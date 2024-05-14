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Новости Война
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Бойцы 57-й бригады, защищающей Волчанск, получили 200 FPV-дронов и технику. ФОТО

Порошенко передав допомогу військовим на Харківщині

Петр Порошенко с командой волонтеров сегодня приехал на Харьковщину. В окрестностях Волчанска политик передал дроны и технику военным, которые обороняют город.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко откликнулся на призыв главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова - бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады получили 200 FPV-дронов, квадроциклы, "Мавики", детекторы дронов "Ванільний цукорок", средства РЭБ, "Старлинки", генераторы и передвижную авторемонтную мастерскую. Бригада сейчас сдерживает российское нашествие на Харьковщине.

Порошенко передав допомогу захисникам Вовчанська

"Мы находимся возле Волчанска. Когда мы услышали об острой потребности в дронах, в технике, в генераторах, в системах РЭБ, системах идентификации вражеских дронов, мы пытались буквально за 12 часов собрать по всем складам все, что мы имеем для того, чтобы привезти нашим бригадам. Мы привезли сегодня 10-дюймовые "Мольфары", самые дефицитные. Все, что мы имели, 100 "Мольфаров" мы передаем 57-й бригаде. Также нашли еще 100 8-дюймовых "Мольфаров". Их тоже передаем 57-й", - рассказал Порошенко.

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Порошенко передав автомайстерню 57 бригаді на Харківщині

Передвижная мастерская, говорит Порошенко, предназначалась на другое направление, но решили ее отдать в 57-ю бригаду.

Порошенко передав допомогу військовим на Харківщині

Артиллеристам 47-й бригады привезли зарядные станции "Bluetti", 20 детекторов "Ванільний цукорок" и генераторы.

Читайте также: В Волчанске исчезли двое волонтеров, их могли расстрелять оккупанты, - полиция Харьковщины

Автор: 

Порошенко (19583) Харьковщина (5577) дроны (3829) Волчанск (382)


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Топ комментарии
+46
Зебіли, ану пи#доніть шо-небудь про PR
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14.05.2024 23:05
+46
Спасибі Порошенко за допомогу хлопцям.
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14.05.2024 23:06
+38
Красавчик
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14.05.2024 23:04
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Красавчик
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14.05.2024 23:04 Ответить
Україні потрібен Гетьман !
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14.05.2024 23:15 Ответить
Зебіли, ану пи#доніть шо-небудь про PR
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14.05.2024 23:05 Ответить
Вони у телеграм перелізли , там тепер щодня лайно відрами .
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14.05.2024 23:12 Ответить
Спасибі Порошенко за допомогу хлопцям.
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14.05.2024 23:06 Ответить
Респект Пороху!
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14.05.2024 23:20 Ответить
Ну як що відосикі потужні їбоше.
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14.05.2024 23:34 Ответить
той самий момент коли прочитав заголовок і наперед знаєш кого побачиш на фото
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14.05.2024 23:22 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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14.05.2024 23:27 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3654 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" - вчергове просить про допомогу "на завтра" :
За добу зібрати оцей вантаж найдефіцитнішого обладнання і доставити його на околиці Вовчанська - ви, Петро Порошенко, вмієте допомагати ЗСУ, а ми вміємо в логістику.
Суть і зміст роботи волонтерів у тому, що на ухвалення рішення про вирішення критичного завдання витрачаються хвилини, на організацію логістики години. Все впирається лише у ресурси.
Суть роботи державного механізму в плановості. Щоправда, де цей державний механізм з мільйоном дронів - я поки що не знаю.
А на післязавтра знову потрібно зібрати критичний вантаж, для фронту...

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14.05.2024 23:37 Ответить
А що там МО? Гроші за 200 волонтерських дронів вже вкрало чи вже завтра? А може ще вчора?
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14.05.2024 23:37 Ответить
Велика подяка пану Порошенко за підтримку ЗСУ і народу Слобожанщини.
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14.05.2024 23:49 Ответить
А по марафоні все гарно і все під контролем, знали знають і тд. Ну як то так. Правди ніхто на телека не хоче чути бо довбо всрались в 19. Вистоїмо . Зато кожного дня нові відоси , для плебеїв... Ну ну
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14.05.2024 23:50 Ответить
Респект Гетьману, так треба працювати. За донатами, думаю, затримки теж не буде
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14.05.2024 23:52 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19214 Олег Шарп :

🍁 Команда ЄС зараз біля Вовчанська, де 57 мотопіхотна та 47 артилерійська бригади нищать окупанта. За 12 годин спакували зі складів усе наявне - і вже сьогодні привезли допомогу сюди. 100 рідкісних 10" FPV-дронів «Мольфар», 100 менших 7" «Мольфарів», 7 «Мавіків»…

🍁 Принагідно щодо донатів.
Знаю, що більшість моїх підписників донатять на рахунок "Справи громад". Ця громадська організація завжди звітує, а наочні результати ви можете бачити навіть на фото з-під Вовчанська, які розміщені вище.
Окрім того, особисто я допомагаю зі зборами на потреби 35-ї окремої бригади морської піхоти та розвідпідрозділу, який веде бої на Харківському напрямі. Звіти періодично виставляю.
Але без образ - тема з "чужими" зборами для мене закрита. По-перше - контроль та довіра. Я серйозно ставлюсь до кожного доната і персонально відповідаю за кожну гривню, кожен долар або злотий.
Навіть нічого не прошу на підтримку каналу, хоча веду його один і це займає в мене практично весь день. Якщо побажаєте, зможете віддячити мене на день народження. Але враховуючи те, що він у грудні, поки не переймайтесь.))
Так от, я не можу постити по 5 чужих зборів щодня - так ми не допоможемо нікому. Проте, якщо буду ставити 1-2 рази на місяць - значить є запит від підрозділу, і це дійсно нагальна потреба. До кожного збору традиційно додаю гроші української діаспори у Флориді.
Гуртуйтесь, підтримуйте один одного і не зупиняйтесь. Лінія фронту ніколи не буде укомплектована на 100% державою чи західною допомогою - завжди знайдуться прогалини, які закриваємо ми з вами. Успіхів ЗСУ, терпіння нам. Шануймося!
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15.05.2024 00:08 Ответить
Мабудь це буде виглядати цинічно, але йому не обов'язково робити це особисто, тому що це не підніме його рейтінг навіть на соту частку відсотків і не змінить щось докорінно у загальній сітуації. Це як підносити людям ведра щоб вони вичерпували воду яка ллється з дирявою труби, при тому що тобі по силам ту диряву трубу заткнути. Можливо я переоцінюю Петра Олексійовича, бо він завжди був майстер закулісних переговорів і ніколи не наважувався спертися на свій залізний електорат. А людей з якими він раніше домовлювався(Ахметов, та інш.), все влаштовує і вони потирають руки очікуючи заморожені активи кацапії та невимогливу та дешеву робочу силу замість утилізованих українців.
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15.05.2024 00:31 Ответить
йому не обов'язково робити це особисто, тому що це не підніме його рейтінг

тобто тобі навіть на думку не спадає, шо людина може шось робити за покликом совісті, а не для рейтингу ?
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15.05.2024 07:48 Ответить
Ну це як очільник Нової пошти почав сам би розвозити посилки, або командир бригади за покликом совісті почав би рити окопи, кинувши керування напроізволяще. А по друге, для політика природно і корисно піклуватися про свій рейтинг, тому що високий рейтінг дозволить йому переобратися і втілити в життя свої задуми та побажання його прихільників/виборців. І мені дуже шкода що інформаційна політика у Петра Олексійовича досі кульгає на обидві ноги і змін поки що не видно. Хоча можливо все простіше, він образився на людей, які повірили зеленій мавпі і вирішив, що хай вони повною мірою відчують результати своєї дурості, та дійсно робить те, що підказує йому совість, як Ви (нічтого що не на ти?) зауважили. Дуже прикро якщо так.
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15.05.2024 10:27 Ответить
мені колись казали старі люди, шо якшо ти 7-річній детині не можеш в одне речення шось розказати, то ти - дебіл.

***** ти мені простині тєкста штампуєш ?
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15.05.2024 12:32 Ответить
Вибачаюсь, що потурбував. Я ж не знав, що у вас все так погано. Дуже цікаво хто ж ви за професією з таким підходом. Невже військовий? Забудьте та не переймайтесь.
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15.05.2024 13:36 Ответить
у військові училища завжди йшли не самі обдаровані розумом, тому я не військовий
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16.05.2024 10:03 Ответить
Оперативно. Респект!
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15.05.2024 03:16 Ответить
Оце реакція. Порох дивує кожного разу.
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15.05.2024 05:30 Ответить
та яке там дивує.

цілком прєдсказуємий
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15.05.2024 08:06 Ответить
передбачуваний.
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15.05.2024 09:45 Ответить
Настоящий Гетьман Украины!!!
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15.05.2024 07:23 Ответить
Ні, справжній.
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15.05.2024 08:50 Ответить
І знову в заголовку статті немає прізвища. Мабуть Бутусову не дозволяють
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15.05.2024 08:23 Ответить
Вавабуба сре під себе, поводир дЄрмак не встигає вивести й на балкон у бункері.
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15.05.2024 08:52 Ответить
Порох реально озброює армію як може, хоча зелені придури вставляють палки в колеса.
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15.05.2024 10:33 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19220 Олег Шарп , 15 May, 03:32
🔹Спочатку про Порошенка - коли я написав, що його команда привезла до Вовчанська багато необхідного для стримування ворога.
Я не порохобот, скоріше україноцентрист, але симпатизую партії "ЄС". Деякі радикальні стверджують, що працюю на Єрмака - мовляв, 80% правди, а 20% - ********** наративи Банкової. Хай стверджують, своїм «прочищенням рядів» та своїм хейтом вони лише відвертають від Пороха тих, хто ще не визначився, але міг би пристати до лав прихильників євроатлантичного вибору.
Але справа не в мені - мені на це начхати. Наразі ж хочу спитати, хто ще з політиків, окрім Порошенка (та може ще Кличка), з такою швидкістю відгукнувся на потреби військових там, де це наразі вкрай необхідно? Хтось зі «слуг»? Арахамія? Безугла? Коля Тищенко? Єрмак? Може Тимошенко? Яка по декілька тижнів проводить у своєї доньки в ОАЕ. Та ніхто.
Це дуже потрібно П`ятому президенту, який є легальним мільйонером? Який міг спокійно піти на політичну пенсію і спочивати до кінця віку десь у Кончі чи навіть Іспанії? На дітей, онуків та правнуків грошей би вистачило… Піар? Так піартесь і ви так само - головне, робіть не менше.
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15.05.2024 20:33 Ответить
 
 