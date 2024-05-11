Воины спецподразделения НГУ "Омега" уничтожили российский БПЛА "Ланцет" на Харьковском направлении. ФОТО

На Харьковском направлении спецназовцы Центра Национальной гвардии Украины "Омега" уничтожили вражеский ударный беспилотник "Ланцет", а также одну "буханку".

Об этом сообщает Национальная гвардия, передает Цензор.НЕТ.

"Также утром операторы FPV-дронов уничтожили 1 "буханку" (УАЗ СГР - ред.), 1 БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина - ред.) и 2 единицы автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

Также отдельные штурмовые группы работают по вражеской пехоте.

Как добавили в НГУ, относительно российской БРЭМ, россияне на некоторых участках пытаются спасти свою поврежденную технику.







"Но наши бойцы будут уничтожать и бронетехнику, и "бремки", которые будут отправляться ее вытаскивать", - отметили нацгвардейцы.

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