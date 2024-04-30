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Новости Видео Война
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Кадры боев на Лиманском направлении от бойцов бригады НГУ "Хартия". ВИДЕО

13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" показала кадры боев на Лиманском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"На Лиманском направлении стороны пытаются закрепиться, улучшить свое тактическое положение. Продолжаются обмены артиллерийскими и минометными ударами, работают другие средства. Противник пытается давить, но бойцы бригады "Хартия" сдерживают его и идут отвоевывать позиции", - говорится в сообщении.

Вот как выглядит бой там, где раньше был густой лес. Видео содержит кадры от первого лица, чтобы показать, какие титанические усилия прилагают наши бойцы.

Смотрите также: Операторы дронов "Хартия" уничтожают оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Национальная гвардия (2116)


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Слава ГЕРОЯМ! Подяка й гордість !
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30.04.2024 18:54 Ответить
ATACMS накрыли три базы ПВО в Крыму: пожары и раненные
https://www.youtube.com/watch?v=XLC2bRMyJVc&t=18s
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30.04.2024 19:04 Ответить
C400 раненные ?
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30.04.2024 19:21 Ответить
треба автоматчиків переводити в дроноводи, більше толку буде
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30.04.2024 19:38 Ответить
На жаль, дронами посадки не займаються. Хтось повинен фізично туди дістатись і фізично там перебувати.
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30.04.2024 22:18 Ответить
Слава українським Воїнам!!!
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30.04.2024 19:39 Ответить
 
 