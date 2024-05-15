Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, - руководитель ГУ ЧП в Харьковской области Тимошко. ВИДЕО

По состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная.

Об этом отметил начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются активные бои на улицах Волчанска, ситуация крайне сложная", - отметил он.

По его словам, полиция сейчас находится в Волчанске и проводит эвакуацию населения.

"Враг занимает позиции на улицах города. Люди, пожалуйста, эвакуируйтесь" - призвал он.

Также читайте: В Волчанске исчезли двое волонтеров, их могли расстрелять оккупанты, - полиция Харьковщины

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток произошло 130 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих