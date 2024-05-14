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Новости
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Враг безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного в Харьковской области, - Генштаб

ЗСУ

Почти на всех участках фронта по состоянию на 13.00 14 мая 2024 года продолжаются бои, самая большая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, с начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг совершил 8 атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного.

На Купянском направлении с начала суток произошло 6 боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

Также читайте: Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска, - Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении зафиксировано 1 боевое столкновение неподалеку Ивановки.

"На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до 8. В частности, они зафиксированы на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клещиевка, Отрадовка - Клещиевка, Николаевка - Белая Гора. Кроме того враг нанес 2 авиационных удара", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово. Дважды задействовали для ударов боевую авиацию - возле Воздвиженки и Евгеновки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 6 атак противника. Враг действовал на направлениях Марьинка - Георгиевка и Славное - Новомихайловка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление российских войск на Харьковщине не было неожиданным. Они получили "досадные преимущества" из-за задержки помощи Украине, - Пентагон

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки штурмов у Старомайорского в Донецкой области и Работино в Запорожской области.

Приднепровское направление - захватчики 3 раза атаковали вблизи н.п.Крынки. Враг понес потери. Захватчики из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.

На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.

"Украинские воины действуют решительно и самоотверженно. Делают все для того, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории и сорвать его планы", - резюмировали в Генштабе.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска.

Автор: 

Генштаб ВС (6234) Харьковщина (5577) боевые действия (3990)


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Топ комментарии
+5
Скажу вам по секрету - такі , хто мав бажання захищати власні міста і села, вже давно воюють. Де-хто загинув (хвала їм і вічна пам"ять ). Багато здриснули з України. Частина - на Західну Україну і гаварілі, чьто єслі би на Украіну напалі с Запада, то ані нє пашлі би єйо защіщать. А от западенці аб"язани їх защіщать !!! Патаму, шта ані бандєравци ! А у нас у всєх родствєннікі в расіі !
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14.05.2024 14:56
+2
Я - не стратег, не тактик, не політик. Проте цікаво. Коли на Белгородщину у минулому році зайшли РДК, то губернатор звернувся до бажаючих місцеви про допомогу. А що наші шмарклі жують ??? Гадаю, є серед харків'ян ті, хто готовий захищати рідне місто й свою родину !
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14.05.2024 13:59
+2
Карта іншої думки .
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14.05.2024 14:10
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Правила форума Совет форумчан
Я - не стратег, не тактик, не політик. Проте цікаво. Коли на Белгородщину у минулому році зайшли РДК, то губернатор звернувся до бажаючих місцеви про допомогу. А що наші шмарклі жують ??? Гадаю, є серед харків'ян ті, хто готовий захищати рідне місто й свою родину !
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14.05.2024 13:59 Ответить
Скажу вам по секрету - такі , хто мав бажання захищати власні міста і села, вже давно воюють. Де-хто загинув (хвала їм і вічна пам"ять ). Багато здриснули з України. Частина - на Західну Україну і гаварілі, чьто єслі би на Украіну напалі с Запада, то ані нє пашлі би єйо защіщать. А от западенці аб"язани їх защіщать !!! Патаму, шта ані бандєравци ! А у нас у всєх родствєннікі в расіі !
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14.05.2024 14:56 Ответить
Коли острілювали Харків у 2022- з нього потікали поліцаї. Зараз теж можна на це розраховувати, і навряд на щось більше.
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14.05.2024 18:54 Ответить
Зараз ментам є на чому тікати - новенькі іномарки і пікапи прийшли в поліцію по всій Україні
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15.05.2024 00:52 Ответить
А вояки все жебрають на машини.
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15.05.2024 08:57 Ответить
Діловар - тратег - початківце/ профі, толку з необстріляних людей серед поля, цим стадом сайгаків не кожен командир зможе керувати. Що у вас за совковий менталітет - ЗАХИЩАТИ, що це у вас ознчає, з калашом в окопі серед поля сидіти, чи на танк з коктейлем для Молотова кидатись, чи дєрзкій рєйд в тил врага сдєлать ? Мінімум два місяця новобранця треба вчити азам військової справи, бо наробить тобі геройства і чергу по своїх і гранату в підозрілий об'єкт позаду себе, бо паніка і окружают.
Військовий це ремесло, по перше і назвжди і цьому вчаться не один рік, це не по пріколу челендж а ну ка захисти свою хату.
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15.05.2024 00:50 Ответить
Слухай, розумнику, забовтати ти вмієш все. Я знаю просте правило, щоб щось зробити треба почати це робити. Під лежачий камінь вода не тече. Прийдуть добровольці, розумні люди знають що й як з ними комплектувати, готувати, озброювати. А якщо нікого немає, то про що тоді мова ? Пальцями всі вміють дулі крутити. Аби нічого не робити.
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15.05.2024 23:25 Ответить
Проф//дєл/буд мастєр блд. ти там занєш яка ситуація,куди йдуть і куди приходять, хоч не виставляй себе конченим дебілом будь ласка. Як що попадеш у учбовий центр десь по пліснявим підвалах де будеш місяць дерева рубати і щебєнь таскати то буде норм, ще гарніше коли пару раз за місяць постріляти дадуть на полігоні. Яке раднянське кіно в тебе в голові про правільних і хороших командирів які як Максима Перепилицю виховують і роблять з нього справжнього бійця.
Ти хоч знаєш скільки в ЗСУ отказніков хто відмовляється йти на передову, тих кого недолікували і як скотину гонять знову в бій з язвами, незагоєними ранами і інше, бо лікувати задорого, їх тисячі по всій Україні,по всім СІЗО, виведені за штат,отрмують по 500 гр на кртку в місяць, що ти тут казки розказуєш треба щось робити. Зараз влада радянська як раз така як ти, не любить ініциативних, працює по радянським циркулярам і разнарядкам. Мрій і надалі.
Хочеш щось робити - завали Зєлєнь з його фсбшним корєшом, зробиш Україні подарунок всесвітніх маштабів,от тоді щось і почне мінятися в гарну сторону як при Пороху.
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16.05.2024 02:54 Ответить
Карта іншої думки .
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14.05.2024 14:10 Ответить
Ворог ще не ввів основні сили.
Він мае десь 50 тисяч на кордоні, а задіяв десь тільки 4 тисячі…

Сирський / Ермаккалькулювати вміе?
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14.05.2024 15:34 Ответить
Та ти шо!? А наші скільки задіяли, тобі вже доповіли?
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14.05.2024 17:11 Ответить
Ворог безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного на Харківщині Джерело:

Ждем, шо они скажут через пару дней.
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14.05.2024 15:46 Ответить
Ти що, ждун?
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14.05.2024 17:12 Ответить
Конечно, ждун: ждёт, чтобы всё было как можно хуже:

тогда у него будет оправдание того, что он из Украины сдриснул в Италию.
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14.05.2024 17:58 Ответить
Перед тобой што ли оправдываться?
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14.05.2024 20:07 Ответить
Я смотрю, шо ты строчишь из Франковска (fr) и прапор франковский... с неньки україни коментишь?
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14.05.2024 20:23 Ответить
Ты заходи сюда почаще, будишь знать кто здесь ждун, кто пи*дун...
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14.05.2024 20:25 Ответить
Вот шо я имел в виду, я знал - так и будет.
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Нагадаємо, ввечері 14 травня у пресцентрі , що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук'янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Джерело:
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15.05.2024 10:36 Ответить
І шо далі?
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15.05.2024 10:59 Ответить
Дальше эта зекибуца поможет козломордым окружить Харьков, отрезать его от Украины.
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15.05.2024 17:01 Ответить
Ну що там твої друзі кацапи, відрізали Харків
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19.05.2024 12:40 Ответить
уже читаешь вот это "не мали успіху" и хз верить ли. всё под контролем всё под контролем, а потом оба - и село уже под контролем пидоров. и так каждый день.
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14.05.2024 21:38 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.05.2024 22:07 Ответить
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15.05.2024 03:47 Ответить
 
 