Наступ рашистів на Харківщині є спробою відтягнути сили та резерви ЗСУ на новий напрямок, щоб ми не змогли посилити наші ресурси, - Сухопутні війська

Спроба наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на підтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, Бахмутський напрямок. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок, - ОСУВ "Хортиця"

За словами Тимочка, коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, діють стандартні військові протоколи, які вимагають, серед іншого, щоб війська, задіяні безпосередньо на полі бою, мали резерви.

"І ось коли з’являється додаткова лінія в межах 10-20 км залежно від задуму, звичайно що, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу", - резюмував голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Атаки армії РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Дивіться також: Бійці 42-ї ОМБр дронами знищили три російські БМП із десантом, які намагалися наступати на Харківщині. ВIДЕО

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині: Ворог атакує в напрямку Липців та Вовчанська, тривають бої за 5 населених пунктів, що перебували у сірій зоні