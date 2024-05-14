У Вовчанську зникли двоє волонтерів, їх могли розстріляти окупанти, - поліція Харківщини

У місті Вовчанськ, що на півночі Харківщини, зникли двоє волонтерів. За попередніми даними поліції, їх обстріляли російські загарбники.

Про це повідомив у соціальній мережі Facebook начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що волонтери на власному автомобілі поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати місцеву родину. Однак до місця призначення вони так і не доїхали - дорогою волонтери зникли.

За словами Болвінова, поліція вже розслідує цю справу. За попередньою інформацією, чоловіків розстріляли російські загарбники.

"Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - йдеться у повідомленні представника Нацполіції.

Крім цього, поліцейський розповів, що 19-річний свідок у цій справі теж став жертвою окупантів. Він приїхав у Вовчанськ до бабусі, щоб допомогти рідним вибратися з міста.

"Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати - тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку", - розповів Болвінов.

Представник Нацполіції додав, що і юнак, і його бабуся наразі перебувають у безпеці - їх вдалося вчасно евакуювати.

Ситуація на прикордонні Харківщини

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Станом на 10.00 14 травня 2024 року Генштаб повідомляв, що внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Також за даними Генштабу, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.