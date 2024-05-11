Оккупанты пытаются эвакуировать подбитые БМП на БРЭМ, однако терпят неудачу. ВИДЕО

Оккупанты предприняли попытку оттянуть на свои позиции подбитые во время вчерашнего боя БМП на Харьковском направлении. Захватчики специально пригнали БРЭМ, однако и машина эвакуации была подбита с помощью дронов пилотов спецподразделения Национальной гвардии "Гострі картузи".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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