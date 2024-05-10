Додаємо сил на харківські напрямки, усе необхідне для захисту позицій забезпечуємо, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 807-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Додаємо наших сил на харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.
Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком, постійно на зв’язку з міністром оборони – усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України.
Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета", - сказав Зеленський.
Атаки військ РФ на Харківщині
Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
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Знов не знали, чи знов наїбали?
- воно то так, але судячи з сьогоднішньої інфи від військових каналів і ось останнього стріму Бутусова можна зробити такі висновки:
- орки захватили 30кв.км теріторіі з 4-6 селами просто за 1 день.
- при тому що вони не задіяли великі сили. Всі кажуть про відносно невеликі групи віхоти. Ось навіть цитата "Головне, що потрібно розуміти - поки це більше схоже на прощупування нашої лінії оборони. Свої основні сили противник ще не задіював.".
- непоганий успіх для розвідки боєм, егеш? А що буде коли вони таки задіять усі сили?
Так що, оце "всі чекали і всі знали" звучить зараз не дуже переконливо.
Мущіна, не чудіть...
"
на який хитрий план, а зараз щось не вiриться-скорiше
потроху здають пiвнiчно-схiдний кордон... 😢😠
і арестович за шторою!
і єрмак в маленькому броніку.
і мівіна в холодному душі з цим прєсаташє.
Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. (а це вже про тих, хто на відміну від брехливої "зеленої прорашистської агентури в Україні" підтримують Україну...
тиндир буде головний в штабі!
Бо саме слугі "обілетили" виїзд за кордон тисяч "ухилянтів"...
Сирському більше робити нічого, як доповідати клоуну? Нахріна ці "доповіді"?
Зеленський намагається корчити з себе "верховного головнокомандувача", але просто плутається під ногами...
Значит нехрена не обеспечили, будет писец под Харьковом. На укрепления 60 млрд потратили, а укреплений нет.
поки це сидить на банковій - нічого не зміниться
Тож, зараз насамперед потрібне хоч якесь поновлення довіри українців до Влади, бо без цього а ні мобілізацію толком не проведеш, або ж допомога із Заходу буде постійно гальмуватись, натикаючись на корумповану бюрократію.
А для цього по-перше - Зеленський має забезпечити створення коаліційного уряду на паритетних засадах, бо на час війни не може бути офіційної опозиції, адже про ніякі виборчі перегони не може бути й мови.
Отже, тоді якщо прем'єр-міністр від "Слуг", то перший віце-прем'єр - від "ЄС", й відповідно зеркально Голова ВРУ - від "ЄС", а його перший заступник - від "Слуг".
По-друге- коли Зеленський вже призначив Головнокомандувачем свого протеже Сирськооо, то на посаді міністра оборони має бути людина від "ЄС".
Саме таке має вимагати український народ і армія на всіх рівнях.