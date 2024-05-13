Ситуация на Харьковщине критическая, призываю мэров больших городов выделить помощь для воинов, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обратился к мэрам крупных городов с призывом оказать помощь воинам, которые защищают Харьковщину.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к мэрам крупных городов - Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова и всех других глав территориальных громад. Срочная критическая ситуация.

Да, вы за это не отвечаете, и у вас забрали военный НДФЛ из поступлений городских бюджетов. Да, сейчас большие расходы, в том числе по жизнеобеспечению городов. Да, по всему местному самоуправлению возбудили десятки уголовных дел по расследованию закупки городами военного оборудования для наших воинов.

Но. Угроза Харькову и Волчанску - это угроза для всей Украины и каждого крупного города. Враг в 30 км. Никто кроме вас сейчас не сможет быстро найти средства на дополнительное оборудование для наших воинов в этом районе. Ставка Верховного главнокомандующего не даст дроны, это не решат те, кто должен за это отвечать по должности, и мы все понимаем, что быстро действовать и выделять значительные средства могут только города и их мэры", - подчеркнул журналист.

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Бутусов призвал руководителей крупнейших городов оказать срочную помощь воинам, которые защищают Волчанск и Харьковскую область, а именно:

57 мотопехотной бригаде, 42 механизированной бригаде, 125 бригаде ТРО, подразделению ГУР МО "Кракен", 13 бригаде Нацгвардии "Хартия".

Воинам необходимы дроны: Мавик-3, Мавик-3Т, Аутел-4, ударные FPV, окопный РЭБ и квадроциклы.

"Прошу мэров откликнуться и выделить военным частям дополнительную материальную помощь, которая поможет защитить Харьков и Волчанск. Ситуация действительно настолько острая, что нужны немедленные меры и личное внимание руководителей местного самоуправления", - подытожил он.

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