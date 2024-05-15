Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, - руководитель ГУ ЧП в Харьковской области Тимошко. ВИДЕО
По состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная.
Об этом отметил начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаются активные бои на улицах Волчанска, ситуация крайне сложная", - отметил он.
По его словам, полиция сейчас находится в Волчанске и проводит эвакуацию населения.
"Враг занимает позиции на улицах города. Люди, пожалуйста, эвакуируйтесь" - призвал он.
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих
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Краще й не скажеш про ситуацію: буданга достеменно знав, ЗЄля знав, навіть вже "тіпа замінірували і укріпилися", але знову прой..об.
Таки вже на часі міняти ***..дєй! 👿
Ти що, село нерепане та неасхвальтоване із Падмасковья ?
Апостол Андрій сказав що Київ святий і кияни вже тисячу років тут моляться,
кацапка ти не митая! 👿
Знали ж падли за все і нічого не вдіяли. А, вдіяли - Залужного зі служби звільнили без почесті і засунули куди подалі, щоб не дай Бог не завадив прой_бувати далі.
До кордону 5 км, підкріплення кинути - як два пальці обісцяти.
https://twitter.com/i/status/1790437655567614347
одна біда: ні сам ЗІдер, ні його виборці вже ніхрена не пам'ятають де були, що бачили і про що вєщалі
Амнезія ЗЄльоной влади й її наріта
І Машовець, і інші люди писали, що основна мета цієї операції - відволікання резервів ЗСУ від місць можливого прориву оборони на Сході.
Бліцкрігу знов не вийшло, доводиться прокладати дорогу кістками.
Інакше виходить, що русня успішно наступає втричі меншими силами.
Ну а що, це ж русскіє. Русскій дух - одін боєц стоіт двух.
Президент Зеленський запевнив що українські військові до таких дій ворога.
Точно. А оборонительные укрепления администрации не строили, чтобы не было паники.
Перший раз він його здавав ще у січні 2022 р., але потім, у лютому, щось не зліпилось 👿
ну це без планів оточення Харкова або Сум
Ситому і мирному заходу привіт.
то за гріхоблудіє у кабінках на виборах у квітні 2019 р.
обрали Дитя Порока Бабломойського та мацкви,
тож їжте і кровью захлинайтесь !
.
https://www.youtube.com/shorts/jhBMb49njtg
Чомусь те, що будувалось при "клятому баризі" і звідки найвеличніше не відвело війська витримало 2 роки повномаштабного вторгнення (і до цього ще майже 8 років), а ті незламно побудовані потужні оборонні рубежі , про які навіть з прасок хрипіло найвеличніше, мало хто з захисників бачить.
Але на війні наживався Порох і був винний у всьому, а найвеличніше - потужний пабєдун!
Не переплутайте!
А чому поліція знов тікає?
Он в Запоріжжі їх зараз декілька тисяч лазить, на кожному куті по 2 поліцаї, місто біле від новеньких дастерів
Ось правда, і нічого, крім правди:
"Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано."
Джерело:
після того , як були звільнені територіі в Харківській обл.😡
Зелень у відставку і негайно !!
І головне- 70 відсотків дебілів сприймає на віру до цих пір...