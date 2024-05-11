Силы обороны уничтожили вражеский гольфкар, мотоцикл и БМП оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Воины подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении подловили группу российских штурмовиков, отправившихся в самоубийственную атаку на мотоцикле, гольфкаре и БМП. Техника была уничтожена, а оккупантов наши бойцы ликвидировали.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМбр дронами остановили попытку штурма оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО