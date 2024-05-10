Бойцы 93-й ОМбр дронами остановили попытку штурма оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
С помощью дронов-камикадзе и сбросов с дронов бойцы 3-го механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" накрыли пехоту и технику оккупантов. Враг пытался провести штурмовые действия на Авдеевском направлении фронта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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vadik kut
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Владислав Сварчевський
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