Нацгвардейцы уничтожили российскую БМД-4М на Запорожском направлении. ВИДЕО
Аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Запорожском направлении уничтожили российскую БМД-4М. Вражескую технику поразили с помощью FPV-дрона.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале НГУ. На кадрах видно, как пораженный БК детонировал на десятки метров, информирует Цензор.НЕТ.
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Я два роки спостерігаю, за яких умов наші дрони скидають заряди в люки танків та на іншу техніку І здається мені - що бачу прояви тієї самої "рукожопості" Бо значна частина техніки стоїть покинута - не видно ні екіпажу, ні охорони Тобто вони за будь-якої несправності кидають техніку та тікають Дві причини Перша - вони не вміють нею правильно користуваться ы вона часто виходить з ладу Друга - вони не вміють усувать несправності У Радянській Армії були з цього приводу прислів"я: "Дай дураку хрустальный член - он и член разобъёт и руки порежет!" "Дело было не в боббине - ДЛБЙБ свидел в кабине!"
Розказував дід мій - те саме було і у 1941-му
https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI