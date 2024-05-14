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Новости Война
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За 2024 год в Харьковской области были установлены десятки тысяч мин, - Генштаб ВСУ

Встановлення протитанкової міни

В Харьковской области за 2024 год инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки ВСУ были установлены десятки тысяч мин.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделениями инженерных войск Вооруженных Сил Украины постоянно проводится работа по повышению живучести войск (сил) путем выполнения мероприятий инженерного оборудования оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения, что в свою очередь включает выполнение мероприятий по фортификационному оборудованию и наращиванию системы инженерных заграждений (минно-взрывных и невзрывных)", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что мероприятия по фортификационному оборудованию - это постоянный процесс, линия обороны требует постоянного содержания, совершенствования и восстановления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба ВСУ Баргилевич о Харьковском направлении: Если бы не подготовленные за последние два месяца резервы, то ситуация была бы значительно хуже

Непосредственно на подразделения инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ, возложены задачи по оборудованию второго оборонительного рубежа и оказания помощи общевойсковым подразделениям ВС Украины по оборудованию первого оборонительного рубежа на отдельных участках фронта.

Автор: 

Генштаб ВС (6234) минирование (1445) Харьковщина (5577) фортификации (118)


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Топ комментарии
+22
І всі вони під мільярдом дерев
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14.05.2024 17:23
+21
Воно і видно. Цілі кацапських дивізії підірвалися...в теорії.
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14.05.2024 17:21
+18
Питання де вони їх встановили, може попутали північ з півднем? Бо з дронов було видно що кацапи ідуть спокійно, колонами по два, чоловік по тридцять. Швидко Галушкіна того зняли, в перший день наступу, і куди його, на підвищення, до братів по розуму в генеральний штаб? Буде тепер інпектувати підлеглих?
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14.05.2024 17:23
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знято*
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14.05.2024 17:20 Ответить
Навіщо пусті слова?!

Дивиться на мапу!
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14.05.2024 17:25 Ответить
Нам мапи з 19 го показують.
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14.05.2024 17:28 Ответить
краще кажить про десятки тисяч мільонів...хто перевірить теріторія захвачена ворогом....
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14.05.2024 17:20 Ответить
Воно і видно. Цілі кацапських дивізії підірвалися...в теорії.
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14.05.2024 17:21 Ответить
Ну от, все ж нормально. Міни встановлено, фортифікації хбудовано.
А ми переживали.
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14.05.2024 17:22 Ответить
І всі вони під мільярдом дерев
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14.05.2024 17:23 Ответить
І 30 см. асфальту...
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14.05.2024 17:25 Ответить
На кожного кацапа які заходили по міні
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14.05.2024 17:23 Ответить
Питання де вони їх встановили, може попутали північ з півднем? Бо з дронов було видно що кацапи ідуть спокійно, колонами по два, чоловік по тридцять. Швидко Галушкіна того зняли, в перший день наступу, і куди його, на підвищення, до братів по розуму в генеральний штаб? Буде тепер інпектувати підлеглих?
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14.05.2024 17:23 Ответить
Ну і де вони?
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14.05.2024 17:26 Ответить
Вибросіла в пропасть(с)...
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14.05.2024 17:28 Ответить
Так Порошенко ж вкрав
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14.05.2024 17:38 Ответить
Хто це?
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14.05.2024 17:40 Ответить
Це був якийсь футболіст який казав "стадіон так стадіон".А що то за стадіон,хто там грав вже ніхто не пам"ятає...
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14.05.2024 17:48 Ответить
З переляку - сказати нічого - почали, як завжди, срати словами.
Намагаються прикритися словесним поносом, ніби димовою завісою.
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14.05.2024 17:27 Ответить
І хто ж їх викопав? Свині з трюфелями переплутали?
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14.05.2024 17:28 Ответить
Цє тільки один з багатьох варіантів...
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14.05.2024 17:35 Ответить
Ті і не закопували б...
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14.05.2024 17:50 Ответить
Нє, просто "********"
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14.05.2024 17:59 Ответить
вони відразу коло міліарда дерев і 4000$ вчителям
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14.05.2024 17:28 Ответить
і надпотужно та супер націоналістично зняті. історія нагадує розмінований Чонгар
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14.05.2024 17:29 Ответить
Поэтому русские зашли на украинскую землю легко, как на параде. Наверно взрыватели на все мины забыли поставить. Или с учебными их перепутали?
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14.05.2024 17:32 Ответить
І міни були, і фортифікаційні споруди були, а тупі кацапи їх просто не помітили.
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14.05.2024 17:33 Ответить
А ЦЕ ТОЧНО БУЛИ МІНИ А НЕ ГРОШІ В ОФШОРАХ?
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14.05.2024 17:41 Ответить
ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВЖЕ НІ ДО ЧОГО...РЕЗУЛЬТАТ БАЧИМО...ТОЙ САМИЙ ЩО І НА ЧОНГАРІ
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14.05.2024 17:42 Ответить
А ви впевнені,що міни встановлювали, а не розміновували? Судячи з останніх подій-то друге?
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14.05.2024 17:45 Ответить
Зауважу, що мудрий нарід цю владу дуже потужно обирав.
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14.05.2024 17:49 Ответить
- Ви тут ні..я не робите!

- Ми будемо працювати ще краще!

Совком аж засмерділо...
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14.05.2024 17:50 Ответить
За 2024 рік на Харківщині було встановлено десятки тисяч мін, - Генштаб ЗСУ Джерело: Розмінування земель Харківщини обговорили під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва, - Олег Синєгубов 11.04.2024

Для прискорення темпів розмінування Харківщини потрібно 1,5 тис. саперів і 20 спеціальних машин.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, присвяченого розмінуванню області, передає кореспондент Укрінформу.

"Для прискорення розмінування деокупованих територій потрібно ще 300 груп, це 1500 фахівців. Ми готові їх прийняти. Також потрібно ще 20 машин механічного https://www.ukrinform.ua/tag-rozminuvanna розмінування ", - сказав керівник області. За інформацією Синєгубова, зараз залучені 138 саперних розрахунків, це 543 фахівці з ДСНС, ЗСУ, поліції, Держслужби спецтранспорту. Від ДСНС залучається 10 машин розмінування. Як повідомлялося, на Харківщині понад 570 тис. га сільськогосподарських земель потребують розмінування. Крім того, потрібно розмінувати 343 км доріг державного значення, 3040 км - місцевого значення; 800 км інфраструктури Укрзалізниці; 1014 км залізничних колій.

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14.05.2024 17:53 Ответить
А після того там верещучка з д'єрмаком не шарилися? Якщо так-то мін там немає, вони спєци по розміновуванню.
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14.05.2024 17:54 Ответить
Чому проіпали? Добре виконали наказ свого начальства
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14.05.2024 19:02 Ответить
'встановлено', 'збудовано' і т. д. А що по факту? дбр працює у нас чи ні? виходить, що ні, бо ворюги почуваються аж занадто комфортно, в армії також. Слід було б пильніше придивитися до командирів тилових частин і не тільки, бухгалтерів, логістів. Ті, що зараз успішно крадуть, займаючись 'забезпеченням армії'
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14.05.2024 18:07 Ответить
чи міни не кондеційні, чи сапери рукожопі? Але здаєтся все простіше. Чергова брехня зелених мерзотників
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14.05.2024 18:11 Ответить
Ага, тільки мін не має, може Порошенко винен чи миші з'їли?
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14.05.2024 18:11 Ответить
Нехай 300 000м кордону з Рашою. Нехай встановлено не 10, а 30 тис мін(30 000). Тобто на 10 погонних метрів - одна міна???!!! Нам вже не сцуть у очі, а серуть у рота, панове.

Вибори. Негайно
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14.05.2024 18:57 Ответить
То есть на 10 погонных метров - одна мина???!!!

Поправка: одна мина - на 10 погонных метров линии обороны. Которая в глубину должна быть хотя бы километров 10 - 15. И того 1 мина на 0.1 - 0.15 квадратных километров.
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14.05.2024 20:11 Ответить
Питання в іншому. Якщо це саботаж, то у Другу Світову таких розстрілювали. Але виграли війну. Чи може виграти війну, якщо сам Верховний Головнокомандувач - шпигун ворожий?
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15.05.2024 00:35 Ответить

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14.05.2024 19:02 Ответить
Возможно, где то так же и мины валяются кучей...
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14.05.2024 19:33 Ответить
Ой брешуть всі в янелоха
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14.05.2024 19:11 Ответить
Незрозуміло, чому так Чонгар і всі комунікації з Криму та в Крим які багаторазово замінували… Але окупаційні кацапські війська на другий день війни безперешкодно, як на параді зайняли Херсон, Нову Каховку. На третій день вода пішла до Криму , миттєво загублені Енергодар ЗАЕС. Також дуже легко були захоплені москалями решта нібито ретельно замінованих південних районів України. Така ганебна історія може повторитись і з Харківщиною .
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14.05.2024 19:14 Ответить
На папері встановили міни! Брехуни у всьому!
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14.05.2024 19:16 Ответить
Оце насмішили!
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14.05.2024 20:48 Ответить
Звиздять.
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14.05.2024 21:50 Ответить
Тогда вопрос! А кто нибудь из кацапов подорвался? Ну хоть один!?
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15.05.2024 08:53 Ответить
 
 