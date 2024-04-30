Кадры боев на Лиманском направлении от бойцов бригады НГУ "Хартия". ВИДЕО
13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" показала кадры боев на Лиманском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.
"На Лиманском направлении стороны пытаются закрепиться, улучшить свое тактическое положение. Продолжаются обмены артиллерийскими и минометными ударами, работают другие средства. Противник пытается давить, но бойцы бригады "Хартия" сдерживают его и идут отвоевывать позиции", - говорится в сообщении.
Вот как выглядит бой там, где раньше был густой лес. Видео содержит кадры от первого лица, чтобы показать, какие титанические усилия прилагают наши бойцы.
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https://www.youtube.com/watch?v=XLC2bRMyJVc&t=18s