Враг продолжает наступательные действия, наибольшая активность – на Покровском направлении, в окрестностях Волчанска ведутся бои, - Генштаб ВСУ

Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. В течение текущих суток количество боестолкновений увеличилось до 93.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 17:00 14 мая, информирует Цензор.НЕТ.

На Харьковском направлении оккупанты уже совершили 13 атак. В частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Нескучное. Также враг нанес 8 авиаударов. Ведутся бои в окрестностях Волчанска.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Сергеевки. По состоянию на этот час всего зафиксировано 9 боевых столкновений. Три из них - продолжаются. Захватчики несут потери, данные уточняются.

На Лиманском направлении оккупанты два раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах Ивановки и Тернов.

На Краматорском направлении враг провел 9 атак. Также три раза наносил авиаудары в районах Ивановского, Дружбы и Северного. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует боевая авиация врага - сегодня зафиксировано 13 авиаударов. Всего сегодня на направлении произошло 30 атак оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово.

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На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 7 вражеских атак. Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времовском направлении зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага у Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Оккупанты преимущественно действуют группами пехоты до 1-2 мотострелковых отделений. Наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - отметили в Генштабе ВСУ.

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