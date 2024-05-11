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Новости Видео Война
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Украинские защитники уничтожили вражескую БМП с экипажем на Харьковском направлении. ВИДЕО

Группа российских оккупантов и вражеская БМП ликвидированы в ходе российской атаки на Харьковском направлении вскоре после пересечения государственной границы Украины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее мы писали, что попытка наступления российских оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на подтягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта.

Также смотрите: Оккупанты на багги едут штурмовать украинские позиции и попадают под пулеметный огонь. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (6916) БМП (399)


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Топ комментарии
+13
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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11.05.2024 11:24
+10
А той що під гусеницею - ремонтник?
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11.05.2024 11:31
+10
Неправильно написаний заголовок У БМП екіпаж - 3 особи На відео я нарахував ШІСТЬ трупів Тобто - "БМП з екіпажем і десантом" Особливо сподобалися ноги, що стирчать з-під "гусянки" Мабуть, поліз ходову частину ремонтувать
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11.05.2024 11:35
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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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11.05.2024 11:24 Ответить
Всі догори *раками.
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11.05.2024 11:26 Ответить
А той що під гусеницею - ремонтник?
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11.05.2024 11:31 Ответить
То просто нога, вони її з собою везли. Може, на обід хотіли з'їсти. Це ж кацапи, в них, це нормально.
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11.05.2024 23:38 Ответить
Гарне відео...Підбита БМП і дохла кацапня так густенько валяється...
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11.05.2024 11:32 Ответить
Судячи з відео 0.30, кацапська БМП давила своїх.
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11.05.2024 11:33 Ответить
Неправильно написаний заголовок У БМП екіпаж - 3 особи На відео я нарахував ШІСТЬ трупів Тобто - "БМП з екіпажем і десантом" Особливо сподобалися ноги, що стирчать з-під "гусянки" Мабуть, поліз ходову частину ремонтувать
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11.05.2024 11:35 Ответить
класний флешмоб вийшов
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11.05.2024 11:39 Ответить
В принципі, оце й усі наші плюси за вчора...
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11.05.2024 11:45 Ответить
Ти щось пропустив - там ще є відеофакти наших плюсів за вчора. Але з огляду на загальний стан, то ти правий - не густо...
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11.05.2024 12:28 Ответить
Муун, не бажаєш проскочити на передок у гарячу точку і потім виставити свій відосік на ЦН і Ютуб. А просто піпіпі не лантухи на горбу волочити....
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11.05.2024 22:31 Ответить
Хай полежать - до накабздону сил наберутся.
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11.05.2024 13:37 Ответить
Лещенко казав колись якісь руснявій - Насолоджуюсь відосіками де орків мочать, а вона(хороша руская) аж перемінилась на портреті і обурилась.
Лещенко тепер певно в клубі радісно ставить прикольні мікси дивлячись відосіки, правда в відосіках видно гнусаву неголену рожу - Дохгогі укхаіньцьї - пловів сравку стерховного говноком,
ТЬХУ!
аж згадувати це гидко. ********** ухилянт, гомоклоніст
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11.05.2024 13:38 Ответить
например мне ничего не удивительно.
большинство народа верит в газообразных мужиков, которые творили дела похуже чем сталин, но, почему то, вопят, чтобы те же самые мужики("троица") почему то отдали предпочтение жертве, а не агрессору. странно, не находишь? просто мля жертвоприношение в той или иной мере, как я думаю, логично.
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11.05.2024 14:47 Ответить
я говорю про "подвиги" Яхве.
то есть, ты точно уверен, что вопя "босепамагииии" - наш народ(мой, к сожалению), будет прав в глазах Яхве, который творил такое что сталин нервно плачет?
вот за это я и говорю. Яхве как раз и хочет ........ ну, ... ну всего что творят эти твари, его рабы, орки, а наши, кричат что типо "бох памошет", да нету никакого бога, не было и не будет, ибо, если тупо по канонам, то "бог" тупо - Орк, он такое делал что вот даже орки еще пока что не делают.
че те еще сказать то? А, да, нарит - говно, раз-два!
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11.05.2024 14:57 Ответить
слющёй, мона нё отвёчать тёбё?
у тёбя щи пожалуй застыли, иди, шолё, пох.лёбай.тё
пригожин дохл, но тролей перебрали, хотя и непереборчиво, нормальным людям виден стиль. лаптопосное быдло, сорри, иди, боярки выжри шоле, стиль высеров не меняй, 5% людей поймут что "ольгинец"
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11.05.2024 15:13 Ответить
Одна нога здесь, вторая там.. )
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11.05.2024 15:08 Ответить
Сходив на Харків..Романтика..штани військові поносив..
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11.05.2024 21:09 Ответить
 
 