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Бійці бригади НГУ "Спартан" FPV-дронами знищують окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади НГУ "Спартан" знищують окупантів на Запорізькому напрямку. За допомогою FPV-дронів вражається як жива сила, так і укриття, де ворог може переховуватись.

Відповідне відео опублікував командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби бійці Нацгвардії на південному напрямку також відбили 4 спроби штурмів окупантів, знищили 2 склади БК, 3 одиниці броньованої та 2 автомобільної техніки.

Також дивіться: Кадри боїв на Лиманському напрямку від бійців бригади НГУ "Хартія". ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3601) Національна гвардія (1528) дрони (4695)


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10.05.2024 00:25 Відповісти
03:11

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/10/7455091/ ВИДЕО В Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ
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10.05.2024 06:28 Відповісти
https://t.me/voynareal/89257 🔥"Аху***, все-таки попали": у Калузькій області безпілотники атакували НПЗ «Перший завод»
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10.05.2024 07:07 Відповісти
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено - Генштаб ЗСУ
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10.05.2024 07:08 Відповісти
 
 