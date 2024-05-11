Украинские защитники уничтожили вражескую БМП с экипажем на Харьковском направлении. ВИДЕО

Группа российских оккупантов и вражеская БМП ликвидированы в ходе российской атаки на Харьковском направлении вскоре после пересечения государственной границы Украины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее мы писали, что попытка наступления российских оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на подтягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта.

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