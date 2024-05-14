Бійці 57-ї бригади, що захищає Вовчанськ, отримали 200 FPV-дронів та техніку. ФОТО

Петро Порошенко з командою волонтерів сьогодні приїхав на Харківщину. На околицях Вовчанська політик передав дрони і техніку військовим, які обороняють місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко відгукнувся на заклик головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова – бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади отримали 200 FPV-дронів, квадроцикли, "Мавіки", детектори дронів "Ванільний цукорок", засоби РЕБ, "Старлінки", генератори та пересувну авторемонтну майстерню. Бригада зараз стримує російську навалу на Харківщині.

"Ми знаходимося біля Вовчанська. Коли ми почули про гостру потребу в дронах, в техніці, в генераторах, в системах РЕБ, системах ідентифікації ворожих дронів, ми намагалися буквально за 12 годин зібрати по всім складам все, що ми маємо для того, щоб привезти нашим бригадам. Ми привезли сьогодні 10-ти дюймові "Мольфари", самі дефіцитні. Все, що ми мали, 100 "Мольфарів" ми передаємо 57-й бригаді. Також знайшли ще 100 8-дюймових "Мольфарів". Їх теж передаємо 57-й", – розповів Порошенко.

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Пересувна майстерня, говорить Порошенко, призначалась на інший напрямок, але вирішили її віддати у 57-му бригаду.

Артилеристам 47-ї бригади привезли зарядні станції "Bluetti", 20 детекторів "Ванільний цукорок" і генератори.

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