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У Вовчанську зникли двоє волонтерів, їх могли розстріляти окупанти, - поліція Харківщини

У Вовчанську зникли двоє волонтерів, їх могли розстріляти окупанти, - поліція Харківщини

У місті Вовчанськ, що на півночі Харківщини, зникли двоє волонтерів. За попередніми даними поліції, їх обстріляли російські загарбники.

Про це повідомив у соціальній мережі Facebook начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що волонтери на власному автомобілі поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати місцеву родину. Однак до місця призначення вони так і не доїхали - дорогою волонтери зникли.

За словами Болвінова, поліція вже розслідує цю справу. За попередньою інформацією, чоловіків розстріляли російські загарбники.

"Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - йдеться у повідомленні представника Нацполіції.

Крім цього, поліцейський розповів, що 19-річний свідок у цій справі теж став жертвою окупантів. Він приїхав у Вовчанськ до бабусі, щоб допомогти рідним вибратися з міста.

"Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати - тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку", - розповів Болвінов.

Представник Нацполіції додав, що і юнак, і його бабуся наразі перебувають у безпеці - їх вдалося вчасно евакуювати.

Ситуація на прикордонні Харківщини

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Станом на 10.00 14 травня 2024 року Генштаб повідомляв, що внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Також за даними Генштабу, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Автор: 

Нацполіція (15142) Харківщина (6054) волонтери (1331) воєнні злочини (1855) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+8
нєнє.
я про вовчанськ.
не про ліси, які за рік, повинні були бути заміновані в три поверхи, всім можливим і не можливим.
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14.05.2024 17:54
+7
противники зради та кацапського іпсо, поясніть мені.
вовчаськ окупований?
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14.05.2024 17:42
+5
Не везде же изгнали. Тот же Кернес сидел в Харькове до смерти. Но в 19 году произошло событие - люди проголосовали за возвращение рыгов, за всяких Шариев и прочее. В местные советы. А эти люди далеко не патриоты. Мало того, те кто шел во власть ради карьеры просто примкнули к ним. Раньше бы они работали на Украину, а теперь работают на них.
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14.05.2024 18:05
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Эй Штырлыц, у тя это......апять сейчас ус сейчас отклеится.

Ану-ка пару контрольных:

1. У какой недо-страны сцарь КУЙло??

2. Чей Урым?

3. Кто у немытого овцейоба кадыкркина в гареме, РАБсияне или овцы???
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14.05.2024 17:48 Відповісти
противники зради та кацапського іпсо, поясніть мені.
вовчаськ окупований?
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14.05.2024 17:42 Відповісти
Карту бачив? Там до кордону 5 км., лінії оборони сплошної там немає, кацапи шаряться по лісам.
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14.05.2024 17:45 Відповісти
нєнє.
я про вовчанськ.
не про ліси, які за рік, повинні були бути заміновані в три поверхи, всім можливим і не можливим.
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14.05.2024 17:54 Відповісти
Може колись розкажуть, що вони там мінували, готовились два роки, ген штаб інспектував, військова адміністрація працювала, як до діла - в лужу пердь...
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14.05.2024 17:57 Відповісти
Город поделен рекой, идущей примерно вдоль границы. Со стороны реки ближе к границе - в основном пром зоны. Там войска РФ уже точно есть. Есть видео как БМП РДК, едет по улице и стреляет из пушки по мясокомбинату. Есть видео как взрывают мост через реку в городе. Похоже северная часть города в какой то мере захвачена. По южной, за рекою, никаких видео доказательств присутствия войск РФ я пока не видел.
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14.05.2024 18:41 Відповісти
Правда. Як правда те, що росія навіть таку уРодіну вже третій рік здолати не може.
Щось ну зовсім не хочеться ставати гражданіном уРодіни, яка не може.
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14.05.2024 17:55 Відповісти
Украина просто слишком большая. Тот факт что Россия захватила огромные территории уже катастрофа, но такие как ты слишком тупые чтобы это понять. У вас Россия какой-то монстр, а Украина на уровне развития примитивных аборигенов с палками.
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14.05.2024 17:57 Відповісти
Почитайте про операцію "Буря в пустелі".
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14.05.2024 17:59 Відповісти
Повторю тебе еще раз. Постоянная потеря территорий это диагноз. Это ненормально. Размеры России сопоставимы с Украиной. С такой развитой страной как Украина никто не воевал со времен второй мировой из крупных стран.

Ирак крутой пример, но он как раз показывает мощь США. Но Ирак слабее нас.
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14.05.2024 18:01 Відповісти
Размеры России сопоставимы с Украиной.
На мапу подивіться.
Ирак слабее нас.
З Вікіпедії:
1,000,000+ soldiers (~600,000 in Kuwait)
5,500 tanks
700+ aircraft
3,000 artillery systems
Україна скільки мала на початок війни? Авіації, артилерії, танків, солдатів?
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14.05.2024 18:05 Відповісти
Так посмотри на карту. Про Ирак я тебе написал. Я вот думаю что будь США на месте России, то они бы также не смогли взять Киев. Но можешь верить, что это просто Россия слабая.
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14.05.2024 18:08 Відповісти
З Вікіпедії.
Площа росії 17 098 246 кв.км.
Площа України 603 700 кв.км.

17 098 246 / 603 700 = 28,3.
Дійсно, співставна. Тільки різниця у майже три десятки разів.
росія не слабка, ресурсів у неї більше, ніж у будь-кого у світі.
росія безтолкова і бридка. Тому тільки ресурси і рятують.
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14.05.2024 18:14 Відповісти
Только вся Украина обитаема, а Россия наоборот. Россию спасают не ресурсы, а то что просто они лучше нас. Хватит все списывать на ресурсы. Россия умнее, Россия смелее, Россия расчетливее. Это не предрешено. Украинцы сами решили что у них нет шансов и ведут себя так.
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14.05.2024 18:16 Відповісти
Вообще я не какой-то охрененный патриот и прочее. Но вот тот дискурс который Украине навязывают что Украина слабее России и может быть только жертвой это буквально вторая худшая вещь после коррупции на которую всем плевать.
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14.05.2024 18:18 Відповісти
Тоді чекайте, бажано не виходячи на вулицю, а то ТЦК утилізує.
Невдовзі прийдуть і звільнять.
Тільки чим вибачати своє знаходження під оккупацієй укрофашістов будете?
Он бачили, що розумні, сміливі та далекоглядні зробили.
Зайшли і розстріляли.
Мають же моральне право вичищати нижчих істот зі свого жізнєнного пространства.
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14.05.2024 18:20 Відповісти
Неспроможність досі здолати оце утворення свідчить тільки про те, що росія має лише перевагу в розмірах. Все інше - нічим не краще.
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14.05.2024 18:01 Відповісти
То кацапський бот, який щойно зареєструвався і постійно міняє прапори. В спам його
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14.05.2024 18:31 Відповісти
В Украине буквально все совковые офицеры, которые имели раньше портретик Путина на тумбочке, все чиновники, которые хотели чтобы было как в России, все ватники мечтающие об СССР в 22 году резко перекрасились и начали рассказывать о патриотизме. Но там патриотизм и не ночевал. Некоторые просто стали п..деть, а некоторые открыто еще работают на Россию и против бандер.
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14.05.2024 17:59 Відповісти
Не везде же изгнали. Тот же Кернес сидел в Харькове до смерти. Но в 19 году произошло событие - люди проголосовали за возвращение рыгов, за всяких Шариев и прочее. В местные советы. А эти люди далеко не патриоты. Мало того, те кто шел во власть ради карьеры просто примкнули к ним. Раньше бы они работали на Украину, а теперь работают на них.
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14.05.2024 18:05 Відповісти
Есть же много примеров когда чиновник во времена Порошенка там что-то открывал, создавал проекты, вообще старался, а сейчас за него уголовка так как он украл что-то начиная с 20ых годов. Если бы власть не сменилась, то эти люди не были ворами. Но суть не в них как бы. И я не о том писал.
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14.05.2024 18:07 Відповісти
Ну я не по лозунгам, а как это работает. Кто во что верил мне все равно. Для меня все стало понятно когда олигархи по каналам запустили Плеве Кача, чтобы украинцы вместо продолжения революции начали жалеть что погибло 100 человек, а потом Россия вторглась и людям уже не до них было.

Мне вот интересно как можно людей сейчас отвлечь.
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14.05.2024 18:14 Відповісти
А що - повинні були ? Хіба Майдан забрався через олігархів ?
Як на мене він стався через узурпацію влади кремлівськими маріонетками , а ще через те що влада дозволила собі - розпустити руки . В результаті чого постраждав президент , генпрокурор , міністри силовики , і дві парламентські партії . Хоча одна з них все ж відродилась пізніше ,тільки з іншою назвою ,, бо деяка несвідома частина суспільства , вперто не хотіла розпрощатись з ілюзіями і знову обрала кремлівських шісток в парламент .
Ренат рекламував себе на своєму особистому каналі , то що тобі тут дивного ?
Ти б краще переймався своїми гнидами , рюзкій , котрі тебе - грабят . Своїм, ми й без тебе якось - дамо лад .
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14.05.2024 19:27 Відповісти
Майдан зібрався через узурпацію влади кучкою "сім'ї" донецького зека януковича, коли яник замість того, щоб підписати асоціацію з ЄС, про що обіцяв наріду, послав цей нарід туди, а Кіля бімба прийняв постанову про зближення з кацапами. До керування краєною долучився такий собі синуля Сашко стоматолог зі своєю сворою( яка сьогодні допомагає Херпіду), розікрали майже все державне майно, віджали бізнгес, який ще якось до них працював і спусковим гачком стало побиття студентів, які вийшли на Майдан.
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14.05.2024 19:57 Відповісти
. До чого тут твій - ізик , дебіл руснявий .? Коли від тебе , від твоїх коментарів - за кілометр кацапом тхне .! Я вас сволоту - нюхом чую ,, хоч би ти й на китайській тут белькотів .
..
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14.05.2024 20:08 Відповісти
ТИ ПОЦ!!!!
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14.05.2024 20:46 Відповісти
Я не думаю что в России сильно лучше. Так что дело не в дипломах. А именно в руководстве.
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14.05.2024 18:09 Відповісти
а ти вже об'ївся маци , чи щей пісних відром навалив ?
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14.05.2024 18:28 Відповісти
У Вовчанську зникли двоє волонтерів і багато інших, про яких пока не пишуть. І це їх особиста вина, що вірили шмарафону, що все окей і все надійно захищено, що скрізь побудовані захисні укріплення, Навіть Вова "зуб давав" з фоткою звідти. Потрібно було давно вимкнути той шмарафон. Чомусь впевнений, у жодного з них не було "Експрессо", "прямого", чи "5-го". Хто мав інші канл ЗМІ і свою логіку, той втік. Мало їх вчила доля, коли обіцяли шашлики і Бучанам і Гостомельчнам сидіти вдома?
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14.05.2024 20:03 Відповісти
Так в Вовчанську немає кацапів! Чи брехня на марафоні не узгоджена?
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14.05.2024 20:42 Відповісти
 
 