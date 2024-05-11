РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11947 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 829 19

Оккупанты пытаются эвакуировать подбитые БМП на БРЭМ, однако терпят неудачу. ВИДЕО

Оккупанты предприняли попытку оттянуть на свои позиции подбитые во время вчерашнего боя БМП на Харьковском направлении. Захватчики специально пригнали БРЭМ, однако и машина эвакуации была подбита с помощью дронов пилотов спецподразделения Национальной гвардии "Гострі картузи".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили вражеский гольфкар, мотоцикл и БМП оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (6916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11

Поки що тихо - Лаврову, мабуть, ще не дали галюциногенного вівса.
показать весь комментарий
11.05.2024 17:32
+7
Ну, пора кацапам в ООН заявить, що їх БРЕМ мають захисний статус "санітарного транспорту і ми вчиняємо "військиві злочини", б"ючи по ньому
показать весь комментарий
11.05.2024 17:22
+5
Эвакуировали, эвакуировали - и не выэвакуировали.. )
показать весь комментарий
11.05.2024 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, пора кацапам в ООН заявить, що їх БРЕМ мають захисний статус "санітарного транспорту і ми вчиняємо "військиві злочини", б"ючи по ньому
показать весь комментарий
11.05.2024 17:22 Ответить

Поки що тихо - Лаврову, мабуть, ще не дали галюциногенного вівса.
показать весь комментарий
11.05.2024 17:32 Ответить
Эвакуировали, эвакуировали - и не выэвакуировали.. )
показать весь комментарий
11.05.2024 18:22 Ответить
Щось вони там зовсім не лякані!!!! Як на параді..
показать весь комментарий
11.05.2024 18:35 Ответить
Наркотой накачали кацапів , тому вони такі сміливі
показать весь комментарий
11.05.2024 18:39 Ответить
Гарно, тільки то не БРЕМ, а ІМР-2
показать весь комментарий
11.05.2024 18:55 Ответить
Хорошая работа. Плохо что кацап уже решается заходить туда ногами, значит ВСУ отошли как минимум на пару км.
показать весь комментарий
11.05.2024 20:14 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cplhi6/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/ епічні штурмовики з чухломи
показать весь комментарий
12.05.2024 01:38 Ответить
Судя по количеству эвакуаторов-дебилов, они собирались руками толкать танк.
показать весь комментарий
12.05.2024 03:20 Ответить
Этому даже броник снимать не пришлось. Просто сунул гранату запазуху и сразу стал хорошим русским:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cppg1i/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/

Лакомство для животных готово в лучшем виде
показать весь комментарий
12.05.2024 03:27 Ответить
я цього вже бачив. У мене у колекції є нвіть такий, що пхав за пазуху зразу дві гранати, для гарантії.
показать весь комментарий
12.05.2024 03:33 Ответить
Вау! Такого маразму ще не бачив! Він собі з гранат сиськи спорудив? Чи зможеш викласти відео, будь ласка?
показать весь комментарий
12.05.2024 20:27 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19f5mb5/a_lone_russian_sitting_in_a_creator_was_targeted/ https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19f5mb5/a_lone_russian_sitting_in_a_creator_was_targeted/

показать весь комментарий
12.05.2024 20:57 Ответить
Дякую. То він до зустрічі з дроном так готувався? А якби дрон промахнувся б чи не вибухнув? Де логіка? Маячня!
показать весь комментарий
12.05.2024 21:11 Ответить
логіка і кацапський менталітет - поняття не сумісні.
показать весь комментарий
12.05.2024 22:10 Ответить
Так звичайно.
показать весь комментарий
12.05.2024 22:57 Ответить
До речі, тут є повна версія того, що ти "вже бачив". Як це все починалося до "гранати за пазуху"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cq07fe/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
показать весь комментарий
13.05.2024 00:59 Ответить
прямо як Данко - серце вирвало гранатою, і воно освєщаєт єму путь на концерт кобзона.
показать весь комментарий
13.05.2024 02:12 Ответить
Да-а-а, какой только хренью нам молодые мозги не промывали
показать весь комментарий
13.05.2024 02:19 Ответить
 
 