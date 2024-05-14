В течение суток произошло 130 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ
В течение текущих суток произошло 130 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, при поддержке авиации интенсивно атакует наши позиции. Украинские защитники сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу максимальные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
В общем враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Сумской области. Сегодня захватчики нанесли авиационный удар в районе Дмитровки.
На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери оккупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.
На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в частности в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.
На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздоловки.
На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло - до 21.
Высокой интенсивность боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также КАБы. В общем, сегодня на этом направлении произошло 40 атак оккупантов на позиции украинских защитников. Больше всего - в районах Новоалександровки, Нетайлово и Соловьево.
На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 9 вражеских атак. Противник сосредоточивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.
На Приднепровском направлении сегодня враг 5 раз атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.
На Лиманском, Торецком, Времовском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях значительных изменений в обстановке не произошло.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль