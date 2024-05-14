За 2024 рік на Харківщині було встановлено десятки тисяч мін, - Генштаб ЗСУ
В Харківській області за 2024 рік інженерно-саперними підрозділами Сил підтримки ЗСУ було встановлено десятки тисяч мін.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділами інженерних військ Збройних Сил України постійно проводиться робота щодо підвищення живучості військ (сил) шляхом виконання заходів інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення, що в свою чергу включає виконання заходів з фортифікаційного обладнання та нарощення системи інженерних загороджень (мінно-вибухових та невибухових)", - ідеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що заходи з фортифікаційного обладнання - це постійний процес, лінія оборони потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення.
Безпосередньо на підрозділи інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ, покладено завдання щодо обладнання другого оборонного рубежу та надання допомоги загальновійськовим підрозділам ЗС України щодо обладнання першого оборонного рубежу на окремих ділянках фронту.
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Для прискорення темпів розмінування Харківщини потрібно 1,5 тис. саперів і 20 спеціальних машин.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, присвяченого розмінуванню області, передає кореспондент Укрінформу.
"Для прискорення розмінування деокупованих територій потрібно ще 300 груп, це 1500 фахівців. Ми готові їх прийняти. Також потрібно ще 20 машин механічного https://www.ukrinform.ua/tag-rozminuvanna розмінування ", - сказав керівник області. За інформацією Синєгубова, зараз залучені 138 саперних розрахунків, це 543 фахівці з ДСНС, ЗСУ, поліції, Держслужби спецтранспорту. Від ДСНС залучається 10 машин розмінування. Як повідомлялося, на Харківщині понад 570 тис. га сільськогосподарських земель потребують розмінування. Крім того, потрібно розмінувати 343 км доріг державного значення, 3040 км - місцевого значення; 800 км інфраструктури Укрзалізниці; 1014 км залізничних колій.
Вибори. Негайно
Поправка: одна мина - на 10 погонных метров линии обороны. Которая в глубину должна быть хотя бы километров 10 - 15. И того 1 мина на 0.1 - 0.15 квадратных километров.