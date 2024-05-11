Россиянин закладывает гранату под бронежилет и подрывает себя. ВИДЕО
Оккупант заложил гранату под бронежилет и подорвал себя в районе Часова Яра в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+37 Дорогой Я
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+26 Mod Dom
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+24 Yuriy Smith
показать весь комментарий11.05.2024 12:16
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Водночас сумне - з нашої сторони не ведеться ніяка пропаганда здачі в полон !
виходить ніяка пропаганда
Чоловік розповідав і про наркоту в армії, і як ото з чечнею розбирались..у другу чеченську. Там до ворожки не ходи - справа гебельса процвітає. Тому й зелені приклад беруть, засирають простір марафонами та відбирають телеканали
мене призвали, змусили, обманули....
мотивовані суки, ідейні і знають чому воеи тут та чому готові здохнути
і нічо, в пустій голові це поміщалось. хоча, 99% гарантії шо даний персонаж тупо за бабло приперся, і 100% гарантії що зараз десь в бурятії гуляє вся дірьовня - Абмурбанхундала Пердимухоєдова вбили, жена ставить всім водку і радісно вибирає яку китайську "ладу" купити, ну і подає заявку на сайт знайомств щоб ще одного такого ж дурачка здати туди ж по 200000руб.\кг.
а потім думає - чо ж нас еті хохли нєнавідят та?
я до того що це добре якщо не заплатять орчині, але це і в нас також подібне? шо блін значить "самогубство"?? тобто від болю можеш не розуміти взагалі нічого, але ..... ти "самогубець" і виплат ніхто не отримає, круто чо. яке блін самогубство - сидів би орк вдома, так не самогубився би, а просто колись здох від боярки чи боярина? якісь виплати певно ж будуть. ну і бонус - в тилу буде мінус пару орків, вони ж на те бабло бухати будуть з усіма скрепними наслідками.
загонотряд кодирівців пильнує цю бидлоту.
всё в своей никчемной жизни оккупант сделал по-дебильному: вылупился, вырос, "научился" по телевизору, взял оружие, радостно пошёл убивать "брата"-соседа, и сдох ни за что, просто так..
Яка прикра дорожньо транспортна пригода.
В кожної нації є умовних 10% відчайдухів - вони вже давно на фронті, а решту не мотивувати ніякими плюшками, заєць не стане росомахою, якими б правильними не були у нас президенти, ОПи, чи марафони.
і коли така їстота відчуває, що вже нема на кого направити свою ненависть, бо чи ноги перебиті чи хребець, то вона вбиває себе від ненависті до лікарів - щоб не розібрали його цирозну печінку "на органи"