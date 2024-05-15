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Новости Война
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Силы обороны ради сохранения жизней переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 14 травня

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем контролируемой Силами обороны Украины. Сегодня враг концентрировал свои усилия на Харьковщине, а также на Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что с начала суток произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск. Активно задействовал авиацию - российские террористы сбросили на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.

Обстановка на севере

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

Наступление РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (РФ) - Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.

На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.

В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Ольшанка - Петропавловка, Кисловка - Ивановка, Крохмальное - Берестовое, Коломыйчиха - Стельмаховка, Коломыйчиха - Мясожаровка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. Бои продолжаются. Успеха противник не имеет.

Кроме того, наши войска восстановили утраченные ранее позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника на направлениях Червонопоповка - Ивановка и Житловка - Терны. Потерь позиций не допущено.

На Северском направлении наши войска отразили 5 атак противника на направлениях Золотаревка - Ивано-Дарьевка, Николаевка - Споирное, Веселое - Верхнекамьянское, продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения наших войск отразили 12 атак противника на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клещиевка, Отрадовка - Клещиевка, Бахмут - Клещиевка, Бахмут - Андреевка, Николаевка - Белая Гора, продолжаются 9 боевых столкновений, потерь позиций не допущено.

Наши войска проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

На Покровском направлении наши подразделения отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Архангельское - Евгеновка, Архангельское - Калиново, Архангельское - Новоалександровка, Соловьево - Сокол; Очеретино - Соловьево, Новобахмутовка - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Орловка - Новоселовка Первая, Тоненькое - Уманское, Тоненькое - Нетайлово, Пески - Нетайлово. Продолжаются 7 боевых столкновений.

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В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили 7 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Марьинка - Георгиевка, Славное - Новомихайловка, продолжаются 2 боевых столкновения.

На Времовском направлении успешно отражены 10 атак противника на направлении Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. Также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

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Обстановка на юге

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили 3 атаки противника на направлении Новопрокоповка - Работино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска с левобережья Днепра. Зафиксировано 5 атак противника на направлении Алешковские Пески - Крынки, ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

По всей линии фронта наши мужественные воины продолжали сдерживать натиск врага, уничтожать его личный состав и технику. Всего с начала суток российские оккупанты потеряли 1075 человек убитыми и ранеными, 251 единицу вооружения и военной техники.

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Автор: 

Генштаб ВС (6168) ВСУ (6526)


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Топ комментарии
+55
Це зараз так називається відступ і здача ворогу наших територій?
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15.05.2024 00:02
+42
Які в біса "вигідніші позиції"...?!
Чому зараз ЗСУ лише втрачають ..?!
І справа не в зброї а в недолугому командуванні та совкових методах..
Коли політика впливає на Армію- то недобре...
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15.05.2024 00:02
+41
здається, після звільнення Залужного ми тільки те і робимо, що "відступаємо на більш вигідні позиції" 🤬
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15.05.2024 00:20
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Скільки знищено орків - це не показник. Показник - скільки території звільнили. Ціль - не утилізація супротивника, а захист і звільнення своїх територій.
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15.05.2024 10:34 Ответить
Показник захисту своєї території-у наявності сил та засобів для цього захисту. Якщо ворожі сили та засоби значно переважають наші-то відхід неминучий.
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15.05.2024 10:46 Ответить
Чому ваш верховний лідор не забезпечує армію мільйоном дронів, які обіцяв на початку року? Це як розуміти, не хоче посилювати ворога?
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15.05.2024 14:14 Ответить
Так його запитуй, я тут до чого ?
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15.05.2024 14:34 Ответить
Ні, оскільки рашисти значно переважають в кількості особового складу в зброї, ***********. тактика зовсім інша. Ціль- знищити якомога більше рашистів.
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16.05.2024 15:16 Ответить
А чи варто вірити цим фантасмагоричним цифрам від доблесного Генштабу? Написати і я що завгодно можу...
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15.05.2024 11:06 Ответить
Треба було першим на позиції орків напасти, не чекати. Алеж українці занадто хороші, не атакуємо на їх територію..
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16.05.2024 15:14 Ответить
Я так розумію, що Вовчанськ наші залишили? То чому просто це не сказати?
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15.05.2024 08:57 Ответить
Я кадровий військовий не можу зрозуміти, чому успішного генерала посвятили в дипломати, а говнокомандувач гнусава скотина ще цим вихваляється.
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15.05.2024 09:28 Ответить
Фабы,дроны,арта-противодействия нет,калаш и натренированный боец плохое соотношение сторон-пртивопоставление неравное.Результат очевиден.Собираем по крохам с народа на дроны,авто и т.д.Добавьте сюда свое видение ситуации и получаем то что имеем.
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15.05.2024 09:40 Ответить
У Харківській області виявили покинуті бетонні загородження "зуби дракона". Під Липцями лежать цілі купи, які мали бути використані для укріплення кордону. Про це повідомляє DeepState. Посилаючись на військових, аналітики повідомляють про те, що ці "зуби дракона" лежать на тому ж місці ще з літа 2023 року.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
ПростаОксана:
 Слухаю сьогодні різних експертів про наступ на Харківщині та відсутність там фортифікаційних споруд.
Якщо будувати трасу та міст під Вовчанськом (згідно тендерів на Прозорро) було безпечно, то чому зараз запевняють, що фортифікації будувати там було небезпечно?
Mоника Янелоx фон Нетряпка:
Якби Зеленський зараз був би Президентом, то він би загинув у Вовчанську але не здав його.
Олексій Гончаренко закликав Зеленського звернутися до партнерів, щоб ті ввели війська в Україну.
«Враховуючи складну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, не можна гаяти далі час. Ці рішення мали бути ухвалені ще вчора», - вважає депутат
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15.05.2024 10:54 Ответить
Останнім часом спостерігається щось нове в демагогії спікерів від МО.
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15.05.2024 12:37 Ответить
Кремлівський сирок просере все, згідно з османською домовленостю. Залужного назад!!!!
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15.05.2024 12:43 Ответить
Диванные боты езжайте на фронт и защищайте страну. Поднимайте задницу ради Родины чем лежа писать ехидные комментарии. Но вы не пойдете. В случае захвата страны вы встречаете врага с хлебом и солью. Это точно. Вы есть и предатели!!
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16.05.2024 13:19 Ответить
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