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Новини Війна
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Наступ рашистів на Харківщині є спробою відтягнути сили та резерви ЗСУ на новий напрямок, щоб ми не змогли посилити наші ресурси, - Сухопутні війська

У ЗСУ повідомили головну мету наступу РФ на Харківщині

Спроба наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на підтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, Бахмутський напрямок. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту", - пояснив він.

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За словами Тимочка, коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, діють стандартні військові протоколи, які вимагають, серед іншого, щоб війська, задіяні безпосередньо на полі бою, мали резерви.

"І ось коли з’являється додаткова лінія в межах 10-20 км залежно від задуму, звичайно що, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу", - резюмував голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Атаки армії РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

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Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3714) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+19
Не треба забалакувати проблеми. Ніякої СПРОБИ відтягнути сили і резерви немає. Відбувається їх ФАКТИЧНЕ відтягування. Нам в черговий раз СРАЛИ і СЦЯЛИ в очі, що ніякого наступу на Харків не буде. Повірили?
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11.05.2024 09:56
+14
Угу, чули вже. А буде як завжди: це не наступ; наступ, але Харків вони не візьмуть; у Харкові немає окупантів; Харків під контролем, рашисти тільки на окраїнах; центр Харкова контролюється нашими воїнами; ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі й т.д й т.п.
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11.05.2024 09:54
+12
ну, добре!
як що, сухопутні війська таке кажуть, я заспокоєний.
то, коли в ялту збиратися?
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11.05.2024 09:48
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ну, добре!
як що, сухопутні війська таке кажуть, я заспокоєний.
то, коли в ялту збиратися?
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11.05.2024 09:48 Відповісти
Білети в Ялту Буданов розповсюджує.
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11.05.2024 10:05 Відповісти
Коли перестанеш бути ухилянтом, мобілізуєшся, повоюєш на нулі хоч рік. Тоді будеш мати право задавати такі питання.
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11.05.2024 10:24 Відповісти
йой...
то, це ти, на тому бусіку працюєш?
і як?
нормально преміюють?
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11.05.2024 11:02 Відповісти
Ушльопок, знаєш, що таке Додаток №6 ? В мене він на дві сторінки восьмим кеглем. А в тебе?
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11.05.2024 11:34 Відповісти
показуй.
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11.05.2024 12:14 Відповісти
Їхня спроба відтянуть резерви зустрічається патяканиною сира і зелені введенням резервів для блокування прориву. Сунь ЗЕ - мистецтво всрать все, що можна всрать.
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11.05.2024 09:51 Відповісти
Угу, чули вже. А буде як завжди: це не наступ; наступ, але Харків вони не візьмуть; у Харкові немає окупантів; Харків під контролем, рашисти тільки на окраїнах; центр Харкова контролюється нашими воїнами; ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі й т.д й т.п.
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11.05.2024 09:54 Відповісти
... Харків не був стратегічним містом, та ін. Вже чули стільки раз, скільки міст втратили.
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11.05.2024 11:31 Відповісти
Ну це описання рашистського плану мінімум. А план максимум у них, це Львів за 3 дні.
От з цього і потрібно виходити. Якщо вони побачать, що є можливість просуватись, то перекидатимуть туди все більше військ, якщо ні, то це так і не вийде за межі відволікання сил. Поки з джерел незрозуміло до кінця, є в них успіхи (як пишуть деякі коментатори), що вестимуть до розширення масштабів наступу, чи є лише потік трупів в Бєлгород, як каже українська влада.
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11.05.2024 09:55 Відповісти
Не треба забалакувати проблеми. Ніякої СПРОБИ відтягнути сили і резерви немає. Відбувається їх ФАКТИЧНЕ відтягування. Нам в черговий раз СРАЛИ і СЦЯЛИ в очі, що ніякого наступу на Харків не буде. Повірили?
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11.05.2024 09:56 Відповісти
Ударне угруповання військ, чисельністю до 120 тисяч стоїть на білоруському кордоні, де ніколи не було бойових дій за 2 роки війни.
А може і половини цього угруповання стало би, щоб охороняти білоруський кордон а решта 50-60 тисяч (12-14 бригад) направити на підкріплення в Харківську область та на Донбас?
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11.05.2024 09:59 Відповісти
Повірте, скільки й хто де зараз стоїть,ви наврядчи будете знати.
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11.05.2024 10:01 Відповісти
Не повірете, але верховний головнокомандувач неодноразово заявляв на весь світ, що в нас мільйонна армія.
Але де той мільйон військовослужбовців, якщо на фронті воює 300 тисяч, згідно його ж даними?
Де решта 700 тисяч?
Виходить, сидять в тилу, охороняють склади, штаби, полігони, білоруський кордон, кордон з Придністров'ям, західний кордон з Європою, охороняють ТЦК, ітд.
Тобто основна маса військовослужбовців, робить все що завгодно, тільки не воюють на фронті.
Це факт.
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11.05.2024 10:09 Відповісти
Вт не воллодієте інформацією. Грошове забезпечення як військовослужбовці отримує 1.3 мільйони . Ця інформація у відкритому доступі, так не надо про якісь 500т. базікати-це мабуть ті задіяні+ охороняти кордони по периметру і склади, а решта у засаді під Києвом.
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11.05.2024 10:51 Відповісти
Харків - фортеця , десь ми вже це чули.
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11.05.2024 10:00 Відповісти
Це й так все зрозуміло,на кацапських "помийках" пишуть що їхні "морпєхі готовятся форсіровать Днєпр",це все з однієї "опери".
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11.05.2024 10:00 Відповісти
Наступ ршистів на Харківщині - є захоплення наших територій, вікриття нового фронту і обстріли та знищення наших міст і сіл і чомусь в них це виходить, хоча ми давно про це знали. Зате в нас зберігся рейтинг однієї людини, що 2 роки не вносила мобілізаційні закони і постраждали ті генерали і Головнокомандувач, які говорили правду. Так?
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11.05.2024 10:02 Відповісти
прямо "стартерхі" пля...(Наступ рашистів на Харківщині є спробою відтягнути сили та резерви ЗСУ -Всі наступи рашист ,попередньо підготовлює,а вже потім розпочинає наступ.Як результат -сирський докладує "зепоцріоту" що по лінії боєзіткненнь ідуть важкі бої.
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11.05.2024 10:02 Відповісти
Де укріплення і мінні поля ???? Третій рік війни!!!
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11.05.2024 10:19 Відповісти
"Какая разніца, хоть поржом" почало плодоносити. Цікаво, а 73% це розуміють?
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11.05.2024 10:21 Відповісти
Які підступні рашисти!!? Хто б міг подумати про відтягування??!...
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11.05.2024 10:23 Відповісти
Що ви триндите ?!!!
Казалося вам - потрібно мобілізувати 500 тис. !???? Та нє - нам не потрібно так багато - у нас є !
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
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11.05.2024 10:23 Відповісти
Півмільйона військових сидить в тилу, не бувши жодного дня на фронті за два роки війни.
А на фронт відправляють тільки тих, кого видовлять на вулиці ТЦКшники.
Це нормально?
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11.05.2024 10:29 Відповісти
700 тыс в тылу, 2 млн в резерве, полиция, СБУ, ТЦК, охранники, молодые военные пенсионеры - здоровые, подготовленные, умеющие стрелять люди на фронт не идут. Ловят на улицах старых и больных и оплавляют на ноль без подготовки. Зачем нужна такая мобилизация???
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11.05.2024 10:44 Відповісти
Дело глаголишь
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11.05.2024 10:30 Відповісти
Хлопці з передка кажуть шо снарядів від Павела вони ше не бачили - вже закидують гранатами і лізуть в наші окопи - немає іх чим відстрілювати на відстані
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11.05.2024 10:32 Відповісти
А говорили, что атаки в Белгороде - это попытка отвлечь силы рашки с основного фронта. Вроде отвлекли и цели добились. Так кто же кого отвлекает???
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11.05.2024 10:41 Відповісти
 
 