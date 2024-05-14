За 2024 год в Харьковской области были установлены десятки тысяч мин, - Генштаб ВСУ

В Харьковской области за 2024 год инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки ВСУ были установлены десятки тысяч мин.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделениями инженерных войск Вооруженных Сил Украины постоянно проводится работа по повышению живучести войск (сил) путем выполнения мероприятий инженерного оборудования оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения, что в свою очередь включает выполнение мероприятий по фортификационному оборудованию и наращиванию системы инженерных заграждений (минно-взрывных и невзрывных)", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что мероприятия по фортификационному оборудованию - это постоянный процесс, линия обороны требует постоянного содержания, совершенствования и восстановления.

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Непосредственно на подразделения инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ, возложены задачи по оборудованию второго оборонительного рубежа и оказания помощи общевойсковым подразделениям ВС Украины по оборудованию первого оборонительного рубежа на отдельных участках фронта.