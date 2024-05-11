Наступление рашистов на Харьковщине - попытка оттянуть силы и резервы ВСУ на новое направление, чтобы мы не смогли усилить наши ресурсы, - Сухопутные войска

Попытка наступления российских оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на подтягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг сейчас усилил наступательные действия в районе того же Купянска, Бахмутское направление. Они видят, что не могут достичь серьезного успеха на юге. Конечно же, для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на каком-либо из этих направлений и провести активную наступательную операцию на какой-либо линии фронта", - объяснил он.

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По словам Тимочко, когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, действуют стандартные военные протоколы, которые требуют, среди прочего, чтобы войска, задействованные непосредственно на поле боя, имели резервы.

"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10-20 км в зависимости от замысла, конечно, на этом направлении, кроме войск, которые непосредственно задействованы на линии ведения боев, создается ситуация, которая требует усиления логистики и задействования резервов, что приводит к увеличению военного состава", - резюмировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Атаки армии РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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