Ситуация на Харьковщине критическая, призываю мэров больших городов выделить помощь для воинов, - Бутусов
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обратился к мэрам крупных городов с призывом оказать помощь воинам, которые защищают Харьковщину.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к мэрам крупных городов - Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова и всех других глав территориальных громад. Срочная критическая ситуация.
Да, вы за это не отвечаете, и у вас забрали военный НДФЛ из поступлений городских бюджетов. Да, сейчас большие расходы, в том числе по жизнеобеспечению городов. Да, по всему местному самоуправлению возбудили десятки уголовных дел по расследованию закупки городами военного оборудования для наших воинов.
Но. Угроза Харькову и Волчанску - это угроза для всей Украины и каждого крупного города. Враг в 30 км. Никто кроме вас сейчас не сможет быстро найти средства на дополнительное оборудование для наших воинов в этом районе. Ставка Верховного главнокомандующего не даст дроны, это не решат те, кто должен за это отвечать по должности, и мы все понимаем, что быстро действовать и выделять значительные средства могут только города и их мэры", - подчеркнул журналист.
Бутусов призвал руководителей крупнейших городов оказать срочную помощь воинам, которые защищают Волчанск и Харьковскую область, а именно:
57 мотопехотной бригаде, 42 механизированной бригаде, 125 бригаде ТРО, подразделению ГУР МО "Кракен", 13 бригаде Нацгвардии "Хартия".
Воинам необходимы дроны: Мавик-3, Мавик-3Т, Аутел-4, ударные FPV, окопный РЭБ и квадроциклы.
"Прошу мэров откликнуться и выделить военным частям дополнительную материальную помощь, которая поможет защитить Харьков и Волчанск. Ситуация действительно настолько острая, что нужны немедленные меры и личное внимание руководителей местного самоуправления", - подытожил он.
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Плили, плили, а перед берегом всралися....
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Какие это? Банки общаются между собой по собственной замене СВИФТ. Пластиковые карты собственной системы - МИР. С половиной стран, с которыми идет торговля - договоренно торговать в своих валютах.
Экономика РФ для США - как закрытый чёрный ящик. Можно только наблюдать внешние проявления и пытаться изменять внешние условия в которых он работает. Но внутрь напрямую не влезть
І ще, повидаляй всі свої акаунти у соцмережах. Вони тобі заважають