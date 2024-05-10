Бойцы 93-й ОМбр дронами остановили попытку штурма оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

С помощью дронов-камикадзе и сбросов с дронов бойцы 3-го механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" накрыли пехоту и технику оккупантов. Враг пытался провести штурмовые действия на Авдеевском направлении фронта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 123-й ОБТрО испортили рыбалку оккупанту на левобережье Херсонщины. ВИДЕО