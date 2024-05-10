Бойцы бригады НГУ "Спартан" FPV-дронами уничтожают оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады НГУ "Спартан" уничтожают оккупантов на Запорожском направлении. С помощью FPV-дронов уничтожается как живая сила, так и укрытие, где враг может скрываться.

Соответствующее видео опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.

В течение суток бойцы Нацгвардии на южном направлении также отразили 4 попытки штурмов оккупантов, уничтожили 2 склада БК, 3 единицы бронированной и 2 автомобильной техники.

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