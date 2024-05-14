Враг безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного в Харьковской области, - Генштаб
Почти на всех участках фронта по состоянию на 13.00 14 мая 2024 года продолжаются бои, самая большая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, с начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг совершил 8 атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного.
На Купянском направлении с начала суток произошло 6 боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении зафиксировано 1 боевое столкновение неподалеку Ивановки.
"На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до 8. В частности, они зафиксированы на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клещиевка, Отрадовка - Клещиевка, Николаевка - Белая Гора. Кроме того враг нанес 2 авиационных удара", - говорится в сообщении.
На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово. Дважды задействовали для ударов боевую авиацию - возле Воздвиженки и Евгеновки.
На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 6 атак противника. Враг действовал на направлениях Марьинка - Георгиевка и Славное - Новомихайловка.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки штурмов у Старомайорского в Донецкой области и Работино в Запорожской области.
Приднепровское направление - захватчики 3 раза атаковали вблизи н.п.Крынки. Враг понес потери. Захватчики из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.
На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.
"Украинские воины действуют решительно и самоотверженно. Делают все для того, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории и сорвать его планы", - резюмировали в Генштабе.
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска.
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Військовий це ремесло, по перше і назвжди і цьому вчаться не один рік, це не по пріколу челендж а ну ка захисти свою хату.
Ти хоч знаєш скільки в ЗСУ отказніков хто відмовляється йти на передову, тих кого недолікували і як скотину гонять знову в бій з язвами, незагоєними ранами і інше, бо лікувати задорого, їх тисячі по всій Україні,по всім СІЗО, виведені за штат,отрмують по 500 гр на кртку в місяць, що ти тут казки розказуєш треба щось робити. Зараз влада радянська як раз така як ти, не любить ініциативних, працює по радянським циркулярам і разнарядкам. Мрій і надалі.
Хочеш щось робити - завали Зєлєнь з його фсбшним корєшом, зробиш Україні подарунок всесвітніх маштабів,от тоді щось і почне мінятися в гарну сторону як при Пороху.
Він мае десь 50 тисяч на кордоні, а задіяв десь тільки 4 тисячі…
Сирський / Ермаккалькулювати вміе?
Ждем, шо они скажут через пару дней.
тогда у него будет оправдание того, что он из Украины сдриснул в Италию.
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Нагадаємо, ввечері 14 травня у пресцентрі , що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук'янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Джерело: