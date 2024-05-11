Украинские защитники уничтожили вражескую БМП с экипажем на Харьковском направлении. ВИДЕО
Группа российских оккупантов и вражеская БМП ликвидированы в ходе российской атаки на Харьковском направлении вскоре после пересечения государственной границы Украины.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее мы писали, что попытка наступления российских оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на подтягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта.
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+13 Александр Чуднивец #474549
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+10 Alex Vassago
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Лещенко тепер певно в клубі радісно ставить прикольні мікси дивлячись відосіки, правда в відосіках видно гнусаву неголену рожу - Дохгогі укхаіньцьї - пловів сравку стерховного говноком,
ТЬХУ!
аж згадувати це гидко. ********** ухилянт, гомоклоніст
большинство народа верит в газообразных мужиков, которые творили дела похуже чем сталин, но, почему то, вопят, чтобы те же самые мужики("троица") почему то отдали предпочтение жертве, а не агрессору. странно, не находишь? просто мля жертвоприношение в той или иной мере, как я думаю, логично.
то есть, ты точно уверен, что вопя "босепамагииии" - наш народ(мой, к сожалению), будет прав в глазах Яхве, который творил такое что сталин нервно плачет?
вот за это я и говорю. Яхве как раз и хочет ........ ну, ... ну всего что творят эти твари, его рабы, орки, а наши, кричат что типо "бох памошет", да нету никакого бога, не было и не будет, ибо, если тупо по канонам, то "бог" тупо - Орк, он такое делал что вот даже орки еще пока что не делают.
че те еще сказать то? А, да, нарит - говно, раз-два!
у тёбя щи пожалуй застыли, иди, шолё, пох.лёбай.тё
пригожин дохл, но тролей перебрали, хотя и непереборчиво, нормальным людям виден стиль. лаптопосное быдло, сорри, иди, боярки выжри шоле, стиль высеров не меняй, 5% людей поймут что "ольгинец"