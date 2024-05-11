Воїни спецпідрозділу НГУ "Омега" знищили російський БпЛА "Ланцет" на Харківському напрямку. ФОТО

На Харківському напрямку спецпризначенці Центру Національної гвардії України "Омега" знищили ворожий ударний безпілотник "Ланцет", а також одну "буханку".

Про це повідомляє Національна гвардія, передає Цензор.НЕТ.

"Також зранку оператори FPV-дронів знищили 1 "буханку" (УАЗ СГР, - ред.), 1 БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина - ред.) та 2 одиниці автомобільної техніки противника", - ідеться у повідомленні.

Також окремі штурмові групи працюють по ворожій піхоті.

Як додали в НГУ, щодо російської БРЕМ, росіяни на деяких ділянках намагаються врятувати свою пошкоджену техніку.







"Але наші бійці будуть знищувати і бронетехніку, і "бремки", які вирушатимуть її витягувати", - наголосили нацгвардійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці бригади НГУ "Спартан" FPV-дронами знищують окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО