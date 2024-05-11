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Нацгвардейцы уничтожили российскую БМД-4М на Запорожском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Запорожском направлении уничтожили российскую БМД-4М. Вражескую технику поразили с помощью FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале НГУ. На кадрах видно, как пораженный БК детонировал на десятки метров, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Россиянин закладывает гранату под бронежилет и подрывает себя. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) БМД (33)


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Топ комментарии
+2
Прямо зараз відбувається магнітний шторм класу g4 ніч взагалі був g5. Може відмовляти супутниковий зв'язок і навіть пошкоджуватися електронне обладнання. Нашим захисникам на замітку.
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11.05.2024 14:59
+2
Саундтрек афігенний ,,,
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11.05.2024 14:59
+2
У квітні 2022-го говорив зі знайомим Його війна застала у селі, на північ від Чернігова Так і потрапив у окупацію Якось стояв він на обочині дороги Повз нього чеше кацапська вантажівка Спиняється поряд Вилазить звідти "воділа" і питає, де можна води набрать - долить в радіатор Жалівся, що посадили на автомобіль - а у нього радіатор тече Товариш глянув - а там патрубок потрісканий і вода з нього цебенить Пожалів "рукожопого" Знайшов шматок трубки в господарстві та замінив патрубок І сказав : "Чеши отсюда! Впереди тебя ждёт только смерть!"
Я два роки спостерігаю, за яких умов наші дрони скидають заряди в люки танків та на іншу техніку І здається мені - що бачу прояви тієї самої "рукожопості" Бо значна частина техніки стоїть покинута - не видно ні екіпажу, ні охорони Тобто вони за будь-якої несправності кидають техніку та тікають Дві причини Перша - вони не вміють нею правильно користуваться ы вона часто виходить з ладу Друга - вони не вміють усувать несправності У Радянській Армії були з цього приводу прислів"я: "Дай дураку хрустальный член - он и член разобъёт и руки порежет!" "Дело было не в боббине - ДЛБЙБ свидел в кабине!"
Розказував дід мій - те саме було і у 1941-му
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11.05.2024 15:18
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Феєрверк сподобався? Зареєструвався, тепер іди на майдан і починай щось робити.
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11.05.2024 15:07 Ответить
Прямо зараз відбувається магнітний шторм класу g4 ніч взагалі був g5. Може відмовляти супутниковий зв'язок і навіть пошкоджуватися електронне обладнання. Нашим захисникам на замітку.
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11.05.2024 14:59 Ответить
Саундтрек афігенний ,,,
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11.05.2024 14:59 Ответить
У квітні 2022-го говорив зі знайомим Його війна застала у селі, на північ від Чернігова Так і потрапив у окупацію Якось стояв він на обочині дороги Повз нього чеше кацапська вантажівка Спиняється поряд Вилазить звідти "воділа" і питає, де можна води набрать - долить в радіатор Жалівся, що посадили на автомобіль - а у нього радіатор тече Товариш глянув - а там патрубок потрісканий і вода з нього цебенить Пожалів "рукожопого" Знайшов шматок трубки в господарстві та замінив патрубок І сказав : "Чеши отсюда! Впереди тебя ждёт только смерть!"
Я два роки спостерігаю, за яких умов наші дрони скидають заряди в люки танків та на іншу техніку І здається мені - що бачу прояви тієї самої "рукожопості" Бо значна частина техніки стоїть покинута - не видно ні екіпажу, ні охорони Тобто вони за будь-якої несправності кидають техніку та тікають Дві причини Перша - вони не вміють нею правильно користуваться ы вона часто виходить з ладу Друга - вони не вміють усувать несправності У Радянській Армії були з цього приводу прислів"я: "Дай дураку хрустальный член - он и член разобъёт и руки порежет!" "Дело было не в боббине - ДЛБЙБ свидел в кабине!"
Розказував дід мій - те саме було і у 1941-му
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11.05.2024 15:18 Ответить
SKYFALL в исполнении Adele
https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI
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11.05.2024 22:02 Ответить
А где люди, или нелюди, испарились?
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11.05.2024 15:29 Ответить
вона кинута стояла, без екіпажу
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11.05.2024 15:49 Ответить
Повна анігіляція.
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11.05.2024 18:58 Ответить
В порошок стерло
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11.05.2024 19:47 Ответить
 
 