Нацгвардейцы уничтожили российскую БМД-4М на Запорожском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Запорожском направлении уничтожили российскую БМД-4М. Вражескую технику поразили с помощью FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале НГУ. На кадрах видно, как пораженный БК детонировал на десятки метров, информирует Цензор.НЕТ.

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