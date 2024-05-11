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Силы обороны уничтожили вражеский гольфкар, мотоцикл и БМП оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Воины подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении подловили группу российских штурмовиков, отправившихся в самоубийственную атаку на мотоцикле, гольфкаре и БМП. Техника была уничтожена, а оккупантов наши бойцы ликвидировали.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМбр дронами остановили попытку штурма оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) Бахмут (1602) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+11
Якось дивно читати що під час наступу використовують гольфкар, мотоцикл. Не здивуюсь коли напишуть що ходулі, одноколійний велосипед та палка стрибалка.
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11.05.2024 16:08
+11
Кацапня на самокатах скоро буде їздити чи шо? Фтарая армія міра.
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11.05.2024 16:35
+8
Там есть мальчик в трусиках но зато в шлеме. 0:57.
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11.05.2024 17:32
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Якось дивно читати що під час наступу використовують гольфкар, мотоцикл. Не здивуюсь коли напишуть що ходулі, одноколійний велосипед та палка стрибалка.
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11.05.2024 16:08 Ответить
Палка-стрибалка по мінах!
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11.05.2024 16:18 Ответить
палка-стрибалка досить ефективна у штурмах, бо важко у них прицілюватись.
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11.05.2024 16:29 Ответить
Гольфкар і мотоцикл дорівнюють Т-90?
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11.05.2024 16:13 Ответить
якщо забронювати desert, а на мотоцикл встановити комплекс активного захисту, то їх час життя у ********* бою наблизиться до часу життя у бою танка Т-90.
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11.05.2024 16:27 Ответить
RUSORIZ не втомлюється)
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11.05.2024 16:24 Ответить
Кацапня на самокатах скоро буде їздити чи шо? Фтарая армія міра.
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11.05.2024 16:35 Ответить
Там есть мальчик в трусиках но зато в шлеме. 0:57.
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11.05.2024 17:32 Ответить
Романтика..))
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11.05.2024 21:05 Ответить
Заробітчани хєрові.
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11.05.2024 21:33 Ответить
Кацожиття коштує 0 рублєй.
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11.05.2024 22:36 Ответить
Вигляд самотнього танка на Красній площі цього тижня - своєчасне нагадування про те, що за фасадом пригнічувальної сили путінська Росія далеко не є непереможною. Протягом багатьох років Кремль прагнув залякати зовнішній світ ретельно відрежисованими демонстраціями своєї військової мускулатури. Однак вторгнення в Україну показало цілком іншу реальність.

З лютого 2022 року репутація колись великої армії Путіна різко знизилась, Росія зазнала низки поразок на полі бою і не змогла домогтися рішучого перелому в боротьбі зі своїм набагато меншим сусідом. Російські збройні сили залишаються грізною силою, і їх не можна недооцінювати, але події останніх двох років продемонстрували, що їх також можна перемогти. Якщо партнери України нарешті нададуть їй необхідні інструменти, вона доведе справу до кінця.
https://nv.ua/ukr/opinion/reputaciya-armiji-putina-vpala-shcho-pokazav-odin-tank-na-paradi-peremogi-v-rosiji-9-travnya-50417340.html
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11.05.2024 22:51 Ответить
 
 