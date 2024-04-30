Кадри боїв на Лиманському напрямку від бійців бригади НГУ "Хартія". ВIДЕО
13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" показала кадри боїв на Лиманському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.
"На Лиманському напрямку сторони намагаються закріпитися, поліпшити своє тактичне положення. Тривають обміни артилерійськими й мінометними ударами, працюють інші засоби. Противник намагається тиснути, але бійці бригади "Хартія" стримують його і йдуть відбивати позиції", - ідеться у дописі.
Ось як виглядає бій там, де раніше був густий ліс. Відео містить кадри від першої особи, щоб показати, яких титанічних зусиль докладають наші бійці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=XLC2bRMyJVc&t=18s