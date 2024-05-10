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Бійці 93-ї ОМбр дронами зупинили спробу штурму окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

За допомогою дронів-камікадзе та скидів з дронів бійці 3-го механізованого батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" накрили піхоту та техніку окупантів. Ворог намагався провести штурмові дії на Авдіївському напрямку фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 93-ї ОМБр скидами з дронів нищать окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

93 окрема механізована бригада (294) дрони (4695)


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анамаєш козломордий!!!🤙
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10.05.2024 19:58 Відповісти
Мабуть лунку проїхав...
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10.05.2024 20:03 Відповісти
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10.05.2024 20:21 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
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10.05.2024 21:58 Відповісти
 
 