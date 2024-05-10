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Новости Видео Война
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Бойцы 93-й ОМбр дронами остановили попытку штурма оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

С помощью дронов-камикадзе и сбросов с дронов бойцы 3-го механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" накрыли пехоту и технику оккупантов. Враг пытался провести штурмовые действия на Авдеевском направлении фронта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (294) дроны (3912)


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анамаєш козломордий!!!🤙
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10.05.2024 19:58 Ответить
Мабуть лунку проїхав...
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10.05.2024 20:03 Ответить
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10.05.2024 20:21 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
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10.05.2024 21:58 Ответить
 
 