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Кадри боїв на Лиманському напрямку від бійців бригади НГУ "Хартія". ВIДЕО

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" показала кадри боїв на Лиманському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

"На Лиманському напрямку сторони намагаються закріпитися, поліпшити своє тактичне положення. Тривають обміни артилерійськими й мінометними ударами, працюють інші засоби. Противник намагається тиснути, але бійці бригади "Хартія" стримують його і йдуть відбивати позиції", - ідеться у дописі.

Ось як виглядає бій там, де раніше був густий ліс. Відео містить кадри від першої особи, щоб показати, яких титанічних зусиль докладають наші бійці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бригада НГУ "Хартія" оголосила набір добровольців: Декілька етапів навчань, зокрема за кордоном. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1527)


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30.04.2024 18:54 Відповісти
ATACMS накрыли три базы ПВО в Крыму: пожары и раненные
https://www.youtube.com/watch?v=XLC2bRMyJVc&t=18s
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30.04.2024 19:04 Відповісти
C400 раненные ?
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30.04.2024 19:21 Відповісти
треба автоматчиків переводити в дроноводи, більше толку буде
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30.04.2024 19:38 Відповісти
На жаль, дронами посадки не займаються. Хтось повинен фізично туди дістатись і фізично там перебувати.
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30.04.2024 22:18 Відповісти
Слава українським Воїнам!!!
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30.04.2024 19:39 Відповісти
 
 