Наступ рашистів на Харківщині є спробою відтягнути сили та резерви ЗСУ на новий напрямок, щоб ми не змогли посилити наші ресурси, - Сухопутні війська
Спроба наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на підтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту.
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, Бахмутський напрямок. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту", - пояснив він.
За словами Тимочка, коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, діють стандартні військові протоколи, які вимагають, серед іншого, щоб війська, задіяні безпосередньо на полі бою, мали резерви.
"І ось коли з’являється додаткова лінія в межах 10-20 км залежно від задуму, звичайно що, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу", - резюмував голова Ради резервістів Сухопутних військ.
Атаки армії РФ на Харківщині
Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
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як що, сухопутні війська таке кажуть, я заспокоєний.
то, коли в ялту збиратися?
то, це ти, на тому бусіку працюєш?
і як?
нормально преміюють?
От з цього і потрібно виходити. Якщо вони побачать, що є можливість просуватись, то перекидатимуть туди все більше військ, якщо ні, то це так і не вийде за межі відволікання сил. Поки з джерел незрозуміло до кінця, є в них успіхи (як пишуть деякі коментатори), що вестимуть до розширення масштабів наступу, чи є лише потік трупів в Бєлгород, як каже українська влада.
А може і половини цього угруповання стало би, щоб охороняти білоруський кордон а решта 50-60 тисяч (12-14 бригад) направити на підкріплення в Харківську область та на Донбас?
Але де той мільйон військовослужбовців, якщо на фронті воює 300 тисяч, згідно його ж даними?
Де решта 700 тисяч?
Виходить, сидять в тилу, охороняють склади, штаби, полігони, білоруський кордон, кордон з Придністров'ям, західний кордон з Європою, охороняють ТЦК, ітд.
Тобто основна маса військовослужбовців, робить все що завгодно, тільки не воюють на фронті.
Це факт.
Казалося вам - потрібно мобілізувати 500 тис. !???? Та нє - нам не потрібно так багато - у нас є !
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
А на фронт відправляють тільки тих, кого видовлять на вулиці ТЦКшники.
Це нормально?