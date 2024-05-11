Силы обороны на Харьковском направлении нейтрализуют ДРГ и жгут технику россиян с десантом, - Нацгвардия

На Харьковском направлении, где со вчерашнего дня, 10 мая, началась новая волна российских наступательных действий, украинские силы сейчас останавливают колонны противника, нейтрализуют диверсионно-разведывательные группы и уничтожают вражескую технику.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на участке на севере Харьковщины, в частности вдоль границы, привлекаются подразделения спецназначения НГУ "Омега" - они здесь совместно с другими составляющими Сил обороны проводили контрдиверсионные мероприятия, была нейтрализована не одна попытка захода ДРГ противника.

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За вчера, с начала проведения войсками РФ активных действий, бойцы "Омеги" уничтожили более пяти единиц бронетехники россиян вместе с десантом, автомобильную технику оккупантов и спецтехнику, которую армия РФ использует для эвакуации своей поврежденной бронетехники (БРЭМ).

Также, как рассказал Музычук, украинские бойцы применяют FPV-дроны - именно они позволяют быстро останавливать колонну бронетехники, которая пытается осуществить прорыв. В дальнейшем штурмовые группы иногда проводят зачистку лесополос или участков, где есть признаки прохода россиян.

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Спикер НГУ сообщил, что есть и тактические группы и подразделения, которые задействованы непосредственно в обороне города Харьков, - они действуют в соответствии с утвержденным алгоритмом и с учетом изменения оперативной обстановки. Взаимодействие со смежными подразделениями налажено.

Попытка наступления войск РФ в Харьковской области

Министерство обороны Украины сообщило, что утром 10 мая оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Глава Харьковской ОВА Синегубов уверял, что оснований для объявления и проведения эвакуации из Харькова пока нет.

По состоянию на 11 мая продолжаются оборонительные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в "серой зоне" приграничья.