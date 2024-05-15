В районах Лук’янців та Вовчанська на Харківщині тривають бої, окупанти намагаються здобути тактичну перевагу, - Нацгвардія

На Харківщині тривають запеклі бої. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Зокрема задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості. Підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись. Контратакують, завдають ударів з артилерії та залучають також підрозділи БпЛА", – повідомив він.

Він додав, що нацгвардійці відмічають, що останні кілька днів противник залучає групи піхоти, завданням яких є закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківщини. Також окупанти пробують завозити свій особовий склад та БК на малогабаритній автомобільній техніці. За минулу добу нацгвардійці знищили один багі та два склади окупантів.

"Також працюють снайпери "Омеги" з метою завдання втрат противнику на околицях населених пунктів Глибоке, Лук'янці", – заявив Музичук.

Нагадаємо, ввечері 14 травня у пресцентрі Генштабу ЗСУ заявили, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців.

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