В районах Лук’янців та Вовчанська на Харківщині тривають бої, окупанти намагаються здобути тактичну перевагу, - Нацгвардія
На Харківщині тривають запеклі бої. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях
Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.
"Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Зокрема задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості. Підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись. Контратакують, завдають ударів з артилерії та залучають також підрозділи БпЛА", – повідомив він.
Він додав, що нацгвардійці відмічають, що останні кілька днів противник залучає групи піхоти, завданням яких є закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківщини. Також окупанти пробують завозити свій особовий склад та БК на малогабаритній автомобільній техніці. За минулу добу нацгвардійці знищили один багі та два склади окупантів.
"Також працюють снайпери "Омеги" з метою завдання втрат противнику на околицях населених пунктів Глибоке, Лук'янці", – заявив Музичук.
Нагадаємо, ввечері 14 травня у пресцентрі Генштабу ЗСУ заявили, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Країни G7, 09- 10 травня 2024 р. зібрались на зустріч по Україні і за результатами зустрічі заявили про нечувану корупцію влади, і попередили про негативні наслідки.
Оце такі результати виборів Президента України в 2019 р.
Життям розплачуються українці в 2024 році за ідіотську звичку агресивної меншості до простих рішень і дії під час виборів Президента в 2019 р. а меншість тому, що на президентських виборах в 2019 р . явка виборців склала 61,37%, Зеленський набрав 73,22% це біля 45% від загальної кількості виборців, що мають право голосу, тобто 55% виборців за нього не голосували… , поставивши на чолі держави шоумена, без будь-якого політичного досвіду, агресивна меншість спровокувала московію до повномасштабної агресії. Причина - в політичному виборі меншості на президентських виборах 2019 р.