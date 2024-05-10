Бойцы 123-й ОБТрО испортили рыбалку оккупанту на левобережье Херсонщины. ВИДЕО
Левый берег Херсонской области, работа РУБАК 123-й отдельной бригады территориальной обороны во время корректировки 414-й ОБУБАС, "Птахи Мадяра".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Биолабораторные электрические караси коварно лишили жизни российского героя", - напишут Z-пропагандисты.
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+13 GoodWin
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Риболовлю.
Українське "рибалка" - рузькою "рыбак".
Вочевидь, для "Цензора" журналістів теж з натовпа бусифікують.