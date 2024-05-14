Бойцы 57-й бригады, защищающей Волчанск, получили 200 FPV-дронов и технику. ФОТО
Петр Порошенко с командой волонтеров сегодня приехал на Харьковщину. В окрестностях Волчанска политик передал дроны и технику военным, которые обороняют город.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко откликнулся на призыв главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова - бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады получили 200 FPV-дронов, квадроциклы, "Мавики", детекторы дронов "Ванільний цукорок", средства РЭБ, "Старлинки", генераторы и передвижную авторемонтную мастерскую. Бригада сейчас сдерживает российское нашествие на Харьковщине.
"Мы находимся возле Волчанска. Когда мы услышали об острой потребности в дронах, в технике, в генераторах, в системах РЭБ, системах идентификации вражеских дронов, мы пытались буквально за 12 часов собрать по всем складам все, что мы имеем для того, чтобы привезти нашим бригадам. Мы привезли сегодня 10-дюймовые "Мольфары", самые дефицитные. Все, что мы имели, 100 "Мольфаров" мы передаем 57-й бригаде. Также нашли еще 100 8-дюймовых "Мольфаров". Их тоже передаем 57-й", - рассказал Порошенко.
Передвижная мастерская, говорит Порошенко, предназначалась на другое направление, но решили ее отдать в 57-ю бригаду.
Артиллеристам 47-й бригады привезли зарядные станции "Bluetti", 20 детекторов "Ванільний цукорок" и генераторы.
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За добу зібрати оцей вантаж найдефіцитнішого обладнання і доставити його на околиці Вовчанська - ви, Петро Порошенко, вмієте допомагати ЗСУ, а ми вміємо в логістику.
Суть і зміст роботи волонтерів у тому, що на ухвалення рішення про вирішення критичного завдання витрачаються хвилини, на організацію логістики години. Все впирається лише у ресурси.
Суть роботи державного механізму в плановості. Щоправда, де цей державний механізм з мільйоном дронів - я поки що не знаю.
А на післязавтра знову потрібно зібрати критичний вантаж, для фронту...
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🍁 Команда ЄС зараз біля Вовчанська, де 57 мотопіхотна та 47 артилерійська бригади нищать окупанта. За 12 годин спакували зі складів усе наявне - і вже сьогодні привезли допомогу сюди. 100 рідкісних 10" FPV-дронів «Мольфар», 100 менших 7" «Мольфарів», 7 «Мавіків»…
🍁 Принагідно щодо донатів.
Знаю, що більшість моїх підписників донатять на рахунок "Справи громад". Ця громадська організація завжди звітує, а наочні результати ви можете бачити навіть на фото з-під Вовчанська, які розміщені вище.
Окрім того, особисто я допомагаю зі зборами на потреби 35-ї окремої бригади морської піхоти та розвідпідрозділу, який веде бої на Харківському напрямі. Звіти періодично виставляю.
Але без образ - тема з "чужими" зборами для мене закрита. По-перше - контроль та довіра. Я серйозно ставлюсь до кожного доната і персонально відповідаю за кожну гривню, кожен долар або злотий.
Навіть нічого не прошу на підтримку каналу, хоча веду його один і це займає в мене практично весь день. Якщо побажаєте, зможете віддячити мене на день народження. Але враховуючи те, що він у грудні, поки не переймайтесь.))
Так от, я не можу постити по 5 чужих зборів щодня - так ми не допоможемо нікому. Проте, якщо буду ставити 1-2 рази на місяць - значить є запит від підрозділу, і це дійсно нагальна потреба. До кожного збору традиційно додаю гроші української діаспори у Флориді.
Гуртуйтесь, підтримуйте один одного і не зупиняйтесь. Лінія фронту ніколи не буде укомплектована на 100% державою чи західною допомогою - завжди знайдуться прогалини, які закриваємо ми з вами. Успіхів ЗСУ, терпіння нам. Шануймося!
тобто тобі навіть на думку не спадає, шо людина може шось робити за покликом совісті, а не для рейтингу ?
***** ти мені простині тєкста штампуєш ?
цілком прєдсказуємий
🔹Спочатку про Порошенка - коли я написав, що його команда привезла до Вовчанська багато необхідного для стримування ворога.
Я не порохобот, скоріше україноцентрист, але симпатизую партії "ЄС". Деякі радикальні стверджують, що працюю на Єрмака - мовляв, 80% правди, а 20% - ********** наративи Банкової. Хай стверджують, своїм «прочищенням рядів» та своїм хейтом вони лише відвертають від Пороха тих, хто ще не визначився, але міг би пристати до лав прихильників євроатлантичного вибору.
Але справа не в мені - мені на це начхати. Наразі ж хочу спитати, хто ще з політиків, окрім Порошенка (та може ще Кличка), з такою швидкістю відгукнувся на потреби військових там, де це наразі вкрай необхідно? Хтось зі «слуг»? Арахамія? Безугла? Коля Тищенко? Єрмак? Може Тимошенко? Яка по декілька тижнів проводить у своєї доньки в ОАЕ. Та ніхто.
Це дуже потрібно П`ятому президенту, який є легальним мільйонером? Який міг спокійно піти на політичну пенсію і спочивати до кінця віку десь у Кончі чи навіть Іспанії? На дітей, онуків та правнуків грошей би вистачило… Піар? Так піартесь і ви так само - головне, робіть не менше.