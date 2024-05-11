Наступление рашистов на Харьковщине - попытка оттянуть силы и резервы ВСУ на новое направление, чтобы мы не смогли усилить наши ресурсы, - Сухопутные войска
Попытка наступления российских оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на подтягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта.
Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Враг сейчас усилил наступательные действия в районе того же Купянска, Бахмутское направление. Они видят, что не могут достичь серьезного успеха на юге. Конечно же, для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на каком-либо из этих направлений и провести активную наступательную операцию на какой-либо линии фронта", - объяснил он.
По словам Тимочко, когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, действуют стандартные военные протоколы, которые требуют, среди прочего, чтобы войска, задействованные непосредственно на поле боя, имели резервы.
"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10-20 км в зависимости от замысла, конечно, на этом направлении, кроме войск, которые непосредственно задействованы на линии ведения боев, создается ситуация, которая требует усиления логистики и задействования резервов, что приводит к увеличению военного состава", - резюмировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.
Атаки армии РФ на Харьковщине
Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
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як що, сухопутні війська таке кажуть, я заспокоєний.
то, коли в ялту збиратися?
то, це ти, на тому бусіку працюєш?
і як?
нормально преміюють?
От з цього і потрібно виходити. Якщо вони побачать, що є можливість просуватись, то перекидатимуть туди все більше військ, якщо ні, то це так і не вийде за межі відволікання сил. Поки з джерел незрозуміло до кінця, є в них успіхи (як пишуть деякі коментатори), що вестимуть до розширення масштабів наступу, чи є лише потік трупів в Бєлгород, як каже українська влада.
А може і половини цього угруповання стало би, щоб охороняти білоруський кордон а решта 50-60 тисяч (12-14 бригад) направити на підкріплення в Харківську область та на Донбас?
Але де той мільйон військовослужбовців, якщо на фронті воює 300 тисяч, згідно його ж даними?
Де решта 700 тисяч?
Виходить, сидять в тилу, охороняють склади, штаби, полігони, білоруський кордон, кордон з Придністров'ям, західний кордон з Європою, охороняють ТЦК, ітд.
Тобто основна маса військовослужбовців, робить все що завгодно, тільки не воюють на фронті.
Це факт.
Казалося вам - потрібно мобілізувати 500 тис. !???? Та нє - нам не потрібно так багато - у нас є !
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
А на фронт відправляють тільки тих, кого видовлять на вулиці ТЦКшники.
Це нормально?