Силы обороны уничтожили вражеский гольфкар, мотоцикл и БМП оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Воины подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении подловили группу российских штурмовиков, отправившихся в самоубийственную атаку на мотоцикле, гольфкаре и БМП. Техника была уничтожена, а оккупантов наши бойцы ликвидировали.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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З лютого 2022 року репутація колись великої армії Путіна різко знизилась, Росія зазнала низки поразок на полі бою і не змогла домогтися рішучого перелому в боротьбі зі своїм набагато меншим сусідом. Російські збройні сили залишаються грізною силою, і їх не можна недооцінювати, але події останніх двох років продемонстрували, що їх також можна перемогти. Якщо партнери України нарешті нададуть їй необхідні інструменти, вона доведе справу до кінця.
https://nv.ua/ukr/opinion/reputaciya-armiji-putina-vpala-shcho-pokazav-odin-tank-na-paradi-peremogi-v-rosiji-9-travnya-50417340.html