Кадры боев на Лиманском направлении от бойцов бригады НГУ "Хартия". ВИДЕО

13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" показала кадры боев на Лиманском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"На Лиманском направлении стороны пытаются закрепиться, улучшить свое тактическое положение. Продолжаются обмены артиллерийскими и минометными ударами, работают другие средства. Противник пытается давить, но бойцы бригады "Хартия" сдерживают его и идут отвоевывать позиции", - говорится в сообщении.

Вот как выглядит бой там, где раньше был густой лес. Видео содержит кадры от первого лица, чтобы показать, какие титанические усилия прилагают наши бойцы.

Смотрите также: Операторы дронов "Хартия" уничтожают оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении. ВИДЕО