїбали?
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10.05.2024 22:03 Відповісти
до рейду останнього РДК там їх ще не було. Літом 23 рокуі зимою 24 року там їх не було. Тобі і говорили. А вже у кінці бкпрезня, почтатк квітня і весь квітень говорили. Не юродствуй, Бо погане про тебе враження складається. і не держи людей за ьупих. Всі чекали ореів і знали останні два три тиждня
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10.05.2024 22:27 Відповісти
"Всі чекали орків і знали останні два три тиждня"
- воно то так, але судячи з сьогоднішньої інфи від військових каналів і ось останнього стріму Бутусова можна зробити такі висновки:
- орки захватили 30кв.км теріторіі з 4-6 селами просто за 1 день.
- при тому що вони не задіяли великі сили. Всі кажуть про відносно невеликі групи віхоти. Ось навіть цитата "Головне, що потрібно розуміти - поки це більше схоже на прощупування нашої лінії оборони. Свої основні сили противник ще не задіював.".
- непоганий успіх для розвідки боєм, егеш? А що буде коли вони таки задіять усі сили?

Так що, оце "всі чекали і всі знали" звучить зараз не дуже переконливо.
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10.05.2024 23:02 Відповісти
там в этих селах и так никого не было - а вот то что они разминированы нужно вставить пистюлей мудозвонам зеленскому - сырскому
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11.05.2024 01:47 Відповісти
Відоси майже ніхто не дивиться тому воно меле щоб молоти Ще розрахунок на коротку пам'ять
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11.05.2024 04:44 Відповісти
"********"
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11.05.2024 07:08 Відповісти
Зараз якщо Чернігів підключиться то зрозуміло, що підстав нема. Зеєрмаконтроль. Шашлики. Асфальт.
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10.05.2024 22:05 Відповісти
де фортифікації, пля ?

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10.05.2024 22:11 Відповісти
А до того було " тихе життя"... І знов - попереджали ж....
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10.05.2024 22:05 Відповісти
***, як вже цей відеоблохєр ******. Скільки ще можна терпіти його щоденні відоси?
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10.05.2024 22:05 Відповісти
Отакої! Занюхав доріжку незламності і тримайте мене серемо
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10.05.2024 22:08 Відповісти
І незламності ще на додачу
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10.05.2024 22:21 Відповісти
Дзвони в СБУ або Раєвській, скажи, шо тут найлегітимнішого абіжають...
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10.05.2024 23:06 Відповісти
Мене розриває? "Я там так хохотался"©
Мущіна, не чудіть...
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10.05.2024 23:21 Відповісти
ты защищаешь ЗЕ-плесегь? ты не украинец !
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11.05.2024 01:49 Відповісти
Что, из Европы как-то удобнее своего кумира-торчка грудью заслонять?
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11.05.2024 07:11 Відповісти
.... міркую що це наші задуми втягнути кацапів у бої на харківському напрямку. Походу є якийсь стратегічний задум розпорошити кацапські сили. Попередні вилазки РДК походу були гачком з наживкою... Чекаємо на більш крупну рибку. Війна це завжди обман.
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10.05.2024 22:08 Відповісти
При Залужному - можливо... У теперішнього командування- одні прой...&и...
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10.05.2024 22:25 Відповісти
не позорься ботяра квартальная при Залужном не было такого провала на фронте как за последние месяцы при "новой обосравшейся" зе-зю команды
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11.05.2024 01:51 Відповісти
Здати Очеретине- то теж такий був "задум"..?!)
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10.05.2024 22:34 Відповісти
. Пазітівниє так і гаварят: пасідєл Зе гєвара с Тваражком на паддончіках і раділся у ніх задум...

"
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10.05.2024 23:00 Відповісти
Якщо був би Залужний, то можно було сподiватись
на який хитрий план, а зараз щось не вiриться-скорiше
потроху здають пiвнiчно-схiдний кордон... 😢😠
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11.05.2024 08:34 Відповісти
ще більше дорого вінчика та тенісу!
і арестович за шторою!
і єрмак в маленькому броніку.
і мівіна в холодному душі з цим прєсаташє.
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10.05.2024 22:09 Відповісти
усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. (3.14здимо українському народові щодня ,починаючи з2019 року)Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України.

Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. (а це вже про тих, хто на відміну від брехливої "зеленої прорашистської агентури в Україні" підтримують Україну...
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10.05.2024 22:09 Відповісти
Все нормально,доручив Андрію Борисовичу забеспечити всім необхідним,колона фур з травневими шашличками вже мчить на допомогу в Харківську обл.,також доручив Арахамії забеспечити контрабанду білоруського бітуму,а Ірину Верещук терміново відправив проконтролювати розміновування.
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10.05.2024 22:13 Відповісти
Якщо тиндиру-судді хтось, не командир ТРО, підписує " пріглашеніє" захищати Україну? Така ТРО захистить????? ДУК ПС треба ...
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10.05.2024 22:18 Відповісти
тиндир не хоче в лкп!
тиндир буде головний в штабі!
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10.05.2024 22:21 Відповісти
Точно. Весь 95 квартал уже в пути.
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10.05.2024 22:20 Відповісти
Лисий за кермом.
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10.05.2024 22:36 Відповісти
Звіздьож...племінник на Куп'янському напрямку, вже рік-три контузії,людей не вистачає,командирам все пох,за найменший прокол карають фінансово,хлопці каже не мотивовані...тож те що нам льють з ТВ- локшина на вуха...
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10.05.2024 22:23 Відповісти
Не звезди кацапський троль, десятки знайомих і сотні пересічних військових у нас в Миколаєві з Куп'янського напрямку на відновленні, а сьогодні тестя і його підрозділ перекинули в напрямок Харківа
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10.05.2024 22:51 Відповісти
не позорься кацап=епанный
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11.05.2024 01:52 Відповісти
Родственник, воюет на Купянском направлении, сейчас на лечении. Рассказывает, что людей не хватает катастрофически, подразделения измотаны, техника ломается. Не рядовой, так что картину более-менее видит. Кстати, голосовал за шута, кадровый военный, в голове не укладывается.
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11.05.2024 07:18 Відповісти
Вєчєрній звон, вєчєрній звон ….
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10.05.2024 22:25 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть окупантам і ганьба ухилянтам!
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10.05.2024 22:34 Відповісти
З Америки особливо зручно кричати-"ганьба ухилянтам"...
Бо саме слугі "обілетили" виїзд за кордон тисяч "ухилянтів"...
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10.05.2024 22:42 Відповісти
іди воюй "пЕтріот"
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10.05.2024 23:06 Відповісти
Я так і знав що відоса запилить..коли ж воно своє їбало закриє
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10.05.2024 22:36 Відповісти
В гробу...
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10.05.2024 22:47 Відповісти
Або якщо за мовчання заплатять...
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10.05.2024 22:51 Відповісти
"...Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком..."

Сирському більше робити нічого, як доповідати клоуну? Нахріна ці "доповіді"?
Зеленський намагається корчити з себе "верховного головнокомандувача", але просто плутається під ногами...
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10.05.2024 22:39 Відповісти
не плутається, а тіліпається між ніг. навіть у вєрнопідданого тварожнікова.
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10.05.2024 22:42 Відповісти
Доповів бо інакше б Безугла задовбала б...😁
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10.05.2024 22:44 Відповісти
Стосовно Сирського Безугла може гівна до й рота набрала, але плюнути їй не дозволять, бо якось воно не по фен-шую: найвеличніший Зеленський ніяк не міг призначити "не того".
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10.05.2024 22:47 Відповісти
Ви що, вірите , що вона щось петрає у військовій справі ? Їй скажуть, вона й на Сирського загавкає.
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11.05.2024 02:36 Відповісти
"...а також взяв під особистий контроль заплановане будівництво лінії оборони та капітальних доріг до неї, заразом з розгалудженою мережею асфальтованих рокадних доріг..."
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10.05.2024 22:40 Відповісти
Тестя перевели з Донецького напрямку на Харківський, тут вперше в житті мабуть наш президент не збрехав
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10.05.2024 22:49 Відповісти
Народна прикмета - Якщо Зеленский взяв щось під свій контроль, значить звіздець...

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10.05.2024 22:50 Відповісти
А що там з міністром Умеровим? Бо "https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента, 10.‎05.‎2024 " пише, що "Від посади міністра оборони України відсторонено Рустема Умєрова. Накази Міністерства оборони України замість нього в статусі "тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони" підписує його заступник, Іван Гаврилюк."
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10.05.2024 22:50 Відповісти
>Додаємо сил на харківські напрямки, усе необхідне для захисту позицій забезпечуємо
Значит нехрена не обеспечили, будет писец под Харьковом. На укрепления 60 млрд потратили, а укреплений нет.
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10.05.2024 22:54 Відповісти
йому сподобалось бути там...він тільки звіздоси знімає , а челядь ніхера не працює.....
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10.05.2024 23:01 Відповісти
Я придумав: треба поставити на кордоні в Харківській області величезні монітори в сторону кацапні і крутити безперервно відосіки Зєлі - кацапи самі зі сміху полопають.
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10.05.2024 23:08 Відповісти
він обдовбаний?
поки це сидить на банковій - нічого не зміниться
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10.05.2024 23:13 Відповісти
Тут поливають останніми словами обридлого до синіх кісток Зеленського, який своїм лже-пацифізмом занапастив підготовку армії до війни, а брехнею напередодні вторгнення військ рашистської пітьми в Україну ввів в оману українців своїми "шашликами у травні" , чим занапастив десятки, якщо не сотні тисяч життів громадян, а тепер своїми фальшивими меседжами лише дратує людей. Але що робити після 20-го травня ц.р. ніхто не напише.
Тож, зараз насамперед потрібне хоч якесь поновлення довіри українців до Влади, бо без цього а ні мобілізацію толком не проведеш, або ж допомога із Заходу буде постійно гальмуватись, натикаючись на корумповану бюрократію.
А для цього по-перше - Зеленський має забезпечити створення коаліційного уряду на паритетних засадах, бо на час війни не може бути офіційної опозиції, адже про ніякі виборчі перегони не може бути й мови.
Отже, тоді якщо прем'єр-міністр від "Слуг", то перший віце-прем'єр - від "ЄС", й відповідно зеркально Голова ВРУ - від "ЄС", а його перший заступник - від "Слуг".
По-друге- коли Зеленський вже призначив Головнокомандувачем свого протеже Сирськооо, то на посаді міністра оборони має бути людина від "ЄС".
Саме таке має вимагати український народ і армія на всіх рівнях.
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10.05.2024 23:34 Відповісти
нужно менять всех ставленников ЗЕ провального квартала они твари не понимают чем дольше держатся за кресла тем дольше сидеть придется
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11.05.2024 01:55 Відповісти
Все влни розуміють на жаль..і сидіти не збираються..чим більше загине людей здатних чинити спротив, тим міцніше вони в кріслах..
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11.05.2024 02:21 Відповісти
Вони втечуть...
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11.05.2024 08:39 Відповісти
Я гадаю що вони обладнують в інженерному відношенні рокадні дороги в тих місцях де будуть прориватись орки
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11.05.2024 07:44 Відповісти
Чому гундосий довбойоб досі не у футболці з написом "Ухилянт єрмака", яку він має носити завжди і скрізь, навіть на міжнародних зустрічах. Як і тисячі іншого "зеленого біосміття" по всій країні. Досить вже цієї дешевої показухи, розрахованої на таких же клінічних "зєлєнскіх"
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11.05.2024 09:45 Відповісти
 
 