Силы обороны ради сохранения жизней переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска, - Генштаб
Ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем контролируемой Силами обороны Украины. Сегодня враг концентрировал свои усилия на Харьковщине, а также на Краматорском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Отмечается, что с начала суток произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск. Активно задействовал авиацию - российские террористы сбросили на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.
Обстановка на севере
На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло.
Наступление РФ на Харьковщине
На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (РФ) - Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.
На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.
В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники.
На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Ольшанка - Петропавловка, Кисловка - Ивановка, Крохмальное - Берестовое, Коломыйчиха - Стельмаховка, Коломыйчиха - Мясожаровка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. Бои продолжаются. Успеха противник не имеет.
Кроме того, наши войска восстановили утраченные ранее позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника на направлениях Червонопоповка - Ивановка и Житловка - Терны. Потерь позиций не допущено.
На Северском направлении наши войска отразили 5 атак противника на направлениях Золотаревка - Ивано-Дарьевка, Николаевка - Споирное, Веселое - Верхнекамьянское, продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении подразделения наших войск отразили 12 атак противника на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клещиевка, Отрадовка - Клещиевка, Бахмут - Клещиевка, Бахмут - Андреевка, Николаевка - Белая Гора, продолжаются 9 боевых столкновений, потерь позиций не допущено.
Наши войска проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.
На Покровском направлении наши подразделения отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Архангельское - Евгеновка, Архангельское - Калиново, Архангельское - Новоалександровка, Соловьево - Сокол; Очеретино - Соловьево, Новобахмутовка - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Орловка - Новоселовка Первая, Тоненькое - Уманское, Тоненькое - Нетайлово, Пески - Нетайлово. Продолжаются 7 боевых столкновений.
В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.
На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили 7 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Марьинка - Георгиевка, Славное - Новомихайловка, продолжаются 2 боевых столкновения.
На Времовском направлении успешно отражены 10 атак противника на направлении Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. Также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.
Обстановка на юге
На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили 3 атаки противника на направлении Новопрокоповка - Работино, противник успеха не имел.
На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска с левобережья Днепра. Зафиксировано 5 атак противника на направлении Алешковские Пески - Крынки, ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
По всей линии фронта наши мужественные воины продолжали сдерживать натиск врага, уничтожать его личный состав и технику. Всего с начала суток российские оккупанты потеряли 1075 человек убитыми и ранеными, 251 единицу вооружения и военной техники.
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https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
ПростаОксана:
Слухаю сьогодні різних експертів про наступ на Харківщині та відсутність там фортифікаційних споруд.
Якщо будувати трасу та міст під Вовчанськом (згідно тендерів на Прозорро) було безпечно, то чому зараз запевняють, що фортифікації будувати там було небезпечно?
Mоника Янелоx фон Нетряпка:
Якби Зеленський зараз був би Президентом, то він би загинув у Вовчанську але не здав його.
Олексій Гончаренко закликав Зеленського звернутися до партнерів, щоб ті ввели війська в Україну.
«Враховуючи складну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, не можна гаяти далі час. Ці рішення мали бути ухвалені ще вчора», - вважає депутат