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Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, - руководитель ГУ ЧП в Харьковской области Тимошко. ВИДЕО

По состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная.

Об этом отметил начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются активные бои на улицах Волчанска, ситуация крайне сложная", - отметил он.

По его словам, полиция сейчас находится в Волчанске и проводит эвакуацию населения.

"Враг занимает позиции на улицах города. Люди, пожалуйста, эвакуируйтесь" - призвал он.

Также читайте: В Волчанске исчезли двое волонтеров, их могли расстрелять оккупанты, - полиция Харьковщины

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток произошло 130 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих

Автор: 

Нацполиция (16458) Харьковщина (5577) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+40
Нічого не втримаєте під керівництвом ворогів і зрадників
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15.05.2024 11:04
+26
Треба якось повідомити про це генералу наступу Сирському....
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15.05.2024 11:03
+25
Зараз бубачка як збере ставку, як вдарить відосіками...
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15.05.2024 11:09
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15.05.2024 11:01 Ответить
+💯!

Краще й не скажеш про ситуацію: буданга достеменно знав, ЗЄля знав, навіть вже "тіпа замінірували і укріпилися", але знову прой..об.

Таки вже на часі міняти ***..дєй! 👿
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15.05.2024 11:53 Ответить
Не втримаємо Вовчанськ? Шкода, але це війна.
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15.05.2024 11:01 Ответить
Нічого не втримаєте під керівництвом ворогів і зрадників
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15.05.2024 11:04 Ответить
Якщо так думати,то можна просто нічого не робити,а просто сидіти на сайтах. Україну захищати потрібно, а не брехати про щось там. Учора відкинули від міста, сьогодні уже на вулицях міста бої. Чогож столиця не в біді,вона машини дорогі купляє.
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15.05.2024 11:23 Ответить
Я не брешу (намагаюсь не брехати), і дорогі авто теж не купляю (недорогих авто теж не купляю).
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15.05.2024 11:34 Ответить
Ви розмовляєте з жирним тролем, який ненавидить столицю та хоче її знищенння. Ну таке завдання у цієї троляки.
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15.05.2024 11:39 Ответить
Валентина, ти неодноразово була впіймата до ненависті до столиці України святого міста Київ

Ти що, село нерепане та неасхвальтоване із Падмасковья ?
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15.05.2024 11:58 Ответить
А в чому воно святе? В тому,що має 100 тисяч захисників, які повинні бути на фронті? Чи тому,що усе ППО там? Чи може святий зе? Досить мене за ваш вибір гнобити,я не мордва, а ви не Патріоти України, а місто комфорту.
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15.05.2024 12:06 Ответить
Не богохульствуй, валєнтіна!

Апостол Андрій сказав що Київ святий і кияни вже тисячу років тут моляться,

кацапка ти не митая! 👿
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15.05.2024 12:28 Ответить
Кацапка чи ні, но то що придурковата дуже помітно.
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15.05.2024 13:51 Ответить
Вовчанськ здамо, бо сенсу тримати його вже!!! немає. А от далі як і що???
Знали ж падли за все і нічого не вдіяли. А, вдіяли - Залужного зі служби звільнили без почесті і засунули куди подалі, щоб не дай Бог не завадив прой_бувати далі.
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15.05.2024 13:22 Ответить
Треба якось повідомити про це генералу наступу Сирському....
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15.05.2024 11:03 Ответить
Не заважайте йому фоткатись з бубачкой та дєрьмаком..
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15.05.2024 11:29 Ответить
Не залишайте тварин, хоча б відпустіть з прив'язі!!! Будьте людяними до друзів наших меньших!
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15.05.2024 11:06 Ответить
Позвольте, господа, позвольте. Їх же ще вчора заблокували...
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15.05.2024 11:07 Ответить
Вчора заблокували, сьогодні розблокувались.
До кордону 5 км, підкріплення кинути - як два пальці обісцяти.
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15.05.2024 11:10 Ответить
Mopдop по полной использует позорный запрет США и других стран не бить по его территории.

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15.05.2024 12:49 Ответить
І ще раз про потужні фортифікації на Харківщині. Пряма мова найвеличнішого:

https://twitter.com/i/status/1790437655567614347
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15.05.2024 11:07 Ответить
пАтужна промова 😕

одна біда: ні сам ЗІдер, ні його виборці вже ніхрена не пам'ятають де були, що бачили і про що вєщалі

Амнезія ЗЄльоной влади й її наріта
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15.05.2024 12:06 Ответить
думаю що ЗСУ відійдуть від Вовчанська,рашисти зрівнюють все з землею.
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15.05.2024 11:08 Ответить
Вчора ж Швілі казав шо наші роблять в місті зачистку
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15.05.2024 11:08 Ответить
Це вчора було. А сьогодні русня кинула в бій додаткові загони. З резервами у них порядок.
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15.05.2024 11:11 Ответить
ну так и всу так же ничего из основного из резервов не подтягивал разве что 1 мбр азова,хартия и кракен и так там на харьковщине стояли
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15.05.2024 11:12 Ответить
Якщо правда - це дуже добре.
І Машовець, і інші люди писали, що основна мета цієї операції - відволікання резервів ЗСУ від місць можливого прориву оборони на Сході.
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15.05.2024 11:18 Ответить
нема там Кракена...
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15.05.2024 11:36 Ответить
А Драпатии з підмогою - він же ж теж підсилив
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15.05.2024 11:13 Ответить
У відповідь русня кинула ще додаткових сил. Для них м'ясо - не проблема.
Бліцкрігу знов не вийшло, доводиться прокладати дорогу кістками.
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15.05.2024 11:19 Ответить
М'ясо для них теж проблема. І, зрештою, як 450 тис. кацапів закидують м'ясом мільйон українських силовиків?
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15.05.2024 11:43 Ответить

Інакше виходить, що русня успішно наступає втричі меншими силами.
Ну а що, це ж русскіє. Русскій дух - одін боєц стоіт двух.
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15.05.2024 11:46 Ответить
Господи, які ж у нас брехуни при владі. Вірити нікому не можна.
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15.05.2024 11:09 Ответить
С такой властью и врагов не надо!
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15.05.2024 11:09 Ответить
Зараз бубачка як збере ставку, як вдарить відосіками...
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15.05.2024 11:09 Ответить
Ще й потужно,
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15.05.2024 13:56 Ответить
ну так давайте туды пехоты тясяч 25 для начала даже наполовину обученных **** их по тылах копить?ладно понятно что на кордоне с белорашкой 100к стоит киев прикрывают но остальных можно было б и залучать,тысяч 400 точняк по тылам шаряться и это еще наверное заменшеная цифра
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15.05.2024 11:11 Ответить
откуда инфа про 400 тысяч
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15.05.2024 11:44 Ответить
Він шпійон, він знає.... 😕
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15.05.2024 12:08 Ответить
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові до таких дій ворога.

Точно. А оборонительные укрепления администрации не строили, чтобы не было паники.
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15.05.2024 11:12 Ответить
У бубачки є другий шанс здати Харків.
Перший раз він його здавав ще у січні 2022 р., але потім, у лютому, щось не зліпилось 👿
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15.05.2024 12:11 Ответить
Це є відповідью,чому звільнили Залужного.
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15.05.2024 13:58 Ответить
10 мало, буде від 20 до 30 км.
ну це без планів оточення Харкова або Сум
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15.05.2024 12:46 Ответить
Не даремно зеля з ермаком та арахамом в Оман їздили про щось з патрушевим пагаваріть
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15.05.2024 11:12 Ответить
Ось тобі і ситуація контрольована і усе до.....підготовлено. Може зе пора таки зійти з обігу і передати владу військовим без дерьмаків? А також буданова викинути з розвідки, а СБУ працювати по призначенню,а не записувати відео
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15.05.2024 11:13 Ответить
Владу треба передати не військовим, а грамотним політикам. Військовий не здатні керувати країною
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15.05.2024 11:32 Ответить
Хто вам так сказав? Воїн на сьогодні це призовник, а не кадрова Армія країни. Якщо уже стриптезери від слуг 5 років керують, то військові і подавно з цим справляться
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15.05.2024 12:01 Ответить
Вже науерували так, що боком лізе. Не повинні дилетанти лізти в політику.
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15.05.2024 13:41 Ответить
Генерал Залужний тепер цивільний політик 👍
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15.05.2024 12:13 Ответить
Ненька Україна захлинається кров'ю. Боже, за що!? Навіщо!?
Ситому і мирному заходу привіт.
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15.05.2024 11:14 Ответить
Привіт мужнім, впертим, сильним, але тупим і недалеким українським виборцям-громадянам за вибори правильної влади в 2019 і за активну позицію в обороні держави в 2024 році!)))
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15.05.2024 11:45 Ответить
якщо "Боже за що?",

то за гріхоблудіє у кабінках на виборах у квітні 2019 р.

обрали Дитя Порока Бабломойського та мацкви,
тож їжте і кровью захлинайтесь !

.
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15.05.2024 12:18 Ответить
Хто вибив "зуби дракона" під Липцями?
https://www.youtube.com/shorts/jhBMb49njtg
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15.05.2024 11:17 Ответить
"Потужні фортифікації" (с)

Чомусь те, що будувалось при "клятому баризі" і звідки найвеличніше не відвело війська витримало 2 роки повномаштабного вторгнення (і до цього ще майже 8 років), а ті незламно побудовані потужні оборонні рубежі , про які навіть з прасок хрипіло найвеличніше, мало хто з захисників бачить.
Але на війні наживався Порох і був винний у всьому, а найвеличніше - потужний пабєдун!
Не переплутайте!
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15.05.2024 11:21 Ответить
Хто вкрав гроші на фортифікації?🤔
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15.05.2024 11:25 Ответить
Папєрєднікі, нє?)))
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15.05.2024 11:47 Ответить
ось наслідки призначень сіпатого ********. Сірський - Буданов бліда тінь Залужного - Бурби. Все іде за планом Єрмака
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15.05.2024 11:26 Ответить
О! Кремлівські тролі під німецьким vpn вже закликають до військового перевороту та безвладдя в країні. Це мета х*йла - підірвати нас зсередини та запустити процес самознищення.
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15.05.2024 11:29 Ответить
Оманських віслюків на переправах міняють
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15.05.2024 12:22 Ответить
А на кого міняти цих віслюків? Політичне життя в Україні закінчилось, війна не дає можливості обирати нову владу. То як міняти цих грьобаних віслюків?
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15.05.2024 12:26 Ответить
Влада в Україні була і є.Їі може нестати коли загубимо суверенність.Щоб не було такої влади як маємо,самої гіршої на всьому протязі незалежності,виборцям потрібно осмислювати за що вони голосують.Проводити зараз вибори нічого доброго для Ураїни не буде.Той хто наполягає на цьому,це теж саме *аби не порох* у 2019р.Цю владу треба мітлою вигоняти з обов'язковитм звітом при іншій владі за свої діїЗеленський вже свій звіт доповів - *Я ничего никому не должен*.,а не так щоб разповідали самі собі. Якби мені не подобалася ця влада,но під час боєвих зіткнень цього робити непотрібно.Це повино бути зроблено негайно, не тоді коли закінчиться війна(вона з рф буде тривалою),а коли рашка припинеть зброю до нас.
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15.05.2024 14:39 Ответить
Щоб ніхто не говорив, що поліції ні має в місті, поліція на місті.
А чому поліція знов тікає?
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15.05.2024 11:35 Ответить
Це окремо взяті неправильні поліцейські, бо поліція це каки 🤔
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15.05.2024 12:23 Ответить
Вони поїхали а інші міста ловити ухилянтів, їм не на часі.
Он в Запоріжжі їх зараз декілька тисяч лазить, на кожному куті по 2 поліцаї, місто біле від новеньких дастерів
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15.05.2024 13:13 Ответить
Ти прям як товариш сталін- "фсе сжигать, не оставлять врагу".
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15.05.2024 13:14 Ответить
Знищити усіх хто там закріплюється, нікого не щадити!
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15.05.2024 11:50 Ответить
Зараз скажуть, що було прийняте "стратегічне рішення про тактичний відхід військ на більш зручні позиції"..........
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15.05.2024 12:00 Ответить
На куя нам опа, достатньо Бутусова і трохи Буланова.
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15.05.2024 12:01 Ответить
Пардон, Буданова , однофамільця , чи родича полковника , який гвалтував дівчат в Ічкерії.
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15.05.2024 12:02 Ответить
Ранцеві вогнемети з напалмом це якраз те, що потрібно в умовах вуличних боїв та застосуванням москалями тактики невеличких штурмових груп. І чому ЗСУ не застосовують такої ефективної в даних умовах зброї, яка з порівняно близької відстані знищуватиме 100% супротивників та матиме потужний психологічний ефект (адже смерть буде лютою)?
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15.05.2024 12:01 Ответить
Бо сирнику дана вказівка "плавно" здавати.
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15.05.2024 12:05 Ответить
Фсьовиврьотьті.
Ось правда, і нічого, крім правди:
"Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано."
Джерело:
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15.05.2024 12:08 Ответить
У Вовчаньську сітуація змінюется щогодини. Не варто заздалегідь робити "зрадофільських" віводів. ...Але й повідомленням влади про те, що "ситуацію стабілізовано" довіряти не варто.
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15.05.2024 12:29 Ответить
Куди змінится ситуація- досить очевидно.
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15.05.2024 13:16 Ответить
Розумію, що на самому кордоні з росією вести будівельні роботи під вогнем неможливо, але можна було там, хоча би, все замінувати дистанційним способом.
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15.05.2024 12:32 Ответить
Да ну невозможно .А как тогда суровикин свою линию на нашей территории под носом у наших же военных сумел отрыть
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15.05.2024 12:54 Ответить
Там було все частково заміновано , але було розміновано,
після того , як були звільнені територіі в Харківській обл.😡
Зелень у відставку і негайно !!
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15.05.2024 13:56 Ответить
Президент Зеленьський запевнив, що Україна була готова...
І головне- 70 відсотків дебілів сприймає на віру до цих пір...
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15.05.2024 12:35 Ответить
Військові 57-і та 71-і бригад ЗСУ відбили першу танкову атаку росіян безпосередньо у Вовчанську. Вони знищили у місті два російських танки Т-72.
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15.05.2024 13:30 Ответить
і зараз в такий важкий час для країни, умний нарід готовий цілувати Оманьську сраку...
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15.05.2024 13:35 Ответить
Героям України слава , молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 13:40 Ответить
 
 