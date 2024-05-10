Бійці 93-ї ОМбр дронами зупинили спробу штурму окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

За допомогою дронів-камікадзе та скидів з дронів бійці 3-го механізованого батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" накрили піхоту та техніку окупантів. Ворог намагався провести штурмові дії на Авдіївському напрямку фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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