Воины 59 ОМПБр ликвидировали целый экипаж вражеского багги на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады в населенном пункте Нетайлово ликвидировали целый экипаж вражеского багги из 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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МТЛБЛГБТ эвакуировать подбитый танк. Скучковались, как всегда и получили 3.14здюлей по самое нехочу. Плюс потеряли и танк и МТЛБ. Эпично!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cplhi6/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpdxxy/ua_heavy_bomber_drone_from_the_drone_strike/
Але вітер з України нам надув!
День кобзона бачить ніц ніхто не хтів,
Але вітер з України налетів!
Приспів:
Лише в день кобзона смажиться русня!
В день кобзона сталася фігня:
День кобзона став останнім днем!
"День кобзона" - просто класний мем!
(співається на мотив "Дєнь пабєди")
Дякую, хлопці!