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Новости Война
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Наступление рашистов на Харьковщине - попытка оттянуть силы и резервы ВСУ на новое направление, чтобы мы не смогли усилить наши ресурсы, - Сухопутные войска

У ЗСУ повідомили головну мету наступу РФ на Харківщині

Попытка наступления российских оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на подтягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг сейчас усилил наступательные действия в районе того же Купянска, Бахмутское направление. Они видят, что не могут достичь серьезного успеха на юге. Конечно же, для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на каком-либо из этих направлений и провести активную наступательную операцию на какой-либо линии фронта", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет заставить нас оттянуть силы с Донбасса на Харьковское направление, - ОСГВ "Хортица"

По словам Тимочко, когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, действуют стандартные военные протоколы, которые требуют, среди прочего, чтобы войска, задействованные непосредственно на поле боя, имели резервы.

"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10-20 км в зависимости от замысла, конечно, на этом направлении, кроме войск, которые непосредственно задействованы на линии ведения боев, создается ситуация, которая требует усиления логистики и задействования резервов, что приводит к увеличению военного состава", - резюмировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Атаки армии РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3959) ВСУ (6553)


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Топ комментарии
+19
Не треба забалакувати проблеми. Ніякої СПРОБИ відтягнути сили і резерви немає. Відбувається їх ФАКТИЧНЕ відтягування. Нам в черговий раз СРАЛИ і СЦЯЛИ в очі, що ніякого наступу на Харків не буде. Повірили?
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11.05.2024 09:56
+14
Угу, чули вже. А буде як завжди: це не наступ; наступ, але Харків вони не візьмуть; у Харкові немає окупантів; Харків під контролем, рашисти тільки на окраїнах; центр Харкова контролюється нашими воїнами; ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі й т.д й т.п.
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11.05.2024 09:54
+12
ну, добре!
як що, сухопутні війська таке кажуть, я заспокоєний.
то, коли в ялту збиратися?
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11.05.2024 09:48
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ну, добре!
як що, сухопутні війська таке кажуть, я заспокоєний.
то, коли в ялту збиратися?
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11.05.2024 09:48 Ответить
Білети в Ялту Буданов розповсюджує.
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11.05.2024 10:05 Ответить
Коли перестанеш бути ухилянтом, мобілізуєшся, повоюєш на нулі хоч рік. Тоді будеш мати право задавати такі питання.
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11.05.2024 10:24 Ответить
йой...
то, це ти, на тому бусіку працюєш?
і як?
нормально преміюють?
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11.05.2024 11:02 Ответить
Ушльопок, знаєш, що таке Додаток №6 ? В мене він на дві сторінки восьмим кеглем. А в тебе?
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11.05.2024 11:34 Ответить
показуй.
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11.05.2024 12:14 Ответить
Їхня спроба відтянуть резерви зустрічається патяканиною сира і зелені введенням резервів для блокування прориву. Сунь ЗЕ - мистецтво всрать все, що можна всрать.
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11.05.2024 09:51 Ответить
Угу, чули вже. А буде як завжди: це не наступ; наступ, але Харків вони не візьмуть; у Харкові немає окупантів; Харків під контролем, рашисти тільки на окраїнах; центр Харкова контролюється нашими воїнами; ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі й т.д й т.п.
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11.05.2024 09:54 Ответить
... Харків не був стратегічним містом, та ін. Вже чули стільки раз, скільки міст втратили.
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11.05.2024 11:31 Ответить
Ну це описання рашистського плану мінімум. А план максимум у них, це Львів за 3 дні.
От з цього і потрібно виходити. Якщо вони побачать, що є можливість просуватись, то перекидатимуть туди все більше військ, якщо ні, то це так і не вийде за межі відволікання сил. Поки з джерел незрозуміло до кінця, є в них успіхи (як пишуть деякі коментатори), що вестимуть до розширення масштабів наступу, чи є лише потік трупів в Бєлгород, як каже українська влада.
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11.05.2024 09:55 Ответить
Не треба забалакувати проблеми. Ніякої СПРОБИ відтягнути сили і резерви немає. Відбувається їх ФАКТИЧНЕ відтягування. Нам в черговий раз СРАЛИ і СЦЯЛИ в очі, що ніякого наступу на Харків не буде. Повірили?
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11.05.2024 09:56 Ответить
Ударне угруповання військ, чисельністю до 120 тисяч стоїть на білоруському кордоні, де ніколи не було бойових дій за 2 роки війни.
А може і половини цього угруповання стало би, щоб охороняти білоруський кордон а решта 50-60 тисяч (12-14 бригад) направити на підкріплення в Харківську область та на Донбас?
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11.05.2024 09:59 Ответить
Повірте, скільки й хто де зараз стоїть,ви наврядчи будете знати.
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11.05.2024 10:01 Ответить
Не повірете, але верховний головнокомандувач неодноразово заявляв на весь світ, що в нас мільйонна армія.
Але де той мільйон військовослужбовців, якщо на фронті воює 300 тисяч, згідно його ж даними?
Де решта 700 тисяч?
Виходить, сидять в тилу, охороняють склади, штаби, полігони, білоруський кордон, кордон з Придністров'ям, західний кордон з Європою, охороняють ТЦК, ітд.
Тобто основна маса військовослужбовців, робить все що завгодно, тільки не воюють на фронті.
Це факт.
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11.05.2024 10:09 Ответить
Вт не воллодієте інформацією. Грошове забезпечення як військовослужбовці отримує 1.3 мільйони . Ця інформація у відкритому доступі, так не надо про якісь 500т. базікати-це мабуть ті задіяні+ охороняти кордони по периметру і склади, а решта у засаді під Києвом.
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11.05.2024 10:51 Ответить
Харків - фортеця , десь ми вже це чули.
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11.05.2024 10:00 Ответить
Це й так все зрозуміло,на кацапських "помийках" пишуть що їхні "морпєхі готовятся форсіровать Днєпр",це все з однієї "опери".
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11.05.2024 10:00 Ответить
Наступ ршистів на Харківщині - є захоплення наших територій, вікриття нового фронту і обстріли та знищення наших міст і сіл і чомусь в них це виходить, хоча ми давно про це знали. Зате в нас зберігся рейтинг однієї людини, що 2 роки не вносила мобілізаційні закони і постраждали ті генерали і Головнокомандувач, які говорили правду. Так?
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11.05.2024 10:02 Ответить
прямо "стартерхі" пля...(Наступ рашистів на Харківщині є спробою відтягнути сили та резерви ЗСУ -Всі наступи рашист ,попередньо підготовлює,а вже потім розпочинає наступ.Як результат -сирський докладує "зепоцріоту" що по лінії боєзіткненнь ідуть важкі бої.
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11.05.2024 10:02 Ответить
Де укріплення і мінні поля ???? Третій рік війни!!!
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11.05.2024 10:19 Ответить
"Какая разніца, хоть поржом" почало плодоносити. Цікаво, а 73% це розуміють?
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11.05.2024 10:21 Ответить
Які підступні рашисти!!? Хто б міг подумати про відтягування??!...
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11.05.2024 10:23 Ответить
Що ви триндите ?!!!
Казалося вам - потрібно мобілізувати 500 тис. !???? Та нє - нам не потрібно так багато - у нас є !
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
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11.05.2024 10:23 Ответить
Півмільйона військових сидить в тилу, не бувши жодного дня на фронті за два роки війни.
А на фронт відправляють тільки тих, кого видовлять на вулиці ТЦКшники.
Це нормально?
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11.05.2024 10:29 Ответить
700 тыс в тылу, 2 млн в резерве, полиция, СБУ, ТЦК, охранники, молодые военные пенсионеры - здоровые, подготовленные, умеющие стрелять люди на фронт не идут. Ловят на улицах старых и больных и оплавляют на ноль без подготовки. Зачем нужна такая мобилизация???
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11.05.2024 10:44 Ответить
Дело глаголишь
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11.05.2024 10:30 Ответить
Хлопці з передка кажуть шо снарядів від Павела вони ше не бачили - вже закидують гранатами і лізуть в наші окопи - немає іх чим відстрілювати на відстані
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11.05.2024 10:32 Ответить
А говорили, что атаки в Белгороде - это попытка отвлечь силы рашки с основного фронта. Вроде отвлекли и цели добились. Так кто же кого отвлекает???
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11.05.2024 10:41 Ответить
 
 