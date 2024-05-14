В Волчанске исчезли двое волонтеров, их могли расстрелять оккупанты, - полиция Харьковщины

В городе Волчанск, что на севере Харьковщины, исчезли двое волонтеров. По предварительным данным полиции, их обстреляли российские захватчики.

Об этом сообщил в социальной сети Facebook начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что волонтеры на собственном автомобиле поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать местную семью. Однако к месту назначения они так и не доехали - по дороге волонтеры исчезли.

По словам Болвинова, полиция уже расследует это дело. По предварительной информации, мужчин расстреляли российские захватчики.

"Мы уже расследуем это дело, и к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил", - говорится в сообщении представителя Нацполиции.

Кроме этого, полицейский рассказал, что 19-летний свидетель по этому делу тоже стал жертвой оккупантов. Он приехал в Волчанск к бабушке, чтобы помочь родным выбраться из города.

"Пока собирали вещи, в дом ворвались вооруженные российские военные, парня раздели и бросили в подвал. Он пытался убегать - тогда по нему открыли огонь. Чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома", - рассказал Болвинов.

Представитель Нацполиции добавил, что и юноша, и его бабушка сейчас находятся в безопасности - их удалось вовремя эвакуировать.

Ситуация на пограничье Харьковщины

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

По состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Генштаб сообщал, что в результате интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянка. Также по данным Генштаба, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.