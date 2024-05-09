Бійці бригади НГУ "Спартан" FPV-дронами знищують окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади НГУ "Спартан" знищують окупантів на Запорізькому напрямку. За допомогою FPV-дронів вражається як жива сила, так і укриття, де ворог може переховуватись.

Відповідне відео опублікував командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби бійці Нацгвардії на південному напрямку також відбили 4 спроби штурмів окупантів, знищили 2 склади БК, 3 одиниці броньованої та 2 автомобільної техніки.

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