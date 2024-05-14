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Новини Війна
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За 2024 рік на Харківщині було встановлено десятки тисяч мін, - Генштаб ЗСУ

Встановлення протитанкової міни

В Харківській області за 2024 рік інженерно-саперними підрозділами Сил підтримки ЗСУ було встановлено десятки тисяч мін.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділами інженерних військ Збройних Сил України постійно проводиться робота щодо підвищення живучості військ (сил) шляхом виконання заходів інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення, що в свою чергу включає виконання заходів з фортифікаційного обладнання та нарощення системи інженерних загороджень (мінно-вибухових та невибухових)", - ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що заходи з фортифікаційного обладнання - це постійний процес, лінія оборони потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич про Харківський напрямок: Якби не підготовлені за останні два місяці резерви, то ситуація була б значно гіршою

Безпосередньо на підрозділи інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ, покладено завдання щодо обладнання другого оборонного рубежу та надання допомоги загальновійськовим підрозділам ЗС України щодо обладнання першого оборонного рубежу на окремих ділянках фронту.

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) мінування (1217) Харківщина (6054) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+22
І всі вони під мільярдом дерев
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14.05.2024 17:23
+21
Воно і видно. Цілі кацапських дивізії підірвалися...в теорії.
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14.05.2024 17:21
+18
Питання де вони їх встановили, може попутали північ з півднем? Бо з дронов було видно що кацапи ідуть спокійно, колонами по два, чоловік по тридцять. Швидко Галушкіна того зняли, в перший день наступу, і куди його, на підвищення, до братів по розуму в генеральний штаб? Буде тепер інпектувати підлеглих?
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14.05.2024 17:23
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14.05.2024 17:20 Відповісти
Навіщо пусті слова?!

Дивиться на мапу!
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14.05.2024 17:25 Відповісти
Нам мапи з 19 го показують.
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14.05.2024 17:28 Відповісти
краще кажить про десятки тисяч мільонів...хто перевірить теріторія захвачена ворогом....
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14.05.2024 17:20 Відповісти
Воно і видно. Цілі кацапських дивізії підірвалися...в теорії.
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14.05.2024 17:21 Відповісти
Ну от, все ж нормально. Міни встановлено, фортифікації хбудовано.
А ми переживали.
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14.05.2024 17:22 Відповісти
І всі вони під мільярдом дерев
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14.05.2024 17:23 Відповісти
І 30 см. асфальту...
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14.05.2024 17:25 Відповісти
На кожного кацапа які заходили по міні
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14.05.2024 17:23 Відповісти
Питання де вони їх встановили, може попутали північ з півднем? Бо з дронов було видно що кацапи ідуть спокійно, колонами по два, чоловік по тридцять. Швидко Галушкіна того зняли, в перший день наступу, і куди його, на підвищення, до братів по розуму в генеральний штаб? Буде тепер інпектувати підлеглих?
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14.05.2024 17:23 Відповісти
Ну і де вони?
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14.05.2024 17:26 Відповісти
Вибросіла в пропасть(с)...
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14.05.2024 17:28 Відповісти
Так Порошенко ж вкрав
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14.05.2024 17:38 Відповісти
Хто це?
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14.05.2024 17:40 Відповісти
Це був якийсь футболіст який казав "стадіон так стадіон".А що то за стадіон,хто там грав вже ніхто не пам"ятає...
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14.05.2024 17:48 Відповісти
З переляку - сказати нічого - почали, як завжди, срати словами.
Намагаються прикритися словесним поносом, ніби димовою завісою.
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14.05.2024 17:27 Відповісти
І хто ж їх викопав? Свині з трюфелями переплутали?
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14.05.2024 17:28 Відповісти
Цє тільки один з багатьох варіантів...
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14.05.2024 17:35 Відповісти
Ті і не закопували б...
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14.05.2024 17:50 Відповісти
Нє, просто "********"
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14.05.2024 17:59 Відповісти
вони відразу коло міліарда дерев і 4000$ вчителям
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14.05.2024 17:28 Відповісти
і надпотужно та супер націоналістично зняті. історія нагадує розмінований Чонгар
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14.05.2024 17:29 Відповісти
Поэтому русские зашли на украинскую землю легко, как на параде. Наверно взрыватели на все мины забыли поставить. Или с учебными их перепутали?
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14.05.2024 17:32 Відповісти
І міни були, і фортифікаційні споруди були, а тупі кацапи їх просто не помітили.
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14.05.2024 17:33 Відповісти
А ЦЕ ТОЧНО БУЛИ МІНИ А НЕ ГРОШІ В ОФШОРАХ?
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14.05.2024 17:41 Відповісти
ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВЖЕ НІ ДО ЧОГО...РЕЗУЛЬТАТ БАЧИМО...ТОЙ САМИЙ ЩО І НА ЧОНГАРІ
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14.05.2024 17:42 Відповісти
А ви впевнені,що міни встановлювали, а не розміновували? Судячи з останніх подій-то друге?
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14.05.2024 17:45 Відповісти
Зауважу, що мудрий нарід цю владу дуже потужно обирав.
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14.05.2024 17:49 Відповісти
- Ви тут ні..я не робите!

- Ми будемо працювати ще краще!

Совком аж засмерділо...
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14.05.2024 17:50 Відповісти
За 2024 рік на Харківщині було встановлено десятки тисяч мін, - Генштаб ЗСУ Джерело: Розмінування земель Харківщини обговорили під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва, - Олег Синєгубов 11.04.2024

Для прискорення темпів розмінування Харківщини потрібно 1,5 тис. саперів і 20 спеціальних машин.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва, присвяченого розмінуванню області, передає кореспондент Укрінформу.

"Для прискорення розмінування деокупованих територій потрібно ще 300 груп, це 1500 фахівців. Ми готові їх прийняти. Також потрібно ще 20 машин механічного https://www.ukrinform.ua/tag-rozminuvanna розмінування ", - сказав керівник області. За інформацією Синєгубова, зараз залучені 138 саперних розрахунків, це 543 фахівці з ДСНС, ЗСУ, поліції, Держслужби спецтранспорту. Від ДСНС залучається 10 машин розмінування. Як повідомлялося, на Харківщині понад 570 тис. га сільськогосподарських земель потребують розмінування. Крім того, потрібно розмінувати 343 км доріг державного значення, 3040 км - місцевого значення; 800 км інфраструктури Укрзалізниці; 1014 км залізничних колій.

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14.05.2024 17:53 Відповісти
А після того там верещучка з д'єрмаком не шарилися? Якщо так-то мін там немає, вони спєци по розміновуванню.
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14.05.2024 17:54 Відповісти
Чому проіпали? Добре виконали наказ свого начальства
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14.05.2024 19:02 Відповісти
'встановлено', 'збудовано' і т. д. А що по факту? дбр працює у нас чи ні? виходить, що ні, бо ворюги почуваються аж занадто комфортно, в армії також. Слід було б пильніше придивитися до командирів тилових частин і не тільки, бухгалтерів, логістів. Ті, що зараз успішно крадуть, займаючись 'забезпеченням армії'
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14.05.2024 18:07 Відповісти
чи міни не кондеційні, чи сапери рукожопі? Але здаєтся все простіше. Чергова брехня зелених мерзотників
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14.05.2024 18:11 Відповісти
Ага, тільки мін не має, може Порошенко винен чи миші з'їли?
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14.05.2024 18:11 Відповісти
Нехай 300 000м кордону з Рашою. Нехай встановлено не 10, а 30 тис мін(30 000). Тобто на 10 погонних метрів - одна міна???!!! Нам вже не сцуть у очі, а серуть у рота, панове.

Вибори. Негайно
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14.05.2024 18:57 Відповісти
То есть на 10 погонных метров - одна мина???!!!

Поправка: одна мина - на 10 погонных метров линии обороны. Которая в глубину должна быть хотя бы километров 10 - 15. И того 1 мина на 0.1 - 0.15 квадратных километров.
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14.05.2024 20:11 Відповісти
Питання в іншому. Якщо це саботаж, то у Другу Світову таких розстрілювали. Але виграли війну. Чи може виграти війну, якщо сам Верховний Головнокомандувач - шпигун ворожий?
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15.05.2024 00:35 Відповісти

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14.05.2024 19:02 Відповісти
Возможно, где то так же и мины валяются кучей...
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14.05.2024 19:33 Відповісти
Ой брешуть всі в янелоха
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14.05.2024 19:11 Відповісти
Незрозуміло, чому так Чонгар і всі комунікації з Криму та в Крим які багаторазово замінували… Але окупаційні кацапські війська на другий день війни безперешкодно, як на параді зайняли Херсон, Нову Каховку. На третій день вода пішла до Криму , миттєво загублені Енергодар ЗАЕС. Також дуже легко були захоплені москалями решта нібито ретельно замінованих південних районів України. Така ганебна історія може повторитись і з Харківщиною .
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14.05.2024 19:14 Відповісти
На папері встановили міни! Брехуни у всьому!
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14.05.2024 19:16 Відповісти
Оце насмішили!
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14.05.2024 20:48 Відповісти
Звиздять.
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14.05.2024 21:50 Відповісти
Тогда вопрос! А кто нибудь из кацапов подорвался? Ну хоть один!?
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15.05.2024 08:53 Відповісти
 
 