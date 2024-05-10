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Новости Видео Война
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Бойцы 123-й ОБТрО испортили рыбалку оккупанту на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Левый берег Херсонской области, работа РУБАК 123-й отдельной бригады территориальной обороны во время корректировки 414-й ОБУБАС, "Птахи Мадяра".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Биолабораторные электрические караси коварно лишили жизни российского героя", - напишут Z-пропагандисты.

Читайте также: Бойцы бригады НГУ "Спартан" FPV-дронами уничтожают оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+13
брат митька помирает, ухи просит
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10.05.2024 18:32
+12
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10.05.2024 18:40
+5
Прийшов на рибалку без ліцензії... Мабуть нагодувати раків і сомів
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10.05.2024 18:46
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Це все весело звичайно. Але свідчить про те, що росіяни почали ховати свою техніку від українських фпв. А цінність людей в них- копійчана - баби єщьо нарожают.
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10.05.2024 18:31 Ответить
Та вже не витримує їхня бабська рожалка. Мабуть, завезуть плодовитих баб з Африки... але для того потрібно, щоб на московії був вище рівень життя, ніж в Афріці, а це вже неможливо років на 200...
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10.05.2024 19:44 Ответить
брат митька помирает, ухи просит
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10.05.2024 18:32 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
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10.05.2024 18:34 Ответить
Вираз від сторонніх: «Ну шо, клює?» більше ніколи не роздратує цього «рибалку».
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10.05.2024 18:38 Ответить
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10.05.2024 18:40 Ответить
Прийшов на рибалку без ліцензії... Мабуть нагодувати раків і сомів
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10.05.2024 18:46 Ответить
Підсікай-но!
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10.05.2024 18:49 Ответить
Рибнадзор 😁
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10.05.2024 18:50 Ответить
"Брат мітька паміраєт, ухі просіт....." - із кінофільма" Чапаєв"
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10.05.2024 19:00 Ответить
Бійці 123-ї ОБТрО зіпсували рибалку окупанту

Риболовлю.
Українське "рибалка" - рузькою "рыбак".
Вочевидь, для "Цензора" журналістів теж з натовпа бусифікують.

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10.05.2024 19:04 Ответить
Треба так: "зіпсували рибалку-окупанта" .
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10.05.2024 19:52 Ответить
Борошна перекладу - штука страшна, а часом і моторошна.
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10.05.2024 20:57 Ответить
Тепер точно риба і раки трохи підгодуються )
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10.05.2024 19:26 Ответить
Всі в дописах вище пишуть про цих гробаків, як про людей. Але ж це не так!
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10.05.2024 19:47 Ответить
Гадаю, ракам та сомам якось байдуже, яка різниця між Orcus Vulgaris та іншими формами життя.
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10.05.2024 21:00 Ответить
то так, но вдруг на правом берегу какой-нибудь хороший человек того сома поймает и съест? Будут проблемы, одним поносом не отделается, скорее всего.
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11.05.2024 00:04 Ответить
Ну... тоді лишається сподіватися, що між поїданням сомиком залишків орка, і виловленням того сомика пройде достатньо багато часу. Щоб сом перестав бути небезпечним.
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11.05.2024 00:25 Ответить
 
 