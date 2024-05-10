Бійці 123-ї ОБТрО зіпсували рибалку окупанту на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
Лівий берег Херсонської області, робота РУБАК 123-ї окремої бригади територіальної оборони під час коригування 414-ї ОБУБАС, "Птахи Мадяра".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Біолабораторні електричні карасі підступно позбавили життя російського героя", – напишуть Z-пропагандисти.
Топ коментарі
+13 GoodWin
показати весь коментар10.05.2024 18:32
+12 Валерий К #448385
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+5 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар10.05.2024 18:46
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Риболовлю.
Українське "рибалка" - рузькою "рыбак".
Вочевидь, для "Цензора" журналістів теж з натовпа бусифікують.