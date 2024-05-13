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Ситуація на Харківщині критична, закликаю мерів великих міст виділити допомогу для воїнів, - Бутусов

Бутусов закликав мерів великих міст допомогти ЗСУ

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов звернувся до мерів великих міст із закликом надати допомогу воїнам, які боронять Харківщину.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до мерів великих міст - Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад. Термінова критична ситуація.

Так, ви за це не відповідаєте, і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, у тому числі по життєзабезпеченню міст. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ по розслідуванню закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів.

Але. Загроза Харкову та Вовчанську - це загроза для усієї Украіни і кожного великого міста. Ворог у 30 км. Ніхто крім вас зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання для наших воїнів у цьому районі. Ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони, це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою, і ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери", - наголосив журналіст.

Читайте також: На Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги, - Бутусов

Бутусов закликав очільників найбільших міст надати термінову допомогу воїнам, які боронять Вовчанськ та Харківщину, а саме: 

57 мотопіхотній бригаді, 42 механізованій бригаді, 125 бригаді ТРО, підрозділу ГУР МО "Кракен", 13 бригаді Нацгвардії "Хартія".

Воїнам необхідні дрони: Мавік-3, Мавік-3Т, Аутел-4, ударні FPV, окопний РЕБ та квадроцикли.

"Прошу мерів відгукнутись і виділити військовим частинам додаткову матеріальну допомогу, яка допоможе захистити Харков та Вовчанськ. Ситуація дійсно настільки гостра, що потрібні негайні заходи і особиста увага керівників місцевого самоврядування", - підсумував він.

Читайте: Відео влучання у будинок в Бєлгороді свідчить, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО, - Бутусов

Автор: 

допомога (8321) збір (332) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+47
Піаніст, шоб ти здох.
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13.05.2024 12:33
+40
А казали, рейдові дії в сірій зоні, не хвилюйтесь.
Вдалі рейдові дії швидко перетворюються на повноцінний наступ.
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13.05.2024 12:28
+39
зелена мразота нічого не робила твльки лапшу людям вішає
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13.05.2024 12:31
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його онуки в США...і платять податки там
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13.05.2024 12:55 Відповісти
Ти де Голля забув...
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13.05.2024 12:56 Відповісти
Тут не всі олігархи плахіє, деякі в пачьоті. Треба бути з цим обережним, бо забанять
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14.05.2024 14:21 Відповісти
Замість мобілізації у ВПК проводять мобілізацію у піхоту. Замість будівництва укріплень і підземних заводів перекладається тротуарна плиточка і асфальт.
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13.05.2024 12:52 Відповісти
Нахера нам тогда лидор??
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13.05.2024 12:54 Відповісти
Так ось, який він зелений контрнаступ!
Плили, плили, а перед берегом всралися....
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13.05.2024 12:55 Відповісти
То "винуватий" Залужний...не побудував за два роки оборонних споруд і не замінував ..ОПа та МО -"єто другоє"...
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13.05.2024 13:23 Відповісти
"Це ІПСО"-верещать з банкової.
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13.05.2024 12:56 Відповісти
нібуя собі іпсо на 100 кв. км української землі

.
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13.05.2024 13:02 Відповісти
Довоювалися зелені дегроти. Гнати цього гундосого підара треба було ще у 22 році, а не квакати "не на часі". ******** №2.
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13.05.2024 12:58 Відповісти
Чому не гнала в 2022? Країна пустопорожніх пустодзвонів
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13.05.2024 13:09 Відповісти
Чекала, коли ти погониш, імбеци.
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13.05.2024 13:21 Відповісти
Гнати зе-зрадника треба було ще у 2020. Тоді був би шанс взагалі уникнути повномасштабної війни.
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13.05.2024 15:35 Відповісти
Шо, опять? 3 дня и ситуация критична.
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13.05.2024 12:59 Відповісти
Я такое уже видел перед сдачей Авдеевки. Ну один в один. Бутусов обращается срочно нужны дроны и усиление частей подкреплением, а в ответ ... ситуация контрольована..
Результат известен.
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13.05.2024 13:06 Відповісти
Мер Києва краще побудує 3 станції метро за 16 млрд грн
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13.05.2024 13:08 Відповісти
А чим займається МО...?!
Яким боком Київ до Харкова ..?!
Кличко мав будувати оборонні споруди на Харківщині...?!!!
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13.05.2024 13:21 Відповісти
МО - це бандитизм ТЦК на вулицях міст.
МО- це яйця по 17 грн.
МО- це відосики Буданова та інших.
МО- це скандал з куртками для військовослужбовців...
Перечислювати можна багато чим займається МО....
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13.05.2024 19:57 Відповісти
Вас Саморєз вкусив?
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13.05.2024 13:31 Відповісти
Безумна мовчить про план (мабуть знайшла) хведоров мовчить, зачаївся (чи дрони робе чи бабло ховає що в громад забрали на ті мільйон дронів) Тільки гівнорослісимус невтомний відоси клепає
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13.05.2024 13:08 Відповісти
"Ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони, це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою"-а нафуя тоді потрібна ця "ставка"? Нафуя тоді потрібен цей "Верховний головнокомандувач" якщо він нічого не робить, ні за що не відповідає і ні на що не здатний, окрім хіба що грати членом на роялі, знімати відосіки і нюхати кокс? У нього все завжди "потужно", все завжди "контрольовано", але на виході як завжди повна срака
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13.05.2024 13:09 Відповісти
Шойгу зєля, де снаряди?
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13.05.2024 13:11 Відповісти
Шановні дописувачі, замість обговорювати, краще задонатитина дрони у фонд Бутусовв, якщо ви ще цього не зробили!!! Я -вже! Владі пофіг! Правди вони не скажуть!
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13.05.2024 13:14 Відповісти
Давно пора максимально вигнати будівельну техніку з вулиць Києва! Недоумки ще безглуздого моста на острів встигли за час війни збудувати, вирівнювали бруківку та вибудовували клумби! Пора статтю вводити в КК за злодійське марнотратство під час війни!
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13.05.2024 13:15 Відповісти
А яким боком київ до Харкова ..Схоже Київ на черзі по здачі ..вже вдруге ..
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13.05.2024 13:19 Відповісти
По-перше, Київ і вперше не здали! По-друге, - читати вмієш? Там сказано про будівельну техніку, яка в Києві займається другорядною хєрньою під час війни, та її треба давно було відправити на риття і будування фортифікації на прикордонні та лінії зіткнення!!!
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13.05.2024 13:31 Відповісти
Дайте *********** боту ************.и киев и лондон сдадут все сдадут.лучше такой сопливый биомусор на органы сдали бы.
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13.05.2024 13:36 Відповісти
Питання, анакуа Україні така влада?
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13.05.2024 13:17 Відповісти
Питання вiчне.
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13.05.2024 15:01 Відповісти
От вам і наслідки локшини з тєлємарахвону-"наразі ударного угрупування на Харківщині немає,ситуація контрольована"...
Влада зробили-" можєм павтаріть"...
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13.05.2024 13:18 Відповісти
Там ще були переможні відосики від зе-нелоха, де він ставив до прикладу керівника Харківської ВЦА синєгубова, який нібито "набудував" укріплень на 10 років вперед...
А як виявилося, не лише укріплень нема, а ще й ділянки, по яким зайшли в область рашисти, наче спеціально для них розмінували кілька місяців тому!
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13.05.2024 15:05 Відповісти
Кажуть, РДК мали їти через кордон, для них розмінували... але по тим шляхам пішли інші росіяни...
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13.05.2024 17:52 Відповісти
Цікава версія. Але нащо РДК стільки "точок входу"?
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13.05.2024 21:26 Відповісти
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13.05.2024 13:19 Відповісти
Не знаю, что где, но в Киеве на пр. Ивасюка возе Сильпо уже почти год идет т.н. ремонт подземного перехода. Кроме всего прочего снимают и меняют на точно такую же новую брукивку. Я уже сто раз писали выкладывал фото. Все безтолку.
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13.05.2024 13:29 Відповісти
А я цинічно паркан пофарбував тиждень тому, уявляєш?
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13.05.2024 13:34 Відповісти
Здери краску, і здай на нужди ЗСУ!
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13.05.2024 13:49 Відповісти
Зуй з ним, віддам пофарбованим...
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13.05.2024 13:52 Відповісти
Що, ще не наржалися, зеленодупі? Шашлики в травні досмажуються, бабло з ботоферми крапає, все ніштяк?
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13.05.2024 15:08 Відповісти
Адресою помилився, камрад...
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13.05.2024 15:59 Відповісти
Тобто жарти з приводу дерибану бюджету в той момент, коли ЗСУ не вистачає конче потрібного - це "не" тролізм?
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13.05.2024 21:30 Відповісти
Пам'ятаєш, під якими красивими лозунгами у місцевих громад забрали ПДФО?
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13.05.2024 23:37 Відповісти
Залужному бути постійно бути готовим очолити Україну в найближчий час , інакше буде катастрофа , фунта ніхто не поважає і це все є наслідком
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13.05.2024 13:45 Відповісти
Ви серйозно, він повинен приїхати з Лондона, щоб скиглиям і уклонистам шмарклі підтерти? Я даже чую як він каже, ідіть ви всі на....!!!
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13.05.2024 13:57 Відповісти
Залужний значно більше зараз допоможе, якщо в Україні найближчим часом з'явиться хоча б по півтисячі "тайфунів" та "харієрів", які перевернуть весь хід війни на 180 градусів. Від того, що він просто повернеться повітряне прикриття, якого немає у Сквирського, не з'явиться.
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13.05.2024 14:13 Відповісти
І як там допоможе МАТЕРІАЛЬНА допомога ЗАРАЗ? Там вже потрібна допомога снарядами, ракетами, набоями, стволами та тими, хто з тих стволів буде стріляти. Зважаючи на перевагу московії по практично всім стратегічним компонентам, я б, будучи в керівництві України, дуже б вже задумався про вихід з договору про хім. зброю.
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13.05.2024 14:06 Відповісти
Гроші напряму не вбивають. А щоб перемогти, москалів треба вбивати у кількостях разів в десять більших, ніж зараз це відбувається. А весь світ дійсно може допомогти перемогти, якщо введе тотальні санкції (а не ті, що зараз), які вщент зруйнують російську економіку та переважну більшість аспектів повсякденного життя країни (від лікування до функціонування харчової промисловості). США і ЄС взагалі можуть вмить конфіскувати всю наявну в росії безготівкову валюту просто анулювавши всі трансакції, які підтверджуються їхніми емісійними органами, і тим самим запустивши там цілковитий хаос. Але вони, на превеликий жаль, ніяк на це наважуються.
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13.05.2024 14:24 Відповісти
США и ЕС вообще могут в мгновение ока конфисковать всю имеющуюся в России безналичную валюту просто аннулировать все трансакции, подтверждаемые их эмиссионными органами

Какие это? Банки общаются между собой по собственной замене СВИФТ. Пластиковые карты собственной системы - МИР. С половиной стран, с которыми идет торговля - договоренно торговать в своих валютах.

Экономика РФ для США - как закрытый чёрный ящик. Можно только наблюдать внешние проявления и пытаться изменять внешние условия в которых он работает. Но внутрь напрямую не влезть
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13.05.2024 17:47 Відповісти
Ви не праві. Так, банки дійсно спілкуються між собою через свіфт (чи якось ще, наприклад, паперовими авізо), але всі трансакції врешті-решт підтверджуються емісійним центром тої чи іншої валюти. Інакше будь-який банк міг би оголосити, що в нього є кілька трильйонів доларів, євро чи юанєй і він ними розраховується. Але ж цього не відбувається, бо все контролюється емісійними центрами (інакше безготівкові розрахунки втратили би сенс). Але це не дуже чомусь рекламується.
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13.05.2024 21:32 Відповісти
Але чомусь Коломойський намалював собі мільярди грн на рахунках у Приватбанку, які він начебто вніс готівкою через касу, що виявилось брехнею
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14.05.2024 14:29 Відповісти
Михайлику, йди роби домашнє завдання, завтра в школі перевірять.
І ще, повидаляй всі свої акаунти у соцмережах. Вони тобі заважають
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13.05.2024 14:48 Відповісти
А чого раніше не закликали? Закликаєте вже коли в черговий раз смажений півень клюнув
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13.05.2024 14:22 Відповісти
У перший раз на цьому ресурсі?
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13.05.2024 15:14 Відповісти
Заспокойтесь: він нам нічого не должен, але Харків обіцяний ще до початку вторгнення
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13.05.2024 14:33 Відповісти
ну якось так може бути, ми ж незнаємо що він там в Омані ***** наобіцяв.
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13.05.2024 19:56 Відповісти
зеленський, будь ти проклят у віках зі своїм кодляком!
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13.05.2024 14:36 Відповісти
Та ****** гуси! А в Черкасах ***** фонтани запускають! Кончені тварі! Як так
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13.05.2024 14:36 Відповісти
Где добровольческие отряды? Неужели хотите лечь под свино монгольское отребье? Каждый украинец казак должен драться. Свобода или смерть
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13.05.2024 15:00 Відповісти
чекають на тебе, виключно в якості командира!
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13.05.2024 16:10 Відповісти
ПРЕБІЛЬШЕННЯ ?
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13.05.2024 15:13 Відповісти
Ось Вам і майбутні переговори України "з позиції сили"...........
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13.05.2024 15:45 Відповісти
Лютий треш!!! Таке враження що влада сама вже напрошується на Майдан!
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13.05.2024 17:17 Відповісти
Донатимо на фонд Бутусова!
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13.05.2024 17:58 Відповісти
Ничего нового на северном фронте...Всё идёт по плану, по графику...Сдаём территории и миста...национальный вид спорта бег по граблям....Жалко только что по голове получают патриоты, военные, а бубосик с дермаком и ко ни при чėм...Что нужно понятно...но возникает вопрос перечень необходимого точно полный? Я там не вижу лопаты...они что уже не нужны хватает? И мне кажеться что было бы хорошо добавить вилы и верёвки с мылом...На Крещатике столбы же есть....А орки настоящие сволочи бубосик так заглядывал им в глаза просил ненаступать хотя бы до окончания вселенного саммита мира, никогда такого небыло чтобы орки не сдержали слова и вот опять...Не надо переживать...вот вот по гавномарофону обявят о новом контрнаступе и возможно сырский будет наступать аж до Днипра.....Я преколняюсь перед Героями которые бються с орками насмерть, но не перестаю поражатся терпению украинского народа...Я впевненый что мазолистая и крепкая рука народа наконец то возьмёт за фаберже всех етих тварей, которые не то што бездеийсдвует но возникает подозрение что играют на руку оркам....
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13.05.2024 18:26 Відповісти
На це хрипатий відповість як завжди потужним відосиком
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13.05.2024 18:28 Відповісти
Він на морі в Іспанії. Йому ніколи
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13.05.2024 21:46 Відповісти
ПДФО вже розділили і відправили по офшорам? Ну так, а що робити залишилося тільки пропонувати мерам негайно припинити фінансувати лікарні та школи і зайнятися обороною, бо у нас немає уряду та й през-та який за тиждень буде із повноваженнями "легитимного" януковоща.
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13.05.2024 19:51 Відповісти
Гундосик-малоросик запише нам видосик...
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13.05.2024 19:59 Відповісти
класс, просто зашибись, кучу бабла выкинули на укрепления и опять сборы на обмундирование. Зачем тогда вообще это зелёное шобло нужно если оно не в состоянии управлять страной нормально. Вот бляха раз за разом всю историю в критические моменты для нашей страны какие-то дегенераты стоят у руля. Как сглазил кто-то честное слово
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13.05.2024 20:03 Відповісти
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13.05.2024 22:25 Відповісти
Ні чого не розумію там же Кролик с Петею забор будували і укріплення,чи то я вже діменцію маю...
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14.05.2024 00:41 Відповісти
Так само будували як і ці зелені зрадники й мародери
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14.05.2024 14:41 Відповісти
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