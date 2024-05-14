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Новости Война
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В Волчанске исчезли двое волонтеров, их могли расстрелять оккупанты, - полиция Харьковщины

У Вовчанську зникли двоє волонтерів, їх могли розстріляти окупанти, - поліція Харківщини

В городе Волчанск, что на севере Харьковщины, исчезли двое волонтеров. По предварительным данным полиции, их обстреляли российские захватчики.

Об этом сообщил в социальной сети Facebook начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что волонтеры на собственном автомобиле поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать местную семью. Однако к месту назначения они так и не доехали - по дороге волонтеры исчезли.

По словам Болвинова, полиция уже расследует это дело. По предварительной информации, мужчин расстреляли российские захватчики.

"Мы уже расследуем это дело, и к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил", - говорится в сообщении представителя Нацполиции.

Кроме этого, полицейский рассказал, что 19-летний свидетель по этому делу тоже стал жертвой оккупантов. Он приехал в Волчанск к бабушке, чтобы помочь родным выбраться из города.

"Пока собирали вещи, в дом ворвались вооруженные российские военные, парня раздели и бросили в подвал. Он пытался убегать - тогда по нему открыли огонь. Чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома", - рассказал Болвинов.

Представитель Нацполиции добавил, что и юноша, и его бабушка сейчас находятся в безопасности - их удалось вовремя эвакуировать.

Ситуация на пограничье Харьковщины

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

По состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Генштаб сообщал, что в результате интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянка. Также по данным Генштаба, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Автор: 

Нацполиция (16437) Харьковщина (5577) волонтеры (2632) военные преступления (1430) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+8
нєнє.
я про вовчанськ.
не про ліси, які за рік, повинні були бути заміновані в три поверхи, всім можливим і не можливим.
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14.05.2024 17:54
+7
противники зради та кацапського іпсо, поясніть мені.
вовчаськ окупований?
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14.05.2024 17:42
+5
Не везде же изгнали. Тот же Кернес сидел в Харькове до смерти. Но в 19 году произошло событие - люди проголосовали за возвращение рыгов, за всяких Шариев и прочее. В местные советы. А эти люди далеко не патриоты. Мало того, те кто шел во власть ради карьеры просто примкнули к ним. Раньше бы они работали на Украину, а теперь работают на них.
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14.05.2024 18:05
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Эй Штырлыц, у тя это......апять сейчас ус сейчас отклеится.

Ану-ка пару контрольных:

1. У какой недо-страны сцарь КУЙло??

2. Чей Урым?

3. Кто у немытого овцейоба кадыкркина в гареме, РАБсияне или овцы???
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14.05.2024 17:48 Ответить
противники зради та кацапського іпсо, поясніть мені.
вовчаськ окупований?
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14.05.2024 17:42 Ответить
Карту бачив? Там до кордону 5 км., лінії оборони сплошної там немає, кацапи шаряться по лісам.
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14.05.2024 17:45 Ответить
нєнє.
я про вовчанськ.
не про ліси, які за рік, повинні були бути заміновані в три поверхи, всім можливим і не можливим.
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14.05.2024 17:54 Ответить
Може колись розкажуть, що вони там мінували, готовились два роки, ген штаб інспектував, військова адміністрація працювала, як до діла - в лужу пердь...
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14.05.2024 17:57 Ответить
Город поделен рекой, идущей примерно вдоль границы. Со стороны реки ближе к границе - в основном пром зоны. Там войска РФ уже точно есть. Есть видео как БМП РДК, едет по улице и стреляет из пушки по мясокомбинату. Есть видео как взрывают мост через реку в городе. Похоже северная часть города в какой то мере захвачена. По южной, за рекою, никаких видео доказательств присутствия войск РФ я пока не видел.
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14.05.2024 18:41 Ответить
Правда. Як правда те, що росія навіть таку уРодіну вже третій рік здолати не може.
Щось ну зовсім не хочеться ставати гражданіном уРодіни, яка не може.
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14.05.2024 17:55 Ответить
Украина просто слишком большая. Тот факт что Россия захватила огромные территории уже катастрофа, но такие как ты слишком тупые чтобы это понять. У вас Россия какой-то монстр, а Украина на уровне развития примитивных аборигенов с палками.
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14.05.2024 17:57 Ответить
Почитайте про операцію "Буря в пустелі".
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14.05.2024 17:59 Ответить
Повторю тебе еще раз. Постоянная потеря территорий это диагноз. Это ненормально. Размеры России сопоставимы с Украиной. С такой развитой страной как Украина никто не воевал со времен второй мировой из крупных стран.

Ирак крутой пример, но он как раз показывает мощь США. Но Ирак слабее нас.
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14.05.2024 18:01 Ответить
Размеры России сопоставимы с Украиной.
На мапу подивіться.
Ирак слабее нас.
З Вікіпедії:
1,000,000+ soldiers (~600,000 in Kuwait)
5,500 tanks
700+ aircraft
3,000 artillery systems
Україна скільки мала на початок війни? Авіації, артилерії, танків, солдатів?
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14.05.2024 18:05 Ответить
Так посмотри на карту. Про Ирак я тебе написал. Я вот думаю что будь США на месте России, то они бы также не смогли взять Киев. Но можешь верить, что это просто Россия слабая.
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14.05.2024 18:08 Ответить
З Вікіпедії.
Площа росії 17 098 246 кв.км.
Площа України 603 700 кв.км.

17 098 246 / 603 700 = 28,3.
Дійсно, співставна. Тільки різниця у майже три десятки разів.
росія не слабка, ресурсів у неї більше, ніж у будь-кого у світі.
росія безтолкова і бридка. Тому тільки ресурси і рятують.
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14.05.2024 18:14 Ответить
Только вся Украина обитаема, а Россия наоборот. Россию спасают не ресурсы, а то что просто они лучше нас. Хватит все списывать на ресурсы. Россия умнее, Россия смелее, Россия расчетливее. Это не предрешено. Украинцы сами решили что у них нет шансов и ведут себя так.
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14.05.2024 18:16 Ответить
Вообще я не какой-то охрененный патриот и прочее. Но вот тот дискурс который Украине навязывают что Украина слабее России и может быть только жертвой это буквально вторая худшая вещь после коррупции на которую всем плевать.
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14.05.2024 18:18 Ответить
Тоді чекайте, бажано не виходячи на вулицю, а то ТЦК утилізує.
Невдовзі прийдуть і звільнять.
Тільки чим вибачати своє знаходження під оккупацієй укрофашістов будете?
Он бачили, що розумні, сміливі та далекоглядні зробили.
Зайшли і розстріляли.
Мають же моральне право вичищати нижчих істот зі свого жізнєнного пространства.
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14.05.2024 18:20 Ответить
Неспроможність досі здолати оце утворення свідчить тільки про те, що росія має лише перевагу в розмірах. Все інше - нічим не краще.
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14.05.2024 18:01 Ответить
То кацапський бот, який щойно зареєструвався і постійно міняє прапори. В спам його
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14.05.2024 18:31 Ответить
В Украине буквально все совковые офицеры, которые имели раньше портретик Путина на тумбочке, все чиновники, которые хотели чтобы было как в России, все ватники мечтающие об СССР в 22 году резко перекрасились и начали рассказывать о патриотизме. Но там патриотизм и не ночевал. Некоторые просто стали п..деть, а некоторые открыто еще работают на Россию и против бандер.
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14.05.2024 17:59 Ответить
Не везде же изгнали. Тот же Кернес сидел в Харькове до смерти. Но в 19 году произошло событие - люди проголосовали за возвращение рыгов, за всяких Шариев и прочее. В местные советы. А эти люди далеко не патриоты. Мало того, те кто шел во власть ради карьеры просто примкнули к ним. Раньше бы они работали на Украину, а теперь работают на них.
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14.05.2024 18:05 Ответить
Есть же много примеров когда чиновник во времена Порошенка там что-то открывал, создавал проекты, вообще старался, а сейчас за него уголовка так как он украл что-то начиная с 20ых годов. Если бы власть не сменилась, то эти люди не были ворами. Но суть не в них как бы. И я не о том писал.
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14.05.2024 18:07 Ответить
Ну я не по лозунгам, а как это работает. Кто во что верил мне все равно. Для меня все стало понятно когда олигархи по каналам запустили Плеве Кача, чтобы украинцы вместо продолжения революции начали жалеть что погибло 100 человек, а потом Россия вторглась и людям уже не до них было.

Мне вот интересно как можно людей сейчас отвлечь.
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14.05.2024 18:14 Ответить
А що - повинні були ? Хіба Майдан забрався через олігархів ?
Як на мене він стався через узурпацію влади кремлівськими маріонетками , а ще через те що влада дозволила собі - розпустити руки . В результаті чого постраждав президент , генпрокурор , міністри силовики , і дві парламентські партії . Хоча одна з них все ж відродилась пізніше ,тільки з іншою назвою ,, бо деяка несвідома частина суспільства , вперто не хотіла розпрощатись з ілюзіями і знову обрала кремлівських шісток в парламент .
Ренат рекламував себе на своєму особистому каналі , то що тобі тут дивного ?
Ти б краще переймався своїми гнидами , рюзкій , котрі тебе - грабят . Своїм, ми й без тебе якось - дамо лад .
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14.05.2024 19:27 Ответить
Майдан зібрався через узурпацію влади кучкою "сім'ї" донецького зека януковича, коли яник замість того, щоб підписати асоціацію з ЄС, про що обіцяв наріду, послав цей нарід туди, а Кіля бімба прийняв постанову про зближення з кацапами. До керування краєною долучився такий собі синуля Сашко стоматолог зі своєю сворою( яка сьогодні допомагає Херпіду), розікрали майже все державне майно, віджали бізнгес, який ще якось до них працював і спусковим гачком стало побиття студентів, які вийшли на Майдан.
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14.05.2024 19:57 Ответить
. До чого тут твій - ізик , дебіл руснявий .? Коли від тебе , від твоїх коментарів - за кілометр кацапом тхне .! Я вас сволоту - нюхом чую ,, хоч би ти й на китайській тут белькотів .
..
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14.05.2024 20:08 Ответить
ТИ ПОЦ!!!!
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14.05.2024 20:46 Ответить
Я не думаю что в России сильно лучше. Так что дело не в дипломах. А именно в руководстве.
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14.05.2024 18:09 Ответить
а ти вже об'ївся маци , чи щей пісних відром навалив ?
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14.05.2024 18:28 Ответить
У Вовчанську зникли двоє волонтерів і багато інших, про яких пока не пишуть. І це їх особиста вина, що вірили шмарафону, що все окей і все надійно захищено, що скрізь побудовані захисні укріплення, Навіть Вова "зуб давав" з фоткою звідти. Потрібно було давно вимкнути той шмарафон. Чомусь впевнений, у жодного з них не було "Експрессо", "прямого", чи "5-го". Хто мав інші канл ЗМІ і свою логіку, той втік. Мало їх вчила доля, коли обіцяли шашлики і Бучанам і Гостомельчнам сидіти вдома?
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14.05.2024 20:03 Ответить
Так в Вовчанську немає кацапів! Чи брехня на марафоні не узгоджена?
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14.05.2024 20:42 Ответить
 
 