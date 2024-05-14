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Новини
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Ворог безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного на Харківщині, - Генштаб

ЗСУ

Майже на всіх ділянках фронту станом на 13.00 14 травня 2024 року тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, з початку поточної доби відбулося 73 бойові зіткнення.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

Також читайте: Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська, - Генштаб

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку зафіксовано 1 бойове зіткнення неподалік Іванівки.

"На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того ворог завдав 2 авіаційні удари", - йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні - з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі задіювали для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 атак противника. Ворог діяв на напрямках Марʼїнка - Георгієвка та Славне - Новомихайлівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ російських військ на Харківщині не був несподіваним. Вони отримали "прикрі переваги" через затримку допомоги Україні, - Пентагон

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

Придніпровській напрямок - загарбники 3 рази атакували поблизу н.п.Кринки. Ворог зазнав втрат. Загарбники із артирелії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.

На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.

"Українські воїни діють рішуче та самовіддано. Роблять все для того, щоб не допустити просування противника углиб нашої території та зірвати його плани", - резюмували у Генштабі.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська.

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) Харківщина (6054) бойові дії (3745)


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Топ коментарі
+5
Скажу вам по секрету - такі , хто мав бажання захищати власні міста і села, вже давно воюють. Де-хто загинув (хвала їм і вічна пам"ять ). Багато здриснули з України. Частина - на Західну Україну і гаварілі, чьто єслі би на Украіну напалі с Запада, то ані нє пашлі би єйо защіщать. А от западенці аб"язани їх защіщать !!! Патаму, шта ані бандєравци ! А у нас у всєх родствєннікі в расіі !
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14.05.2024 14:56
+2
Я - не стратег, не тактик, не політик. Проте цікаво. Коли на Белгородщину у минулому році зайшли РДК, то губернатор звернувся до бажаючих місцеви про допомогу. А що наші шмарклі жують ??? Гадаю, є серед харків'ян ті, хто готовий захищати рідне місто й свою родину !
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14.05.2024 13:59
+2
Карта іншої думки .
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14.05.2024 14:10
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Я - не стратег, не тактик, не політик. Проте цікаво. Коли на Белгородщину у минулому році зайшли РДК, то губернатор звернувся до бажаючих місцеви про допомогу. А що наші шмарклі жують ??? Гадаю, є серед харків'ян ті, хто готовий захищати рідне місто й свою родину !
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14.05.2024 13:59 Відповісти
Скажу вам по секрету - такі , хто мав бажання захищати власні міста і села, вже давно воюють. Де-хто загинув (хвала їм і вічна пам"ять ). Багато здриснули з України. Частина - на Західну Україну і гаварілі, чьто єслі би на Украіну напалі с Запада, то ані нє пашлі би єйо защіщать. А от западенці аб"язани їх защіщать !!! Патаму, шта ані бандєравци ! А у нас у всєх родствєннікі в расіі !
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14.05.2024 14:56 Відповісти
Коли острілювали Харків у 2022- з нього потікали поліцаї. Зараз теж можна на це розраховувати, і навряд на щось більше.
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14.05.2024 18:54 Відповісти
Зараз ментам є на чому тікати - новенькі іномарки і пікапи прийшли в поліцію по всій Україні
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15.05.2024 00:52 Відповісти
А вояки все жебрають на машини.
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15.05.2024 08:57 Відповісти
Діловар - тратег - початківце/ профі, толку з необстріляних людей серед поля, цим стадом сайгаків не кожен командир зможе керувати. Що у вас за совковий менталітет - ЗАХИЩАТИ, що це у вас ознчає, з калашом в окопі серед поля сидіти, чи на танк з коктейлем для Молотова кидатись, чи дєрзкій рєйд в тил врага сдєлать ? Мінімум два місяця новобранця треба вчити азам військової справи, бо наробить тобі геройства і чергу по своїх і гранату в підозрілий об'єкт позаду себе, бо паніка і окружают.
Військовий це ремесло, по перше і назвжди і цьому вчаться не один рік, це не по пріколу челендж а ну ка захисти свою хату.
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15.05.2024 00:50 Відповісти
Слухай, розумнику, забовтати ти вмієш все. Я знаю просте правило, щоб щось зробити треба почати це робити. Під лежачий камінь вода не тече. Прийдуть добровольці, розумні люди знають що й як з ними комплектувати, готувати, озброювати. А якщо нікого немає, то про що тоді мова ? Пальцями всі вміють дулі крутити. Аби нічого не робити.
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15.05.2024 23:25 Відповісти
Проф//дєл/буд мастєр блд. ти там занєш яка ситуація,куди йдуть і куди приходять, хоч не виставляй себе конченим дебілом будь ласка. Як що попадеш у учбовий центр десь по пліснявим підвалах де будеш місяць дерева рубати і щебєнь таскати то буде норм, ще гарніше коли пару раз за місяць постріляти дадуть на полігоні. Яке раднянське кіно в тебе в голові про правільних і хороших командирів які як Максима Перепилицю виховують і роблять з нього справжнього бійця.
Ти хоч знаєш скільки в ЗСУ отказніков хто відмовляється йти на передову, тих кого недолікували і як скотину гонять знову в бій з язвами, незагоєними ранами і інше, бо лікувати задорого, їх тисячі по всій Україні,по всім СІЗО, виведені за штат,отрмують по 500 гр на кртку в місяць, що ти тут казки розказуєш треба щось робити. Зараз влада радянська як раз така як ти, не любить ініциативних, працює по радянським циркулярам і разнарядкам. Мрій і надалі.
Хочеш щось робити - завали Зєлєнь з його фсбшним корєшом, зробиш Україні подарунок всесвітніх маштабів,от тоді щось і почне мінятися в гарну сторону як при Пороху.
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16.05.2024 02:54 Відповісти
Карта іншої думки .
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14.05.2024 14:10 Відповісти
Ворог ще не ввів основні сили.
Він мае десь 50 тисяч на кордоні, а задіяв десь тільки 4 тисячі…

Сирський / Ермаккалькулювати вміе?
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14.05.2024 15:34 Відповісти
Та ти шо!? А наші скільки задіяли, тобі вже доповіли?
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14.05.2024 17:11 Відповісти
Ворог безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного на Харківщині Джерело:

Ждем, шо они скажут через пару дней.
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14.05.2024 15:46 Відповісти
Ти що, ждун?
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14.05.2024 17:12 Відповісти
Конечно, ждун: ждёт, чтобы всё было как можно хуже:

тогда у него будет оправдание того, что он из Украины сдриснул в Италию.
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14.05.2024 17:58 Відповісти
Перед тобой што ли оправдываться?
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14.05.2024 20:07 Відповісти
Я смотрю, шо ты строчишь из Франковска (fr) и прапор франковский... с неньки україни коментишь?
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14.05.2024 20:23 Відповісти
Ты заходи сюда почаще, будишь знать кто здесь ждун, кто пи*дун...
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14.05.2024 20:25 Відповісти
Вот шо я имел в виду, я знал - так и будет.
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Нагадаємо, ввечері 14 травня у пресцентрі , що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук'янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Джерело:
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15.05.2024 10:36 Відповісти
І шо далі?
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15.05.2024 10:59 Відповісти
Дальше эта зекибуца поможет козломордым окружить Харьков, отрезать его от Украины.
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15.05.2024 17:01 Відповісти
Ну що там твої друзі кацапи, відрізали Харків
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19.05.2024 12:40 Відповісти
уже читаешь вот это "не мали успіху" и хз верить ли. всё под контролем всё под контролем, а потом оба - и село уже под контролем пидоров. и так каждый день.
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14.05.2024 21:38 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.05.2024 22:07 Відповісти
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15.05.2024 03:47 Відповісти
 
 