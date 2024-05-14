Бойцы 57-й бригады, защищающей Волчанск, получили 200 FPV-дронов и технику. ФОТО

Петр Порошенко с командой волонтеров сегодня приехал на Харьковщину. В окрестностях Волчанска политик передал дроны и технику военным, которые обороняют город.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко откликнулся на призыв главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова - бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады получили 200 FPV-дронов, квадроциклы, "Мавики", детекторы дронов "Ванільний цукорок", средства РЭБ, "Старлинки", генераторы и передвижную авторемонтную мастерскую. Бригада сейчас сдерживает российское нашествие на Харьковщине.

"Мы находимся возле Волчанска. Когда мы услышали об острой потребности в дронах, в технике, в генераторах, в системах РЭБ, системах идентификации вражеских дронов, мы пытались буквально за 12 часов собрать по всем складам все, что мы имеем для того, чтобы привезти нашим бригадам. Мы привезли сегодня 10-дюймовые "Мольфары", самые дефицитные. Все, что мы имели, 100 "Мольфаров" мы передаем 57-й бригаде. Также нашли еще 100 8-дюймовых "Мольфаров". Их тоже передаем 57-й", - рассказал Порошенко.

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Передвижная мастерская, говорит Порошенко, предназначалась на другое направление, но решили ее отдать в 57-ю бригаду.

Артиллеристам 47-й бригады привезли зарядные станции "Bluetti", 20 детекторов "Ванільний цукорок" и генераторы.

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