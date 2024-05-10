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Бійці 123-ї ОБТрО зіпсували рибалку окупанту на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Лівий берег Херсонської області, робота РУБАК 123-ї окремої бригади територіальної оборони під час коригування 414-ї ОБУБАС, "Птахи Мадяра".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Біолабораторні електричні карасі підступно позбавили життя російського героя", – напишуть Z-пропагандисти.

Також дивіться: Скид з дрона 110-ї ОМБр зіпсував відпочинок на сонці двом окупантам. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4695) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+13
брат митька помирает, ухи просит
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10.05.2024 18:32
+12
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10.05.2024 18:40
+5
Прийшов на рибалку без ліцензії... Мабуть нагодувати раків і сомів
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10.05.2024 18:46
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Це все весело звичайно. Але свідчить про те, що росіяни почали ховати свою техніку від українських фпв. А цінність людей в них- копійчана - баби єщьо нарожают.
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10.05.2024 18:31 Відповісти
Та вже не витримує їхня бабська рожалка. Мабуть, завезуть плодовитих баб з Африки... але для того потрібно, щоб на московії був вище рівень життя, ніж в Афріці, а це вже неможливо років на 200...
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10.05.2024 19:44 Відповісти
брат митька помирает, ухи просит
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10.05.2024 18:32 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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10.05.2024 18:34 Відповісти
Вираз від сторонніх: «Ну шо, клює?» більше ніколи не роздратує цього «рибалку».
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10.05.2024 18:38 Відповісти
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10.05.2024 18:40 Відповісти
Прийшов на рибалку без ліцензії... Мабуть нагодувати раків і сомів
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10.05.2024 18:46 Відповісти
Підсікай-но!
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10.05.2024 18:49 Відповісти
Рибнадзор 😁
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10.05.2024 18:50 Відповісти
"Брат мітька паміраєт, ухі просіт....." - із кінофільма" Чапаєв"
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10.05.2024 19:00 Відповісти
Бійці 123-ї ОБТрО зіпсували рибалку окупанту

Риболовлю.
Українське "рибалка" - рузькою "рыбак".
Вочевидь, для "Цензора" журналістів теж з натовпа бусифікують.

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10.05.2024 19:04 Відповісти
Треба так: "зіпсували рибалку-окупанта" .
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10.05.2024 19:52 Відповісти
Борошна перекладу - штука страшна, а часом і моторошна.
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10.05.2024 20:57 Відповісти
Тепер точно риба і раки трохи підгодуються )
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10.05.2024 19:26 Відповісти
Всі в дописах вище пишуть про цих гробаків, як про людей. Але ж це не так!
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10.05.2024 19:47 Відповісти
Гадаю, ракам та сомам якось байдуже, яка різниця між Orcus Vulgaris та іншими формами життя.
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10.05.2024 21:00 Відповісти
то так, но вдруг на правом берегу какой-нибудь хороший человек того сома поймает и съест? Будут проблемы, одним поносом не отделается, скорее всего.
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11.05.2024 00:04 Відповісти
Ну... тоді лишається сподіватися, що між поїданням сомиком залишків орка, і виловленням того сомика пройде достатньо багато часу. Щоб сом перестав бути небезпечним.
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11.05.2024 00:25 Відповісти
 
 