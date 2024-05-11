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Воины 59 ОМПБр ликвидировали целый экипаж вражеского багги на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады в населенном пункте Нетайлово ликвидировали целый экипаж вражеского багги из 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Нацгвардейцы уничтожили российскую БМД-4М на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Топ комментарии
+22
Музичний супровід дуже вдалий
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11.05.2024 15:04
+9
гарячий десерт подано. Їжте, не обляпайтесь.
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11.05.2024 15:05
+9
Що це за ЗС РФ? Це не збройні сили, а озброєні злочинці і то не РФ, а оркостан.
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11.05.2024 15:16
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Музичний супровід дуже вдалий
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11.05.2024 15:04 Ответить
гарячий десерт подано. Їжте, не обляпайтесь.
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11.05.2024 15:05 Ответить
Сильно подгорели.
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11.05.2024 15:09 Ответить
як і замовляли - desert well done.
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11.05.2024 15:15 Ответить
Здесь вообще песец! Большая куча конченых долб..ов приехали на МТЛБ ЛГБТ эвакуировать подбитый танк. Скучковались, как всегда и получили 3.14здюлей по самое нехочу. Плюс потеряли и танк и МТЛБ. Эпично!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cplhi6/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/
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11.05.2024 22:44 Ответить
кацапів дезорієнтують пропагандистські фільми про їхню "вітчизняну війну", тому про справжню сьогоденну ******* війну вони не мають ніякого уявлення.
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11.05.2024 23:16 Ответить
З корочкою
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11.05.2024 15:11 Ответить
Барбикю
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11.05.2024 21:01 Ответить
Вот ещё один мальчик в трусиках с обгорелой жопой идёт-бредёт:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpdxxy/ua_heavy_bomber_drone_from_the_drone_strike/
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11.05.2024 22:33 Ответить
мені здається, що у них військовий шмот роблять з полімерного волокна, яке виробляється на підприємствах переробки пластикових відходів.
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11.05.2024 23:22 Ответить
Ну ось! Знову шкурку зіпсували!
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11.05.2024 15:11 Ответить
Що це за ЗС РФ? Це не збройні сили, а озброєні злочинці і то не РФ, а оркостан.
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11.05.2024 15:16 Ответить
День кабзооона!!! С такой мелодией бодрящей
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11.05.2024 15:21 Ответить
Вдалий святковий шашлик із кацапів
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11.05.2024 15:29 Ответить
Праздник пабедобесия удался ! Пачка нових орков на палки готова !
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11.05.2024 15:34 Ответить
День кобзона задалекий для нас був,
Але вітер з України нам надув!
День кобзона бачить ніц ніхто не хтів,
Але вітер з України налетів!

Приспів:

Лише в день кобзона смажиться русня!
В день кобзона сталася фігня:
День кобзона став останнім днем!
"День кобзона" - просто класний мем!

(співається на мотив "Дєнь пабєди")
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11.05.2024 15:42 Ответить
Броня на баггі просто диво
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11.05.2024 15:43 Ответить
Який в багг може бути «екіпаж»!?
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11.05.2024 15:44 Ответить
Люто плюсую...
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11.05.2024 15:59 Ответить
Пару самок з кацапстану не отримають виплати, усе згоріло😁
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11.05.2024 16:02 Ответить
Гренки или крутоны?
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11.05.2024 16:18 Ответить
Гольфкар шкода. Мені б такий на дачу...
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11.05.2024 16:28 Ответить
Кажуть на каазлабадии всем выдают, если чьо.
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11.05.2024 16:33 Ответить
Та... Брешуть напевно. Тут, як бачимо, видають, але як "БМП для мобіків".
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11.05.2024 16:38 Ответить
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11.05.2024 16:51 Ответить
Шостий в кузові!
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11.05.2024 16:34 Ответить
Дєнь побєди . В москалів текст заборонили , але музику залишили . Через - Порохом пропах .
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11.05.2024 17:43 Ответить
Барбікю готове Bon apetite
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11.05.2024 19:43 Ответить
Гойда!
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11.05.2024 21:01 Ответить
Дійсно радість..
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11.05.2024 21:13 Ответить
Ети при- чюдливы машинки закупили в Китае . Для бойцов ,или для распила денег или из безвыходного положения . Ими толко летом можно передвикатся ,раненых невожмно передвигать (короткие ) , одни вопросы ?? ?.
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11.05.2024 21:23 Ответить
Расчленёнку возить самое то. В комплекте идут две совковые лопаты.
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11.05.2024 22:15 Ответить
Забыл добавить ,что если удастся для ВСУ захватить эти мото-коляски, то они очень хорошее подспорье для ваших фермерв.
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11.05.2024 22:31 Ответить
Висловлюю подяку бійцям 59-ої окремої мотопіхотної бригади за відмінно виконану роботу.
Дякую, хлопці!
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11.05.2024 22:13 Ответить
 
 