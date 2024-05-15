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Новини
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В районах Лук’янців та Вовчанська на Харківщині тривають бої, окупанти намагаються здобути тактичну перевагу, - Нацгвардія

Бої на Харківщині

На Харківщині тривають запеклі бої. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Зокрема задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості. Підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись. Контратакують, завдають ударів з артилерії та залучають також підрозділи БпЛА", – повідомив він.

Він додав, що нацгвардійці відмічають, що останні кілька днів противник залучає групи піхоти, завданням яких є закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківщини. Також окупанти пробують завозити свій особовий склад та БК на малогабаритній автомобільній техніці. За минулу добу нацгвардійці знищили один багі та два склади окупантів.

"Також працюють снайпери "Омеги" з метою завдання втрат противнику на околицях населених пунктів Глибоке, Лук'янці", – заявив Музичук.

Нагадаємо, ввечері 14 травня у пресцентрі Генштабу ЗСУ заявили, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються закріпитися у прикордонних селах Харківщини. ЗСУ завдають контрударні дії, - Нацгвардія

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3666) Національна гвардія (1513)


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Топ коментарі
+4
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15.05.2024 08:56
+4
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:00
+4
Слуги в бій не ходять, для цього у них господа є.
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15.05.2024 09:07
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Скільки ще населених пунктів має здати зеленський,щоби у його прихильників у голові прояснилося!
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15.05.2024 08:48 Відповісти
ми так розуміємо що внаслідок розкрадання коштів і відсутності бодай яких фортіфікацій, Вовчанськ фсьо?
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15.05.2024 08:51 Відповісти
поки що лише частину Вовчанська здали,думаю,до кінця місяця Часів-Яр і Вовчанськ будуть наші,за ЗСУ
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15.05.2024 08:53 Відповісти
что значит частина вовчанска если кацапье только маліми групами в несколько домов заселилось,так можно было и за киев говорить что часть кацапы заняли так как буча это почти киев,ну такое,абы зраду поразносить.
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15.05.2024 09:03 Відповісти
з Києва русню ще в березні 2022 вибили,і вони там навіть тих будинків,про які ви пишете,не зайняли
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15.05.2024 09:08 Відповісти
Ну що,зараз офіційно повідомлено,що доволі багато домівок русня зайняла
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15.05.2024 12:37 Відповісти
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15.05.2024 08:53 Відповісти
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15.05.2024 08:56 Відповісти
Проти піхоти не допомагають, а русня зараз ногами йде, наземну техніку майже не використовує.
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15.05.2024 08:58 Відповісти
який таки мудрий в нас верховний! і це знав!
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15.05.2024 09:05 Відповісти
Це не скасовує того, що зуби мали стояти там, де вони мали стояти.
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15.05.2024 09:06 Відповісти
згоден на всі 100%
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15.05.2024 11:53 Відповісти
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:00 Відповісти
Слуги в бій не ходять, для цього у них господа є.
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15.05.2024 09:07 Відповісти
Якщо в перші місяці війни українці згуртувались і були єдині, що знайшло відображення і на фронті, то зараз, через нечувану корупцію влади - ні. Зеленському вдалось роз'єднати народ, тому московити зараз мають моральну перевагу, а це важливіше за військову...
Країни G7, 09- 10 травня 2024 р. зібрались на зустріч по Україні і за результатами зустрічі заявили про нечувану корупцію влади, і попередили про негативні наслідки.
Оце такі результати виборів Президента України в 2019 р.
Життям розплачуються українці в 2024 році за ідіотську звичку агресивної меншості до простих рішень і дії під час виборів Президента в 2019 р. а меншість тому, що на президентських виборах в 2019 р . явка виборців склала 61,37%, Зеленський набрав 73,22% це біля 45% від загальної кількості виборців, що мають право голосу, тобто 55% виборців за нього не голосували… , поставивши на чолі держави шоумена, без будь-якого політичного досвіду, агресивна меншість спровокувала московію до повномасштабної агресії. Причина - в політичному виборі меншості на президентських виборах 2019 р.
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15.05.2024 09:11 Відповісти
Зетвари здают Харьков. -- ЗСУ відбили 18 атак на Харківщині і відійшли біля Лук'янців та Вовчанська - Генштаб
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15.05.2024 10:56 Відповісти
 
 