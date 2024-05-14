За 2024 рік на Харківщині було встановлено десятки тисяч мін, - Генштаб ЗСУ

В Харківській області за 2024 рік інженерно-саперними підрозділами Сил підтримки ЗСУ було встановлено десятки тисяч мін.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділами інженерних військ Збройних Сил України постійно проводиться робота щодо підвищення живучості військ (сил) шляхом виконання заходів інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення, що в свою чергу включає виконання заходів з фортифікаційного обладнання та нарощення системи інженерних загороджень (мінно-вибухових та невибухових)", - ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що заходи з фортифікаційного обладнання - це постійний процес, лінія оборони потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення.

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Безпосередньо на підрозділи інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ, покладено завдання щодо обладнання другого оборонного рубежу та надання допомоги загальновійськовим підрозділам ЗС України щодо обладнання першого оборонного рубежу на окремих ділянках фронту.