Кадри боїв на Лиманському напрямку від бійців бригади НГУ "Хартія". ВIДЕО

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" показала кадри боїв на Лиманському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

"На Лиманському напрямку сторони намагаються закріпитися, поліпшити своє тактичне положення. Тривають обміни артилерійськими й мінометними ударами, працюють інші засоби. Противник намагається тиснути, але бійці бригади "Хартія" стримують його і йдуть відбивати позиції", - ідеться у дописі.

Ось як виглядає бій там, де раніше був густий ліс. Відео містить кадри від першої особи, щоб показати, яких титанічних зусиль докладають наші бійці.

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