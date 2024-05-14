За 2024 год в Харьковской области были установлены десятки тысяч мин, - Генштаб ВСУ
В Харьковской области за 2024 год инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки ВСУ были установлены десятки тысяч мин.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Подразделениями инженерных войск Вооруженных Сил Украины постоянно проводится работа по повышению живучести войск (сил) путем выполнения мероприятий инженерного оборудования оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения, что в свою очередь включает выполнение мероприятий по фортификационному оборудованию и наращиванию системы инженерных заграждений (минно-взрывных и невзрывных)", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что мероприятия по фортификационному оборудованию - это постоянный процесс, линия обороны требует постоянного содержания, совершенствования и восстановления.
Непосредственно на подразделения инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ, возложены задачи по оборудованию второго оборонительного рубежа и оказания помощи общевойсковым подразделениям ВС Украины по оборудованию первого оборонительного рубежа на отдельных участках фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивиться на мапу!
А ми переживали.
Намагаються прикритися словесним поносом, ніби димовою завісою.
- Ми будемо працювати ще краще!
Совком аж засмерділо...
Для прискорення темпів розмінування Харківщини потрібно 1,5 тис. саперів і 20 спеціальних машин.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, присвяченого розмінуванню області, передає кореспондент Укрінформу.
"Для прискорення розмінування деокупованих територій потрібно ще 300 груп, це 1500 фахівців. Ми готові їх прийняти. Також потрібно ще 20 машин механічного https://www.ukrinform.ua/tag-rozminuvanna розмінування ", - сказав керівник області. За інформацією Синєгубова, зараз залучені 138 саперних розрахунків, це 543 фахівці з ДСНС, ЗСУ, поліції, Держслужби спецтранспорту. Від ДСНС залучається 10 машин розмінування. Як повідомлялося, на Харківщині понад 570 тис. га сільськогосподарських земель потребують розмінування. Крім того, потрібно розмінувати 343 км доріг державного значення, 3040 км - місцевого значення; 800 км інфраструктури Укрзалізниці; 1014 км залізничних колій.
Вибори. Негайно
Поправка: одна мина - на 10 погонных метров линии обороны. Которая в глубину должна быть хотя бы километров 10 - 15. И того 1 мина на 0.1 - 0.15 квадратных километров.